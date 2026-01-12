Ce n'est pas qu'une question de volonté : pourquoi certaines personnes ont-elles plus de mal à perdre du poids ?

Les causes du surpoids et de l'obésité sont bien plus nombreuses et complexes qu'on ne le pense.

Perdre du poids est souvent une des principales résolutions lorsque la nouvelle année arrive. Mais ce n'est pas aussi évident pour tout le monde. Moins manger et faire plus de sport sont bien sûr la clé, mais ça ne suffit pas toujours. Contrairement aux idées reçues qui ont la vie dure, le poids n'est pas qu'une question de volonté. "Je vois fréquemment des patients très motivés, bien informés et qui font des efforts constants, mais qui continuent malgré tout à avoir des difficultés avec leur poids", rapporte la diététicienne Bini Suresh à la BBC.

Le surpoids et l'obésité sont de plus en plus fréquents : l'excès de poids est devenu une réelle épidémie. Plusieurs raisons - sociétales et individuelles - peuvent expliquer ce phénomène, qui est donc loin d'être uniquement la "faute" des personnes concernées. D'abord, le temps de sommeil est de plus en plus court : les Français par exemple dorment en moyenne moins de 7h par nuit. On sait que le sommeil joue un rôle majeur dans la régulation du poids. Ensuite, le travail et les loisirs sont de plus en plus sédentaires avec les écrans.

© 123RF

L'environnement économique et industriel a aussi sa part de responsabilité dans l'augmentation de l'obésité. Les supermarchés proposent désormais majoritairement des produits ultra transformés, très riches en sucre, en gras et en sel. Ce sont d'ailleurs souvent ces produits mauvais pour la santé qui bénéficient le plus de promotions pour attirer les clients, sans oublier un marketing agressif. Les fast-foods et autres commerces qui vendent de la nourriture sont omniprésents : difficile d'aller au travail sans être tenté ! Au final, notre environnement est devenu obésogène. "C'est la société plus que l'individu qui est responsable de l'obésité", affirme même l'OMS. Et certaines personnes ont, en plus, des facteurs individuels qui augmentent leur risque d'obésité.

Des troubles et maladies psychologiques et psychiatriques, comme la dépression, l'anxiété ou les troubles du comportement alimentaire peuvent notamment favoriser une prise de poids. La prise de certains médicaments comme les antidépresseurs peut aussi avoir cet effet. De nombreuses maladies physiques peuvent également entraîner une prise de poids, notamment l'hypothyroïdie, le syndrome des ovaires polykystiques, ou encore l'apnée du sommeil. Des modifications des gènes qui régulent la faim et la satiété "sont observées chez les personnes souffrant d'obésité, ce qui signifie qu'elles ressentent davantage la faim et sont moins susceptibles de se sentir rassasiées après avoir mangé", affirme à la BBC le Pr Sadaf Farooqi, endocrinologue.

"L'obésité est une affection chronique complexe, façonnée par la biologie et un environnement hautement obésogène. La seule volonté ne suffit pas", conclut la diététicienne Bini Suresh. Cela ne signifie pas non plus que l'obésité est une fatalité : avec une prise en charge adaptée, le poids et son impact sur la santé peuvent être considérablement réduits.