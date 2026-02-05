Ni voiture, ni électricité : c'est le seul village de France accessible sans aucune route

Ce village français a choisi la quiétude et offre une escale hors du temps pour les amateurs de déconnexion totale.

Il existe en France un village qui résiste encore à la modernité : pas de bitume et aucun réseau électrique classique. Une destination où le facteur ne passe pas en camionnette et où le silence n'est rompu que par le bruit des torrents. S'il existe des communes encore moins peuplées en France, celui-ci détient un record : c'est le seul village de France métropolitaine habité à l'année qui n'est relié à aucune route.

Visiter ce village d'"irréductibles gaulois" se mérite, il faut y aller à la force des mollets : 45 minutes de grimpe intensive l'été, deux heures en raquettes ou skis de randonnée l'hiver. On laisse sa voiture au parking situé à des kilomètres en contrebas, on achemine les bagages sur son dos ou avec l'aide d'un âne. Ce mode d'accès insolite fait tout le charme de l'excursion.

Clocher du Temple protestant de Dormillouse. © Céline - stock.adobe.com

Ce lieu unique s'appelle Dormillouse. Perché à 1 700 mètres d'altitude, c'est le seul hameau habité au cœur du Parc national des Écrins, dans les Hautes-Alpes. Pour les voyageurs, Dormillouse est le paradis pour ceux qui veulent ralentir le rythme. On y vient pour la fraîcheur des alpages, la beauté des lacs de Faravel et Palluel ou pour le spectacle des cascades de glace l'hiver. Côté hébergement, des gîtes authentiques comme le Refuge de l'Oncle Émile, L'Écrin de Violette ou le Gîte de l'École, accueillent les visiteurs quasiment toute l'année.

Mais attention, ce séjour en montagne ne s'improvise pas. Sans aucun commerce sur place ni livraisons à domicile, il est impératif de monter avec ses propres vivres. En hiver, la prudence est de mise : le sentier traverse des zones avalancheuses et l'accompagnement par un guide professionnel est fortement conseillé.

Lac de Faravel à Dormillouse. © Céline - stock.adobe.com

Ses habitants vivent complètement coupés du monde, avec une énergie provenant de panneaux solaires et d'une petite turbine hydroélectrique. Parmi eux, Martine et Alain, un couple de retraités, y vivent 300 jours par an. "Être isolé du monde, éprouver cette sérénité et cette spiritualité, c'est une sensation qu'on ne trouve nulle part ailleurs", confie Martine à Ouest France. Un sentiment de bout du monde qui séduit de plus en plus de randonneurs en quête de spiritualité.

Si Dormillouse est si isolé, ce n'est pas un hasard. Dès le Moyen Âge, le village servit de cachette aux Vaudois, des dissidents religieux traqués par l'Eglise. Ce patrimoine historique transparaît encore dans l'architecture massive des chalets. Vous l'avez bien compris, ce village offre un luxe devenu rare : le silence absolu. Alors, si vous avez soif de solitude, ce spot d'exception vous attend pour une expérience de voyage inoubliable, à condition d'avoir les jambes solides !