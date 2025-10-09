"Des avantages limités" : ce médicament pris par des millions de Français est même dangereux

Des millions de Français prennent ce médicament, son efficacité est remise en cause par rapport aux risques avérés.

Peu efficace et dangereux, c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaite quand on prend un médicament... C'est pourtant la conclusion inquiétante d'une étude sur un traitement très prescrit contre la douleur. Plus de 5 millions de patients français le prennent, d'après l'Assurance maladie.

Des chercheurs danois ont réalisé la première synthèse d'études "sur l'utilisation du tramadol pour tout type de douleur chronique et comportant une étude approfondie des effets indésirables". Leurs résultats, publiés dans le British Medical Journal, remettent en cause son efficacité, et alertent sur le risque d'effets indésirables graves. Les auteurs de l'étude rapportent en effet des "bénéfices analgésiques limités et un risque accru de préjudice".

© 123RF

Concernant son efficacité, les chercheurs estiment que ce médicament peut seulement "légèrement réduire les niveaux de douleur", mais "en dessous du seuil de différence significative" par rapport à un placebo. Pourtant, il s'agit d'un anti-douleur censé être très efficace, et il est d'ailleurs réservé au traitement des douleurs modérées à intenses.

L'étude a également mis en évidence que le tramadol peut augmenter le risque d'effets indésirables, dont certains graves comme des troubles cardiaques (maladies coronariennes, insuffisances cardiaques...). Ce risque d'effets indésirables est deux fois plus élevé qu'avec les placebos. Face à ces résultats, les chercheurs estiment donc que "les risques potentiels associés à l'utilisation du tramadol pour la gestion de la douleur l'emportent probablement sur ses avantages limités. L'utilisation du tramadol pour la douleur chronique devrait être reconsidérée, en privilégiant des alternatives plus sûres".

A CNN, le Dr Janus Jakobsen, auteur principal de l'étude, a conseillé "aux patients de consulter leur médecin afin de déterminer le traitement le plus approprié à leur état". Cette étude est loin d'être la première alerte sur le tramadol. De nombreuses mesures ont été prises en France pour réduire les risques de mésusages et d'addiction comme une durée maximale de prescription de 3 mois et une ordonnance sécurisée...

Mais cet opioïde reste risqué. C'est même l'anti-douleur le plus impliqué dans des décès liés à des antalgiques, devant la morphine et la codéine. Pour toutes ces raisons, il ne doit être prescrit qu'en deuxième intention, et après que les alternatives ont été étudiées. Le tramadol est malgré tout "l'antalgique opioïde le plus consommé en France" d'après l'Assurance maladie.