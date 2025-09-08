Le magnésium, ça marche vraiment pour mieux dormir ?

Les compléments alimentaire à base de magnésium, notamment vendus contre les troubles du sommeil, font partie des plus vendus en France. Mais ils sont pourtant loin d'être toujours nécessaires, et peuvent même être dangereux.

Si vous avez des problèmes de sommeil ou de stress, on vous a peut-être déjà conseillé de prendre du magnésium. Les compléments alimentaires à base de magnésium sont souvent présentés comme des pilules magiques pour bien dormir, mais est-ce vraiment le cas ? Quelles sont les preuves de son efficacité ?

Depuis de nombreuses années, plusieurs études ont mis en évidence certains bienfaits du magnésium pour le sommeil. Ce minéral serait surtout efficace pour les personnes qui ont du mal à s'endormir parce qu'elles sont anxieuses ou que leur cerveau est trop actif, ou encore pour les personnes qui souffrent de crampes la nuit ou du syndrome des jambes sans repos. Mais c'est loin d'être un remède miracle. "Les preuves sont minces", a expliqué le Dr Naoki Umeda à la Cleveland Clinic.

Avant de se tourner vers des compléments alimentaires, il est recommandé de d'abord miser sur l'alimentation. Avec une alimentation variée et équilibrée, les besoins en magnésium sont normalement comblés. Certains aliments sont particulièrement riches en magnésium : les légumes à feuilles vertes, les noix, les graines, les céréales complètes, et le chocolat noir. Globalement, une bonne hygiène de vie, avec une alimentation saine et une activité physique régulière, est essentielle pour un bon sommeil.

La routine de coucher est également très importante : il est conseillé d'éviter les écrans, la caféine et le tabac avant de dormir, de manger un repas léger plusieurs heures avant le coucher, et d'avoir un environnement calme et sans lumière. Si malgré tout cela, des troubles du sommeil persistent, il peut être utile d'envisager des plantes ou compléments alimentaires comme le magnésium ou la mélatonine, après avoir demandé l'avis d'un pharmacien ou médecin, en particulier en cas de maladie chronique ou de prise d'un traitement.

Certaines personnes sont plus à risque de déficit, et peuvent avoir besoin d'une supplémentation : les personnes âgées, celles qui souffrent de diabète, de troubles digestifs ou d'alcoolisme. Certains médicaments peuvent aussi réduire l'absorption du magnésium, comme les diurétiques et les inhibiteurs de la pompe à protons.

Il y a généralement peu de risques avec les suppléments à base de magnésium, mais ils peuvent être dangereux, notamment chez les personnes qui souffrent de maladies rénales ou hépatiques. Ils peuvent également provoquer une diarrhée, en particulier le citrate de magnésium. A fortes doses, le magnésium peut être toxique. Alors il est préférable de d'abord améliorer son hygiène de vie et de sommeil, et de consulter en cas de troubles du sommeil chroniques.