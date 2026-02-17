J'ai commencé à me réveiller à 5 heures du matin, et ça a changé ma vie

Et si se lever à 5 heures du matin était la clé pour être plus en forme, plus serein et plus productif ?

Se lever aussi tôt peut sembler impossible pour beaucoup, en particulier pour les couche-tard. Les personnes qui arrivent à se lever avant l'aube sont souvent enviés de ceux qui repoussent le réveil jusqu'au dernier moment. Et soyons honnêtes, cela peut en effet être difficile, en tout cas au début. Mais les bienfaits ressentis font vite oublier les réveils compliqués.

Se lever à 5 heures du matin est en réalité d'une méthode popularisée par Robin Sharma, auteur du livre "The 5AM Club : Own Your Morning. Elevate Your Life", vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Le principe est simple : il consiste à se lever au minimum une heure avant ses obligations. Une heure pour soi, dans le calme, dédiée au sport, à la lecture, ou encore à l'écoute d'un podcast. Il n'est donc pas forcément nécessaire de se lever à 5h : tout dépend de votre emploi du temps.

Emilia Tukiainen a tenté l'expérience comme un défi personnel, en pensant ne pas réussir et abandonner au bout de quelques jours. Finalement, elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde. "Heureusement que j'ai essayé. Ces réveils matinaux ont réellement amélioré de manière significative ma qualité de vie", raconte-t-elle dans le média finlandais Yhteishyvä. Elle même a été "très surprise de l'ampleur de l'impact que cela a eu", et à plusieurs niveaux.

Bien sûr, au début, "le réveil qui sonnait à cinq heures était pénible. Il faut admettre que, parfois, sortir du lit a été difficile", avoue-t-elle. Mais en quelques jours, elle a commencé à s'habituer à ce nouveau rythme, et elle a même "commencé à attendre le moment de me réveiller avec impatience". Car elle savait que ce réveil tôt lui donnait plus de temps au calme pour se préparer un bon petit-déjeuner, faire du sport, aller se promener ou encore écouter un podcast.

Un mois plus tard, elle se sent "beaucoup plus énergique, de meilleure humeur, et le quotidien semble mieux s'organiser". Ce défi a amélioré son hygiène de vie de façon globale : meilleure alimentation, plus de sport, moins de temps d'écran... "Les journées sont plus productives, mais en même temps, d'une certaine façon, plus détendues et plus calmes", décrit-elle. Au final, ce défi est devenu son nouveau mode de vie. La journaliste n'a pas prévu de revenir à sa "vie d'avant" : Je continue parce que je me sens réellement mieux", affirme-t-elle. Alors, allez-vous tester le challenge ?