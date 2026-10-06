Peste en Russie : pourquoi ça inquiète ? Y a-t-il un risque d'épidémie ?

Le décès d'une femme qui travaillait dans un laboratoire contre la peste en Sibérie inquiète.

La mort d'une technicienne de laboratoire de 28 ans travaillant dans un institut spécialisé dans la lutte contre la peste à Irkoutsk, en Sibérie, a rapidement suscité l'inquiétude au-delà des frontières russes. La piste d'une contamination accidentelle à la peste dans le laboratoire, évoquée par plusieurs médias, a notamment alimenté les craintes.

La Russie tente de rassurer. Le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Igor Kobzev, a indiqué sur Telegram que "des analyses de laboratoire approfondies" ont été menées post-mortem par les autorités sanitaires russes. Ces analyses auraient révélé qu'"aucun micro-organisme associé à l'activité professionnelle de la jeune femme n'a été détecté dans ses échantillons biologiques. La cause de son décès est une pneumonie d'étiologie indéterminée". Le gouverneur a aussi assuré qu'aucun nouveau cas n'avait été détecté parmi les autres employés de l'Institut de lutte contre la peste. Il assure que "la situation sanitaire et épidémiologique est stable".

Peste en Russie : l'Europe et les États-Unis suivent la situation "de très près"

Des mesures auraient rapidement été prises : l'hôpital dans lequel la jeune femme est décédé aurait été placé en quarantaine, et environ 200 cas contacts auraient été identifiés et placés sous surveillance. Pour autant, cette affaire a rapidement inquiété et attiré l'attention internationale.

La Commission européenne a indiqué suivre "de très près l'évolution de la situation" avec les experts du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Même constat aux États-Unis, puisque le président Donald Trump a assuré regarder "ça de très près" également. Mais y a-t-il vraiment un risque de propagation, voire d'épidémie ? Il est pour l'instant trop tôt pour le savoir, mais plusieurs éléments sont rassurants.

Un traitement efficace contre la peste

Le principal élément rassurant est le fait que la peste peut être soignée si un traitement est mis en place rapidement. Plusieurs antibiotiques sont efficaces contre la bactérie responsable de la maladie, Yersinia pestis, lorsqu'ils sont administrés précocement. Les personnes ayant été en contact étroit avec un malade peuvent également recevoir un traitement antibiotique préventif.

Peste pulmonaire, bubonique... : quels sont les symptômes ?

La peste est une maladie infectieuse qui peut prendre plusieurs formes. La plus fréquente est la peste bubonique, généralement transmise à l'être humain par la piqûre d'une puce infectée. Elle se manifeste notamment par une forte fièvre, des frissons, des maux de tête, une grande faiblesse et surtout l'apparition d'un ou plusieurs "bubons", des ganglions très gonflés et douloureux.

Plus rarement, la bactérie peut atteindre les poumons : on parle alors de peste pulmonaire. Cette forme est particulièrement grave et peut provoquer de la fièvre, une faiblesse importante, une toux et des difficultés respiratoires. Elle est aussi la seule forme de peste pouvant se transmettre directement entre humains, par les gouttelettes respiratoires émises lors de la toux. Selon l'OMS, la peste est "presque toujours mortelle en l'absence de traitement", en seulement 18 à 24 heures après l'apparition des symptômes.

Une épidémie de peste qui avait fait des dizaines de millions de morts

La peste noire, qui a frappé l'Europe au XIVe siècle, avait "décimé près de la moitié de la population européenne", rappelle l'Institut Pasteur de Lille. Mais la peste n'a plus le même impact qu'au Moyen-Âge, même si elle continue de circuler dans le monde. Entre 1990 et 2020, près de 50 000 cas humains ont néanmoins été déclarés à l'OMS dans 26 pays. En France, les derniers cas remontent à 1945, en Corse.