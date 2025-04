Ce village secret est une destination de rêve au printemps

Ce joyau caché dans le sud de la France est la destination idéale pour une escapade printanière secrète.

De nombreux villages de caractère sont disséminés aux quatre coins de l'Hexagone, mais seul 176 d'entre eux se voient décerner le label "Plus beau village de France" (PBVF), par l'association du même nom. Les critères de sélection sont basés sur des pépites de moins de 2 000 habitants, dotées d'au moins deux sites inscrits aux monuments historiques, éblouissantes par leur patrimoine, leur art de vivre et leur localisation d'exception.

Une étude du loueur de voitures Avis a mis en lumière, parmi cette sélection des Plus beaux villages de France, le bourg du sud de la France le plus secret. Pour ce faire, l'étude a dressé un classement des 10 villages les moins recherchés du sud de la France accrédités par ce label, grâce aux données ouvertes de plus de 750 000 recherches sur Google et de plus de 200 000 avis sur Tripadvisor.

La recherche a révélé que le village à la fois le plus isolé et le plus charmant du sud de la France serait Le Malzieu-Ville, une petite cité médiévale fortifiée du XIIIe siècle, située dans le département de la Lozère, le département le moins peuplé de France de la région Occitanie. Mais qu'a-t-il de si original ? Le Malzieu-Ville, situé dans la vallée de la Truyère au cœur de la région naturelle de la Margeride, ne compte pas plus de 800 habitants mais est une étape de choix pour les passionnés d'histoire et de nature.

Fontaine et statue de la Vierge Marie à Le Malzieu-Ville. © Jorge Alves - stock.adobe.com

On se laisse envoûter, au fil de ses ruelles pavées, par le charme de ses tours fortifiées, remparts et portes médiévales magnifiquement restaurés... Elle abrite de nombreux trésors comme la tour de l'Horloge, l'église collégiale Saint-Hippolyte-Le-Malzieu, la Tour de Bodon ou encore, le musée de l'ancien couvent des Ursulines.

Dès l'entrée dans le village, on comprend que son histoire est intimement liée à La Bête du Gévaudan qui sévit au 18e siècle. En effet, la petite cité fût le théâtre de chasses et battues par les troupes royales venues de Paris pour traquer la bête féroce et de nombreuses sculptures de Louis Castel visibles à l'entrée et au pied des remparts en sont les témoins. Aux sommets des deux tours de la cité, on profite d'un panorama à 360° avec une vue imprenable sur les toits de Malzieu-Ville et ses alentours... Lors du pont de l'Ascension, vous croiserez troubadours, chevaliers et princesses dans une ambiance festive du 13e siècle orchestrée par les Médiévales du Malzieu.

La cité perchée à 860 mètres d'altitude est situé au cœur du plus grand massif granitique d'Europe : Les Monts de la Margeride, constitués de rivières, de tourbières, de landes et forêts... La Porte des fées, les Gorges de la Truyère avec sa Via Ferrata, le Cirque de Paladines, les Tourbières de Lajo, le Mont Mouchet sont autant d'attractions naturelles à ne pas manquer dans les environs. Le Malzieu-Ville saura séduire petits et grands au cours d'une escapade hors des sentiers battus dans le sud de la France.