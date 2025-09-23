Négliger cette habitude quotidienne peut tripler le risque de cancer du pancréas

Des chercheurs ont mis en évidence un potentiel nouveau facteur de risque du cancer du pancréas, qui est de plus en plus fréquent.

En France, le cancer du pancréas est le 6e plus fréquent. En 2023, près de 16 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués, d'après la Ligue contre le cancer. Le nombre de cas augmente : il progresse d'environ 2 % chez les femmes et 1,6 % chez les hommes chaque année depuis 2010. Les raisons de cette augmentation ne sont pour l'instant pas connues. Les facteurs de risque du cancer du pancréas sont pourtant bien identifiés : tabagisme, obésité et surpoids, syndrome métabolique, diabète et antécédents familiaux. Des chercheurs américains pourraient bien avoir trouvé un autre facteur de risque, lié à nos habitudes quotidiennes.

Les scientifiques ont en effet découvert un lien entre le microbiome de la bouche (c'est-à-dire l'ensemble des bactéries et champignons qui y vivent) et le cancer du pancréas. Pour cela, ils ont analysé la salive de 122 000 personnes en bonne santé dont l'état de santé a été suivi pendant environ 9 ans. Une partie des participants a développé un cancer du pancréas au cours du suivi : les chercheurs ont ainsi pu comparer leur salive avec celle des personnes en bonne santé, en prenant en compte d'autres facteurs de risque.

© 123RF

Leur étude a montré que "27 espèces de bactéries et de champignons parmi les centaines qui vivent dans la bouche des êtres humains sont associées à un risque 3,5 fois plus élevé de développer un cancer du pancréas", expliquent-ils dans un communiqué. Ils ont également découvert qu'un champignon appelé Candida pourrait "jouer un rôle dans le cancer du pancréas". Les chercheurs l'ont d'ailleurs "identifié dans les tumeurs pancréatiques des patients".

Cette étude apporte ainsi "un nouvel éclairage sur la relation entre le microbiome buccal et le cancer du pancréas", d'après l'auteur principal de l'étude, Yixuan Meng. Il était déjà "depuis longtemps observé que les personnes ayant une mauvaise santé bucco-dentaire sont plus vulnérables au cancer du pancréas que celles ayant une bouche plus saine". Il a aussi été prouvé que les bactéries de la bouche peuvent migrer jusqu'au pancréas, cet organe impliqué dans la digestion.

Cette découverte permet donc, d'un côté, d'apporter de nouvelles preuves d'un lien entre la santé bucco-dentaire et le cancer du pancréas ; et de l'autre, d'apporter un potentiel nouveau moyen de dépistage. "Il existe actuellement peu de méthodes efficaces de dépistage de cette maladie", rappellent en effet les auteurs de l'étude publiée dans le JAMA Oncology. Ils estiment que "le microbiote buccal semble prometteur en tant que biomarqueur permettant d'identifier les personnes présentant un risque élevé de cancer du pancréas, ce qui pourrait contribuer à une prévention personnalisée".

Au-delà du cancer du pancréas, de plus en plus de recherches mettent en évidence l'importance de l'hygiène bucco-dentaire sur la santé globale. Des liens notamment avec Alzheimer ou certains cancers ont été découverts. "Il est plus évident que jamais que se brosser les dents et utiliser du fil dentaire peut aussi protéger contre le cancer", a déclaré Richard Hayes, coauteur principal de l'étude.