Pauvre en calories, ce fruit est parfait pour renforcer les os et protéger des maladies

L'été est là et avec lui, une grande variété de fruits de saison. L'un d'eux en particulier permet de renforcer ses os et prévenir de nombreuses maladies.

L'été est la saison des fruits par excellence. Le moment idéal pour savourer certains d'entre eux qui ne sont pas disponibles le reste de l'année. En plus de leur goût savoureux, ils peuvent être de bons apports pour le corps. L'un d'entre eux est particulièrement conseillé pour ses bienfaits sur la santé.

Tout d'abord, il fait partie des fruits les plus pauvres en calories notamment car il est gorgé d'eau. Sa teneur en sucre est bien plus faible que d'autres fruits. A contrario, son apport en vitamines C et E, qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire, est très important. Il est aussi riche en manganèse, élément qui intervient dans la synthèse du collagène. Ce dernier est essentiel dans la solidité des os et des articulations.

Une portion de 100 g de ce fruit permet de couvrir 70% des besoins quotidiens en manganèse. Il a même des propriétés anti-inflammatoires : avec sa teneur en potassium et en magnésium, ce fruit aide à détendre les muscles. Cette baie favorise aussi le transit intestinal, permettant une meilleure digestion. Et ce fruit aux nombreuses vertus est la mûre, qui est en pleine saison de fin juillet à octobre.

Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a notamment démontré que les mûres peuvent avoir un effet protecteur sur le cerveau, luttant notamment contre le vieillissement cognitif. Sa consommation quotidienne peut ainsi aider à prévenir certaines maladies telles que Parkinson ou Alzheimer. Sa teneur en anthocyanes, pigments qui lui donnent la couleur foncée, contribue aussi à réduire les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires.

"L'intérêt de la mûre, c'est qu'elle apporte une grande variété d'antioxydants qui agissent en synergie, il n'y a pas de compétition entre eux", explique la diététicienne Caroline Gayet à Top santé.

Attention, en cas d'achat de mûres, il faut les manger rapidement. Elles peuvent se conserver seulement 2 à 3 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Si vous en achetez en supermarché, vérifiez bien qu'elles soient intactes et non écrasées. Elles peuvent néanmoins être congelées : "La congélation et la cuisson n'altèrent pas les teneurs en antioxydants, excepté pour la vitamine C sensible à la chaleur", prévient ­Caroline Gayet.

Il reste préférable de consommer les mûres crues pour bénéficier de tous leurs bienfaits. Si vous préférez les ramasser dans la nature, ne les cueillez pas trop bas pour éviter qu'elles aient été salies ou touchées par de l'urine animale. Il est même recommandé de les rincer avant consommation.