On passe toujours à côté : ce manoir à 5 minutes de Honfleur est le secret le mieux gardé de Normandie

Ce manoir atypique entre spa de luxe et nature sauvage est la meilleure alternative à la foule de Honfleur.

La Normandie ne manque pas d'adresses de charme pour déconnecter à deux heures de Paris et profiter du grand air au bord de la mer. La majorité des visiteurs se rendent directement à Honfleur, réputée pour son Vieux Bassin et ses galeries d'art, au risque de subir la foule le week-end. Pourtant, à seulement cinq minutes de là, il existe un éden confidentiel qui permet de couper du monde, bien connu des initiés, mais devant lequel la majorité des gens passent à côté.

Situé dans le village de Pennedepie, ce domaine se trouve sur une colline entre mer et forêt. Le site s'organise autour d'un impressionnant manoir du XVIIe siècle niché au cœur d'une pommeraie menant à une cidrerie locale. À l'écart des circuits touristiques classiques, l'endroit a été pensé par ses propriétaires comme une "maison de famille" haut de gamme, offrant une parenthèse de silence absolue en bordure de forêt. Ici, la priorité est donnée à l'artisanat local et aux circuits courts, loin des standards de l'hôtellerie classique.

© BabXIII - www.bab13.com

Bienvenue aux Jardins de Coppélia, un domaine fabuleux qui abrite un hôtel de 27 chambres mêlant matériaux nobles et mobilier design. On y trouve le premier spa Garancia de France (200 m² avec sauna, hammam, jacuzzi et soins du corps) ainsi que deux restaurants dirigés par le chef Lilian Douchet (révélé dans Top Chef saison 13 en 2022) : le bistrot Le Capucine et la table gastronomique L'Unis. Ce dernier propose une expérience originale avec une table en "U" permettant d'échanger directement avec le chef durant le repas.

Au-delà du repos, le domaine vit au rythme des moments de partage entre voyageurs et locaux. Chaque dimanche, les "Brunchs des Jardins" à l'arrivée des beaux jours proposent un buffet généreux face aux vergers, tandis que le bar Le P'tit Yard propose de boire et déjeuner en terrasse ou au coin du feu. L'expérience peut être également prolongée désormais jusqu'au centre de la ville de Honfleur avec leur nouvelle adresse : La Ferronnerie. Dans cet ancien atelier revisité, on y déguste une cuisine sublimée au grill (huîtres à la flamme, carpaccio de boeuf fumé...).

© BabXIII - www.bab13.com

Au mois de février, le manoir mise sur une ambiance cocooning pour attirer les couples en quête d'une escapade romantique sous le signe de la tranquillité, proposant la privatisation de l'espace détente avec champagne, un accueil personnalisé et des départs tardifs jusqu'à 13 heures. C'est l'occasion de profiter de l'atmosphère feutrée du lieu avec sa cheminée, avant l'effervescence du printemps.

Avec sa piscine extérieure ouverte les beaux jours, ses brunchs dominicaux et son spa ouvert à la clientèle extérieure, les Jardins de Coppélia est devenu une adresse incontournable dans le Calvados. C'est l'option idéale pour ceux qui veulent profiter de l'ambiance normande de Honfleur tout en séjournant dans un environnement préservé, à l'abri du tumulte touristique.