Les dentistes alertent : les personnes ayant ces problèmes de dents ont "presque deux fois plus de risque d'AVC"

Certaines maladies bucco-dentaires très courantes pourraient augmenter le risque d'AVC.

Pour prendre soin de notre cœur et de notre cerveau, on sait qu'il faut bien manger, faire du sport, ou encore éviter de fumer. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la santé de nos dents (et donc notre hygiène dentaire) peut avoir un impact majeur sur notre santé globale. Plusieurs études ont mis en évidence des liens significatifs entre la santé bucco-dentaire et le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) notamment.

La plus récente, publiée le 22 octobre 2025, a montré que les personnes atteintes de parodontite (une maladie des gencives très courante) avaient un risque accru de 44 % d'avoir un AVC. L'étude a également mis en évidence que "les personnes atteintes à la fois de caries et de maladie des gencives présentaient presque deux fois plus de risque d'AVC que celles ayant une bonne santé bucco-dentaire", a expliqué le Dr Souvik Sen, neurologue et auteur de l'étude.

Il estime que "cette étude renforce l'idée que prendre soin de ses dents et de ses gencives ne concerne pas seulement le sourire : cela pourrait aussi protéger le cerveau. Les personnes présentant des signes de maladie des gencives ou de caries devraient consulter, non seulement pour préserver leurs dents, mais aussi pour potentiellement réduire leur risque d'AVC". L'étude a en effet démontré que "les personnes qui consultent régulièrement un dentiste ont 81 % moins de risques de souffrir à la fois de maladies des gencives et de caries". Un chiffre impressionnant...

Si cette étude est la première a démontrer un lien entre la gingivite et les caries - souvent associées - avec l'AVC, "individuellement, elles ont toutes deux été associées à un risque accru d'accident vasculaire cérébral", rapportent les auteurs de l'étude. Une étude publiée dans la revue Stroke en 2023 avait déjà conclu que les personnes qui ont une carie ou plus avaient un risque d'AVC accru de 40 %. Concernant la parodontite, une autre étude publiée la même année avait rapporté que "le risque d'accident vasculaire cérébral chez les participants atteints de parodontite sévère et modérée était respectivement 2,5 fois et 1,7 fois plus élevé que chez ceux qui n'étaient pas atteints de parodontite".

La bonne nouvelle est qu'il est possible de facilement améliorer sa santé bucco-dentaire et ainsi potentiellement réduire le risque de faire un AVC. Il convient d'abord d'avoir une alimentation saine, en particulier sans consommer trop de sucres, et d'éviter le tabac. Ensuite, il est essentiel de se brosser les dents minimum deux fois par jour pendant deux minutes, et d'utiliser du fil dentaire ou des brossettes interdentaires. Enfin, un rendez-vous annuel chez le dentiste est indispensable, même en l'absence de symptômes. Une étude a justement montré que des soins dentaires réguliers pouvaient réduire de 23 % le risque d'AVC !