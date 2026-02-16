Se coucher tard le soir est-il mauvais pour le coeur ?

Certaines personnes sont naturellement "couche-tard". Cela peut avoir un impact sur leur santé, notamment leur cœur.

Le soir, il y a ceux qui aiment rejoindre rapidement leur lit pour s'endormir en douceur et d'autres qui prolongent leur journée jusqu'à une heure très tardive. Il ne peuvent pas dormir avant minuit, voire plus. Le lendemain matin, se lever tôt est alors un véritable calvaire pour ces personnes qui ont ce qu'on appelle un "chronotype tardif". Avec les contraintes scolaires, professionnelles ou familiales, ce décalage n'est pas toujours simple à vivre au quotidien. Être couche-tard peut même avoir des conséquences sous-estimées sur la santé, notamment cardiovasculaire.

Les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux effets du chronotype sur la santé, et mettent en évidence des liens étonnants. Les couche-tard pourrait avoir une moins bonne santé cardiovasculaire par rapport aux couche-tôt ou aux personnes qui ont un chronotype dit "neutre". Une étude menée auprès de 30 000 Britanniques suivis pendant environ 14 ans a conclu que ceux qui étaient du soir avaient 80 % plus de risque d'avoir un mauvais score global de santé cardiovasculaire. Ils avaient aussi 16 % de plus de risque de faire un infarctus ou un AVC par rapport aux personnes qui n'étaient pas couche-tard. Ces différences étaient particulièrement observées chez les femmes.

Mais comment expliquer cet impact sur la santé cardiovasculaire ? Les chercheurs qui ont étudié le sujet estiment que ce n'est pas forcément le chronotype qui est directement en cause, mais plutôt les comportements associés avec le fait de se coucher plus tard. En effet, cette différence favorise "potentiellement des comportements de vie moins favorables à la santé, tels que des horaires de sommeil irréguliers, une alimentation de moindre qualité, une consommation excessive d'alcool et le tabagisme", précisent les chercheurs dans l'étude publiée dans le Journal of the American Heart Association.

Ce phénomène est plutôt une bonne nouvelle : "le risque cardiovasculaire plus élevé observé chez les chronotypes tardifs est en partie lié à des comportements modifiables, comme le tabagisme et le sommeil. Les personnes du soir ont donc des leviers pour améliorer leur santé cardiovasculaire. Elles ne sont pas intrinsèquement en moins bonne santé, mais elles font face à des contraintes qui rendent d'autant plus important le maintien d'un mode de vie sain", estime la Pr Kristen Knutson, membre de l'American Heart Association.

D'autres études ont mis en évidence que les couche-tard ont plus de risques de souffrir de plusieurs maladies, comme l'obésité ou la dépression, qui sont d'ailleurs des facteurs de risques cardiovasculaire. Il est possible de favoriser un coucher plus tôt en s'exposant à la lumière naturelle le plus tôt possible le matin, en faisant de l'activité physique, en dînant tôt, et en mettant au point une routine de coucher calme et sans écrans.