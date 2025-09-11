Monument préféré des Français 2025 : les 14 sites en lice dévoilés en images

L'émission "Le Monument préféré des Français" revient bientôt sur France 3. Découvrez les 14 monuments en compétition, un pour chaque région.

L'émission de télévision "Le Monument préféré des Français" organise chaque année un vote national pour désigner le monument vainqueur parmi une sélection de sites représentant chacune des 14 régions de France, retenus sur les quelques 45 000 édifices qui sont inscrits ou classés au titre de Monuments historiques.

Le verdict tombera mercredi 17 septembre à 21h05 sur France 3 et france.tv. Le vainqueur sera révélé par l'animateur Stéphane Bern quelques jours avant les 42e Journées Européennes du Patrimoine prévues le week-end. Découvrez en images les 14 candidats retenus par région pour concourir au "Monument préféré des Français" et succéder au circuit mythique des 24 Heures du Mans, lauréat de l'an dernier :

Quelle est la liste des candidats du "Monument préféré des Français" en 2025 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représente une région française, et c'est le public qui vote pour son préféré. Voici la sélection définitive des candidats par régions :

Viaduc de Garabit (Auvergne-Rhône-Alpes)

(Auvergne-Rhône-Alpes) Citadelle de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté)

Pen Duick (Bretagne)

(Bretagne) Château de Chenonceau (Centre-Val de Loire)

Citadelle de Calvi (Corse)

Château de Haroué (Grand Est)

Jardin botanique de Valombreuse (Guadeloupe)

Château de Chantilly (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) Basilique Cathédrale Saint-Denis (Île-de-France)

Villa Les Rhumbs - Musée Christian Dior (Normandie)

Phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine)

Place du Capitole (Occitanie)

Remparts de Guérande (Pays de la Loire)

Amphithéâtre d'Arles (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Quel monument a remporté le titre de "Monument préféré des Français" l'an dernier ?

Le Circuit des 24 Heures du Mans dans les Pays de la Loire a été désigné "Monument préféré des Français" en 2024, succédant au château fort de Sedan dans les Ardennes en région Grand Est élu en 2023. C'est la Mecque du sport automobile, un patrimoine sportif mondialement connu qui a accueilli de nombreux circuits automobiles au cours de ces 100 dernières années.

Quand et comment voter pour le "Monument préféré des Français" en 2025 ?

Les votes étaient ouverts du 3 au 18 juillet 2025, date de l'élection du "Monument préféré des Français 2025". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur monument préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 32 45, ou directement sur la plateforme france.tv. Le vote sera rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 et france.tv, le mercredi 17 septembre à 21h05.