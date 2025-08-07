C'est le plus beau joyau caché en France selon les touristes européens

Il s'agit de la destination secrète la mieux gardée en France selon ce guide de voyage européen.

Destinations secrètes, loin des foules et hors des sentiers battus... Chaque année, le site de voyage European Best Destinations, qui a pour but de promouvoir la culture et le tourisme en Europe, dévoile son classement des meilleures trésors cachés d'Europe. De Naantali en Finlande à l'île de Pico et son volcan aux Açores, en passant par les villages colorés de Villajoyosa en Espagne, une destination secrète, "la mieux gardée de France", selon le site, s'est glissée dans le classement de l'an dernier. On vous dévoile LA perle française selon les Européens.

Avec son "patrimoine magique", cette destination française attire aussi bien les passionnés d'histoire, les amateurs de randonnée ou les voyageurs en quête de spiritualité. Ce joyau niché au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, sur le parcours du GR65, éblouit d'emblée les visiteurs avec sa statue religieuse monumentale, de près de 23 mètres de haut, dominant la ville ! Il s'agit de la commune du Puy-en-Velay, capitale européenne des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et véritable joyau patrimonial.

Nous entrons en "terre de spiritualité". Le panorama qu'offre le Puy-en-Velay fascine d'emblée avec sa statue Notre-Dame de France représentant la Vierge Marie surmontée d'une couronne d'étoiles avec l'Enfant Jésus à ses bras, se tenant face à la ville comme pour la bénir. 33 marches de pierre permettent d'accéder à l'intérieur de la statue posée sur le rocher Corneille. Et surprise, une fois arrivés, 58 marches supplémentaires vous permettront de rejoindre la couronne de la Vierge tout en haut. Et le spectacle ne s'arrête pas là : au nord de la ville, une surprenante chapelle dédiée à saint Michel se dresse sur une cheminée volcanique. Là encore, il vous faudra de bonnes chaussures de marche pour gravir les 268 marches qui l'y emmènent. Le rocher et la chapelle Saint Michel d'Aiguilhe sont l'un des symboles les plus remarquables de la commune.

Puy-en-Velay attire non seulement les pèlerins du monde entier, mais aussi les amoureux de la dentelle. Selon European Best Destinations, il y règne "un savoir-faire ancestral encore maîtrisé par quelques dentellières qui créent des dentelles raffinées et 100% artisanales". À deux pas du centre-ville, on part à la découverte des collections surprenantes du musée Crozatier, sur le thème de l'artisanat du Velay mais aussi de l'archéologie, des beaux-arts et des sciences. Un dispositif artistique "Echo street & land art en Velay" invite à découvrir chaque année les paysages et l'architecture de l'Agglomération.

Vous êtes conquis ? Si vous décidez de vous rendre au Puy-en-Velay cet automne, ne manquez pas les fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau du 18 au 22 septembre. Comme chaque année la 3e semaine de septembre, la haute-ville vous fait revivre un 16e siècle grandeur nature !