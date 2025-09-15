Ces cardiologues sont formels : voici 5 symptômes peu connus d'une crise cardiaque

L'infarctus se manifeste parfois par des symptômes atypiques, qui sont méconnus. Les femmes sont particulièrement concernées.

Quand on pense crise cardiaque, on pense douleur à la poitrine. C'est en effet le symptôme principal d'un infarctus. Mais c'est loin d'être le seul. Il est essentiel de connaître les signes pour pouvoir réagir rapidement : le temps est en effet précieux quand il s'agit d'une crise cardiaque. La prise en charge est d'ailleurs souvent plus tardive chez les personnes qui ont des symptômes atypiques, et c'est surtout le cas des femmes.

Le premier symptôme atypique est une angoisse qui apparaît brutalement. Tout à coup, "vous avez l'impression que vous allez mourir", a expliqué William Brady, professeur de médecine d'urgence et cardiovasculaire au Washington Post. Mais il ne s'agit pas d'une simple anxiété ou du stress, mais plutôt un réel sentiment que "quelque chose ne va vraiment pas", a précisé Seth Martin, cardiologue.

Ensuite, l'infarctus peut provoquer des symptômes digestifs comme des nausées, vomissements, reflux acides ou douleurs au niveau de l'estomac. Bien sûr, ces symptômes ne sont pas forcément le signe d'une crise cardiaque, mais ils peuvent l'être, en particulier s'ils sont associés à d'autres signes ou chez les personnes à risque cardiaque, comme celles qui souffrent d'obésité, de diabète ou qui fument.

Un troisième symptôme atypique d'un infarctus est une fatigue "intense et persistante, une sensation d'épuisement", précise l'Assurance maladie. "Une crise cardiaque limite la circulation de l'oxygène dans l'organisme et vers le cœur, ce qui peut entraîner une sensation de fatigue ou d'essoufflement", a expliqué le cardiologue Seth Martin au Washington Post. Un essoufflement brutal et une fatigue intense inexpliqués peuvent ainsi être le signe d'une crise cardiaque.

Ensuite, un infarctus peut provoquer des sueurs, une peau moite et froide. Enfin, le dernier symptôme atypique d'une crise cardiaque est une douleur qui irradie en dehors de la poitrine, notamment dans la mâchoire, le bras ou le dos. En cas de symptômes, en particulier si plusieurs d'entre eux apparaissent ou encore cas de facteurs de risque, il faut immédiatement appeler le 15. Chaque année en France, environ 100 000 infarctus sont recensés, provoquant environ 12 000 décès. Malgré les idées reçues, les femmes sont plus touchées que les hommes.