Beaucoup de personnes pensent que cette boisson est saine, mais les diététiciens ne conseillent pas "d'en boire tous les jours"

Cette boisson est une des plus consommées par les Français.

De plus en plus de personnes essayent de manger plus sainement, et c'est une très bonne nouvelle. Mais pour bien manger, il faut d'abord savoir ce qui est bon pour la santé, et ce qui l'est moins ! De nombreuses idées reçues ont en effet la vie dure : certains aliments sont considérés comme sains alors qu'ils ne le sont pas vraiment...

Parmi eux : le jus d'orange. Cet essentiel du petit-déjeuner de beaucoup de personnes n'est pas forcément aussi bon pour la santé qu'on ne pourrait le penser, même pressé. On a tendance à croire que les jus de fruits sont équivalents aux fruits entiers, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il est d'ailleurs recommandé de "limiter le plus possible les jus de fruits, quels qu'ils soient", d'après le site Manger Bouger.

La principale différence entre les jus de fruits et les fruits entiers est la teneur en fibres. "La forme liquide est exempte des fibres du fruit, fibres qui ralentissent pourtant l'absorption du sucre dans le sang", a expliqué la diététicienne nutritionniste Isabelle Descamps au Figaro Madame. Et c'est justement la quantité importante de sucre dans le jus d'orange qui pose problème.

Un verre de 100 mL de jus d'orange contient en effet près de 9 grammes de sucres... contre 10 grammes pour le Coca-Cola ! L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre par jour. "C'est ce qu'on appelle des calories vides", a précisé le diététicien-nutritionniste Raphaël Gruman à Santé Magazine. Ce sucre, surtout sans les fibres, va provoquer un pic de glycémie qui va provoquer des fringales quelques heures plus tard.

Bien sûr, le jus d'orange n'est pas composé que de sucre, et n'est pas aussi mauvais pour la santé que le soda. "La différence réside dans le profil nutritionnel du jus d'orange. Le jus d'orange 100 % apporte de la vitamine C, du potassium et des folates. Cela en fait un choix plus sain que le soda", a rassuré la diététicienne nutritionniste américaine Theresa Gentile à VeryWell.

Même si le jus d'orange apporte une dose importante de vitamine C qui est essentielle pour notre santé, les carences sont rares, et une alimentation équilibrée suffit à couvrir les besoins quotidiens. Il est toujours préférable de privilégier le fruit frais plutôt qu'en jus, pour bénéficier de tous ses bienfaits, et notamment de ses fibres. Cela permet aussi de réduire l'apport calorique.

Bien sûr, il n'est pas nécessaire de supprimer totalement le jus d'orange ! Il peut s'intégrer dans une alimentation équilibrée, par exemple dans un petit déjeuner qui contiendra aussi des protéines et des fibres. Au final, "c'est une boisson à consommer occasionnellement. Je ne recommanderais pas d'en prendre l'habitude tous les jours", a affirmé la diététicienne Dolores Woods à VeryWell.