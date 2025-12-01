Il faut la vérifier dès cet âge : une tension même un peu élevée "peut endommager le cœur, bien avant l'apparition des symptômes"

Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes ou d'être à la retraite pour faire contrôler sa tension.

Quand on est jeune et en bonne santé, on a tendance à ne pas s'inquiéter de sa tension artérielle. Pourtant, l'hypertension est loin d'être seulement une maladie des personnes âgées. En France, un adulte sur trois est touché, et l'hypertension est même de plus en plus fréquente chez les enfants et adolescents à l'échelle mondiale. Le problème, c'est qu'environ la moitié des personnes concernées ne le savent pas, puisque l'hypertension est une maladie silencieuse. D'où l'importance de (faire) contrôler sa tension fréquemment, et plus tôt qu'on pourrait le penser.

Pour une étude récemment publiée, des chercheurs britanniques ont mesuré la tension artérielle de "milliers de personnes pendant plusieurs décennies". Ils ont observé qu'une tension artérielle trop élevée, même légèrement et toujours dans les seuils considérés comme normaux, pouvait augmenter le risque de crise cardiaque ou d'AVC des décennies plus tard. Les chercheurs "affirment que leurs conclusions illustrent la nécessité pour les personnes de faire contrôler régulièrement leur pression artérielle plusieurs années avant d'atteindre l'âge mûr".

Alors à quel âge faudrait-il contrôler sa tension ? "Nous avons découvert que votre tension artérielle à 30 ans peut avoir des répercussions sur votre cœur 40 ans plus tard. Une augmentation légère et régulière de la tension artérielle à l'âge adulte, même si vous avez une tension normale mais élevée, peut endommager le cœur de manière insidieuse, bien avant l'apparition des symptômes", a noté le Dr Gaby Captur, auteur principal de l'étude.

Les personnes qui avaient une tension élevée ou qui a augmenté rapidement à la trentaine, la quarantaine ou plus tard, avaient "une diminution du flux sanguin" vers le cœur à près de 80 ans, ont mesuré les chercheurs. Ce phénomène est souvent dû à l'athérosclérose (une accumulation de graisses dans les vaisseaux sanguins), elle-même favorisée par l'hypertension. Cette baisse du flux sanguin est loin d'être anodine puisqu'elle est "liée à un risque accru de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'insuffisance cardiaque à un âge plus avancé".

Aujourd'hui, une tension est considérée comme trop haute à partir de 14 de systolique (le premier chiffre) ou 9 de diastolique (le second chiffre). Les chercheurs britanniques estiment ainsi qu'il serait préférable de "maintenir la pression artérielle en dessous de 120" - grâce à des changements dans le mode de vie et si besoin des médicaments - et de suivre la tension à long terme. "En détectant et en traitant des changements plus tôt (dans la tension artérielle, ndlr), les médecins pourraient identifier les personnes à risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque à un âge avancé", estime le Dr Cristian Topriceanu, un des auteurs de l'étude. Et vous, avez-vous déjà fait contrôler votre tension ?