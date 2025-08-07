C'est le refuge préféré de Michel Drucker : ce village fait partie des plus beaux de France

Il s'agit d'un village discret et authentique où il fait bon flâner. La star de la télévision y est tombé amoureux.

Idéalement situé au cœur du massif des Alpilles, ce village provençal situé à quelques kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence a su séduire les promeneurs comme les stars, et même le prestigieux magazine de voyages de luxe new-yorkais Condé Nast Traveler, qui le hisse au top de sa liste des 13 plus beaux villages de France. Vous serez éblouis par ses étendues verdoyantes, ses vignes et ses champs d'oliviers à perte de vue, créant une toile naturelle enchanteresse. Un décor digne des plus belles cartes postales de la Provence ! On y admire ses oratoires, fontaines et lavoirs, avant de faire une halte dans ses charmants cafés et restaurants au bord de la Mairie ou au marché le vendredi matin.

Bienvenue à Eygalières ! Ce village confidentiel, perdu dans la garrigue méridionale, abrite de magnifiques mas provençaux restaurés. Dans une de ces demeures décorée avec goût, une star de la télévision y a élu domicile avec son épouse. Dans cette ancienne demeure familiale depuis les années 1970, il organise en toute discrétion des déjeuners d'affaires, avant d'enfourcher son vélo pour une promenade autour du mont Ventoux... il s'agit de Michel Drucker !

Dans son ouvrage Il faut du temps pour rester jeune paru en 2018, l'animateur vedette de Vivement Dimanche confie oublier les plateaux télé dans cette paisible retraite, devenant ainsi le "gars d'Eygalières". C'est par ailleurs dans ce même ouvrage qu'il révèle qu'une autre immense star a élu domicile non loin de sa demeure aux pierres blanches, qui comprend un champ de lavande et une vaste piscine... Il s'agit de l'acteur britannique Hugh Grant ! "Ça fait parler, dans le village", confiait-il, "Mais c'est le même souci, je ne crois pas que Hugh Grant, que j'apprécie par ailleurs beaucoup, aussi sympathique à la ville qu'à l'écran, puisse devenir ce que l'on appelle un ami".

Si vous décidez de poser vos valises à Eygalières, le village est le point de départ idéal pour rayonner autour des sites emblématiques des Alpilles. En haut de la colline du Bausset, les ruines du vieux village donnent sur l'un des plus beaux panoramas de la Provence. La vue sur les Alpilles, la montagne de Caume et la Durance est imprenable. Dans les environs, la chapelle Saint-Sixte vaut un petit détour. Cette chapelle romane du XIIe siècle domine une petite colline rocailleuse.