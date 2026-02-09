On sait enfin pourquoi les statines provoquent des douleurs mystérieuses chez certains patients

8 millions de Français prennent des statines. De nombreux patients souffrent de douleurs musculaires, parfois graves.

Les statines font partie des médicaments les plus prescrits en France. Environ 8 millions de Français en prennent. Et pour cause : ils sont prescrits contre l'excès de cholestérol, un problème de santé très courant mais aux conséquences potentiellement graves. L'excès de cholestérol est en effet un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, qui sont la deuxième cause de mortalité en France, et même la première chez les femmes. Les statines sont également prescrites après un infarctus ou un AVC.

Si ces médicaments sont efficaces, de nombreux patients arrêtent de les prendre - malgré les risques - à cause de douleurs musculaires. Environ 10 à 25 % des patients qui prennent des statines en souffrent. Dans certains cas, heureusement rares, les dommages aux muscles sont graves et peuvent même être fatals. Mais les causes de cet effet secondaire sont mal connues. Des chercheurs américains ont justement observé pour la première fois le phénomène qui se produit.

Ils ont en effet découvert, grâce à un microscope spécifique, que "ces effets secondaires apparaissent lorsque les statines se lient à une protéine des cellules musculaires et provoquent une fuite d'ions calcium à l'intérieur des cellules". Cette fuite anormale de calcium dégraderait ensuite les muscles. Ce phénomène ne se produirait cependant que chez une partie des patients. Il a d'ailleurs été démontré que dans la plupart des cas, les douleurs musculaires sont liées à un effet nocebo (l'inverse de l'effet placebo), et non pas directement au médicament.

"Il est peu probable que cette explication s'applique à toutes les personnes qui présentent des effets secondaires musculaires avec les statines, mais même si elle n'en explique qu'un petit sous-groupe, cela représente déjà beaucoup de patients que nous pourrions aider si nous parvenons à résoudre le problème", a expliqué Andrew Marks, un des auteurs de l'étude.

Lui et son équipe travaillent déjà à développer de nouvelles statines qui ne lieraient pas à ces cellules musculaires, ainsi qu'un médicament qui empêcherait la fuite de calcium. En attendant, des solutions existent déjà pour les patients concernés par ces douleurs. "Lorsque la prise de statines génère des effets indésirables, le médecin peut proposer différentes solutions en fonction de leur nature et de leur intensité : modification de la dose de statines, changement de molécule, essai d'autres médicaments, proposition d'un traitement complémentaire pour réduire les effets secondaires", précise la Société Française de cardiologie.

Dans tous les cas, il ne faut surtout pas "interrompre son traitement sans en avoir discuté avec son médecin ou son cardiologue. L'arrêt des statines conduit à une augmentation de 45% de la mortalité et de 15% des accidents cardiovasculaires, comparativement aux patients qui suivent strictement leur traitement", alerte la société de cardiologie.