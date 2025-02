Ce village à 30 minutes de Paris a un charme fou, c'est l'endroit rêvé pour une sortie hivernale

Amoureux de vieilles pierres et de balades bucoliques, vous serez comblés par ce village pour une escapade toute proche de la capitale.

Pas besoin d'aller bien loin lorsque l'on habite la capitale pour se ressourcer au cœur de l'hiver. La région Île-de-France regorge de parcs naturels qui proposent une échappée bucolique digne de ce nom. En effet, ce ne sont pas les sentiers pédestres ou cyclables, ponctués de multiples villages de charme, fleuris ou médiévaux, qui manquent aux alentours de Paris. Mais alors comment faire le bon choix ? Cette destination cumule les atouts.

Paris n'est qu'à 45 minutes, que ce soit en voiture ou en transports en commun, de ce charmant village. Caractérisé par des maisons en pierre et des ruelles pavées, il se découvre le long de la rivière où de nombreux sentiers aménagés permettent une balade en famille facile et agréable dans un cadre verdoyant. Son château fort imposant, l'un des rares exemple de forteresse médiévale encore visible en Île-de-France, domine le village depuis son éperon rocheux. Entouré de douves et de murailles, il ouvre ses portes au public, pour des visites guidées, des expositions temporaires ou des événements.

Bienvenue à Chevreuse ! Si la commune de 5 531 habitants s'est développée autour de son château fort, elle était également un centre religieux important au Moyen Âge. Des sites remarquables en sont le témoin : la chapelle Saint-Lubin à l'entrée du village, le Prieuré de Saint-Saturnin dont il reste quelques vestiges, et bien sûr, la collégiale Saint-Martin, un joyau de l'architecture romane qui abrite de magnifiques vitraux anciens et des œuvres d'art remarquables.

Niché au cœur de la vallée de la Chevreuse dans le département des Yvelines (78), Chevreuse offre l'opportunité de nombreuses balades. Que ce soit en famille ou entre randonneurs aguerris, tout le monde y trouve son compte. La promenade des petits ponts d'à peine 5 kilomètres permet de découvrir ses charmes le long de l'Yvette, ponctuée de lavoirs et moulins. Son chemin Jean Racine mène tout droit au château de la Madeleine, offrant une vue imprenable sur la vallée. Les plus sportifs s'adonneront à la boucle des trois châteaux qui permet la découverte de la Madeleine, mais aussi des châteaux de Méridon et de Breteuil, sur 15 kilomètres. Les amoureux de nature ne seront pas en reste, avec la randonnée des Cascades, longue de 10 kilomètres, qui permet de traverser la forêt de Rambouillet au sud de la commune.

Depuis Paris, empruntez le RER B jusqu'à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et vous y êtes ! Un conseil : avant de partir, munissez-vous d'itinéraires de randonnée adaptés à votre niveau, proposés par des sites comme Visorando ou Rando Loisirs qui proposent des fiches descriptives à télécharger. Equipez-vous en conséquence en prévoyant des chaussures de marche et des vêtements confortables, de l'eau et de la nourriture. De nombreux endroits sont prévus sur place pour pique-niquer, que ce soit au bord de l'Yvette ou dans les prairies autour du château de la Madeleine. Bonne balade !