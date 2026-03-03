Voici le nombre moyen de flatulences par jour : faites-vous plus ou moins de pets que les autres ?

On n'y fait pas forcément attention et on n'en parle pas, mais le sujet a pourtant une réelle importance médicale.

Le sujet peut faire rire, mais il nous concerne tous. Eh oui, nous émettons tous chaque jour une certaine quantité de gaz. Ce phénomène naturel est dû à la fermentation des aliments par les bactéries qui sont présentes dans nos intestins. En fonction de ce que nous mangeons, la quantité - et l'odeur - de nos flatulences change. Mais qu'est ce qui est considéré comme une quantité "normale" de pets ?

Si un nombre élevé de flatulences n'est généralement pas une source d'inquiétude, il peut être le signe d'un problème intestinal s'il est associé à certains symptômes. Des intolérances alimentaires, des maladies comme le syndrome du côlon irritable ou la maladie de Crohn, ou encore des infections gastro-intestinales peuvent en effet être à l'origine d'une augmentation de la production de gaz. C'est surtout une absence de flatulences qui doit inquiéter, puisque cela peut être le signe d'une occlusion intestinale.

Généralement, on estime que nous émettons en moyenne 12 à 25 pets par jour. Mais ce nombre, difficile à évaluer, pourrait bien avoir été sous-estimé. C'est que montre une recherche de l'Université du Maryland. Des chercheurs ont en effet développé un "sous-vêtement intelligent", qui est "le premier appareil portable conçu pour mesurer les flatulences humaines", expliquent-ils. "Nous ne savons pas vraiment à quoi ressemble une production normale de flatulences. Sans cette référence, il est difficile de savoir quand la production de gaz d'une personne est vraiment excessive", a justifié le Pr Brantley Hall, auteur principal de l'étude.

Pour pallier ce manque, lui et son équipe ont ainsi créé ce petit dispositif, non-invasif et discret, qui permet de suivre dans la vie quotidienne la production d'hydrogène dans les pets. Après une analyse d'une semaine, les chercheurs ont observé que les participants pétaient en moyenne 32 fois par jour, soit le double de ce qui avait été précédemment rapporté dans la littérature médicale. Ce nombre variait énormément entre les personnes, puisque le nombre de flatulences allait de 4 à 59 par jour.

Au-delà d'apporter de nouvelles estimations du nombre moyen de pets, cette recherche va également permettre de mieux étudier le microbiote intestinal, et notamment l'impact de l'alimentation sur celui-ci. De plus en plus de recherches sont menées sur cet ensemble bactérien qui vit dans notre système digestif, et qui semble avoir un impact sur la santé globale.