Problèmes de foie : comment reconnaître les premiers symptômes ?

Les maladies du foie sont très courantes, et peuvent être graves. Elles sont souvent diagnostiquées trop tard, d'où l'importance de connaître les signes d'alerte.

Le foie est un organe essentiel au bon fonctionnement de notre corps. Il filtre et purifie le sang des substances nocives, produit la bile qui aide à digérer, fabrique les protéines de la coagulation du sang... Mais parfois, à cause de médicaments, de maladies virales, d'excès d'alcool, de diabète ou encore d'obésité, il peut devenir malade.

De nombreuses maladies peuvent ainsi toucher le foie : les hépatites, la stéatose hépatique (plus connue comme "maladie du foie gras"), la cirrhose, ou encore le cancer. Elles sont très courantes : la stéatose hépatique touche environ 16 % de la population selon l'Assurance maladie, et près de 12 000 cas de cancers du foie ont été diagnostiqués en 2023 selon l'Institut national du cancer.

Mais elles souvent diagnostiquées tardivement, et donc à un stade avancé, car "beaucoup de maladies du foie évoluent pendant longtemps sans symptômes, rappelle l'AFEF, association de référence des maladies du foie. Quelques symptômes doivent néanmoins conduire à une consultation rapide chez le médecin généraliste ou le médecin spécialiste".

Il peut notamment s'agir de : fatigue importante, perte de poids, jaunisse, urines foncées, selles claires, nausées, douleur sous les côtes à droite, gonflement du ventre, vomissement de sang, présence de sang dans les selles, ecchymoses ou hématomes fréquents, saignement des gencives ou de nez...

Ces symptômes ne sont pas nécessairement présents, et peuvent être le signe d'un problème autre qu'hépatique. Souvent, les maladies du foie se manifestent simplement par de légers symptômes, notamment la fatigue, mais qu'il ne faut pas négliger. Plus elles sont détectées et prises en charge tôt, plus les chances sont élevées d'éviter des dommages permanents et graves au foie.

Heureusement, il est possible de réduire son risque d'avoir une maladie du foie. D'abord, avec la vaccination contre les hépatites (elle est obligatoire contre l'hépatite B, et recommandée contre l'hépatite A dans certains cas). Ensuite, avec une consommation d'alcool modérée, puisque "l'abus d'alcool est responsable de 50 à 75 % des cas de cirrhose du foie", rappelle l'Assurance maladie. Il faut également éviter de consommer trop de médicaments en auto-médication, notamment du paracétamol. Enfin, puisque l'obésité et le diabète sont des facteurs de risque majeurs de maladies du foie, une alimentation saine et une activité physique régulière sont essentielles.