"Nuit Blanche 2021 : programme, parcours et musées à Paris [CARTE]"

NUIT BLANCHE - Ce samedi 2 octobre 2021 à Paris, les musées participants ouvrent leur portes gratuitement en nocturne pendant qu'une balade urbaine autour du GR75 et du Grand Paris est proposée sous la forme de quatre parcours Centre, Nord, Est et Ouest. Consultez le programme de la Nuit Blanche et la carte des musées ouverts.

[Mis à jour le 1er octobre 2021 à 14h50] Pour cette 20e édition de la Nuit Blanche à Paris et dans la Métropole du Grand Paris, la manifestation d'art contemporain investit différents quartiers et rues de la capitale à travers une randonnée urbaine, le GR75, imaginé pour la candidature de Paris aux Jeux et Olympiques et Paralympiques en 2024. De nombreux musées participent également à l'opération en nocturne, dont la Philarmonie de Paris, le musée du Quai Branly, la maison de Victor Hugo ou encore, le Mémorial de la Shoah pour la première fois. Les artistes contemporaines de cette Nuit Blanche 2021 investissent également des sites sportifs comme le vélodrome Jacques Anquetil ou la piscine Georges Vallerey et même des églises à Paris. Découvrez ci-dessous la thématique, le programme détaillé des parcours, la carte et les musées ouverts durant l'événement.

La Nuit Blanche 2021 célèbre les relations qu'entretiennent l'art et le sport et participe au lancement de l'Olympiade culturelle Paris 2024 qui nous mènera jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La 20e édition de la Nuit Blanche a été confiée à Sandrina Martins, directrice du Carreau du Temple et à Mourad Merzouki, chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil. L'événement culturel est une occasion pour de nombreux artistes d'art contemporain de proposer diverses installations et performances autour du mouvement, que ce soit la marche, la danse ou la performance, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, dans la capitale française.

Cette 20e édition de Nuit Blanche propose une balade urbaine le long du GR® 75, sentier de Grande Randonnée créé pour la candidature de Paris aux Jeux et Olympiques et Paralympiques en 2024. Ce nouveau parcours traverse le centre de Paris et les marcheurs les plus courageux partiront à la découverte de ses 50 kilomètres jalonnés de verdure et de culture. À travers quatre parcours à Paris et sa Métropole du Grand Paris, les visiteurs découvrent performances, œuvres contemporaines et patrimoine culturel et sportif. Deux expositions d'art contemporain, organisées par la Ville de Paris, ouvrent leurs portes à l'occasion de Nuit Blanche.

Le point de départ de Nuit Blanche a lieu Place de l'Hôtel de Ville autour d'un spectacle de danse hip-hop, accompagné d'un orchestre et d'une danse participative et connectée. Les visiteurs sont ensuite invités à emprunter l'un des parcours de Nuit Blanche le long du GR® 75, ponctués de performances et d'œuvres d'art contemporain, ainsi que de foodtrucks. Cette grande manifestation d'art contemporain à ciel ouvert aura pour la troisième fois une dimension métropolitaine, investissant également 13 communes du Grand Paris. Voici les différents parcours proposés :

Parcours Centre : "depuis la place de l'Hôtel de Ville, vous êtes invités à un parcours autour de la Seine en passant par le Musée d'Art Moderne, le Musée du Quai Branly, ou encore le Jeu de paume, en direction du Quartier Jeunes, de l'Académie du Climat, de la Canopée des Halles, de l'église Saint-Eustache, du centre Pompidou, du Musée Carnavalet et du Carreau du Temple".

: "depuis la place de l'Hôtel de Ville, vous êtes invités à un parcours autour de la Seine en passant par le Musée d'Art Moderne, le Musée du Quai Branly, ou encore le Jeu de paume, en direction du Quartier Jeunes, de l'Académie du Climat, de la Canopée des Halles, de l'église Saint-Eustache, du centre Pompidou, du Musée Carnavalet et du Carreau du Temple". Parcours Nord : près de 6km sur le GR® 75 de la Porte d'Aubervilliers à la Porte des Lilas . "Vous empruntez la Forêt Linéaire, nouvelle réserve écologique le long du périphérique avant de rejoindre le canal Saint Denis qui vous mène au parc de la Villette que vous traversez jusqu'à la porte de Pantin. De là, GR®75 vous emmène sur le Boulevard d'Indochine avant de rejoindre le Boulevard Serurier en passant par le charmant Parc de la Butte du Chapeau Rouge, qui offre une vue imprenable sur le Nord Est métropolitain. Vous prenez ensuite la direction de la Porte des Lilas, avec un détour vers la Piscine Olympique Georges-Vallerey, construite pour les JO de 1924".

: . "Vous empruntez la Forêt Linéaire, nouvelle réserve écologique le long du périphérique avant de rejoindre le canal Saint Denis qui vous mène au parc de la Villette que vous traversez jusqu'à la porte de Pantin. De là, GR®75 vous emmène sur le Boulevard d'Indochine avant de rejoindre le Boulevard Serurier en passant par le charmant Parc de la Butte du Chapeau Rouge, qui offre une vue imprenable sur le Nord Est métropolitain. Vous prenez ensuite la direction de la Porte des Lilas, avec un détour vers la Piscine Olympique Georges-Vallerey, construite pour les JO de 1924". Parcours Est : près de 9 km sur le GR® 75 de la Porte de Vincennes aux Grands Moulins . "De la porte de Vincennes, partez vers la porte Dorée à la découverte des petites rues du 12eme arrondissement. Vous traversez ensuite le Bois de Vincennes en direction du vélodrome de la CIPALE, ce remarquable site construit en 1896 puis utilisé en 1900 et 1924 pour les JO, et qui recevait jusqu'en 1974 l'arrivée du Tour de rance ! Vous retournez ensuite vers la porte de Charenton, pour traverser le Centre sportif Léo Lagrange, véritable témoignage du patrimoine sportif de l'époque du Front Populaire. Puis, vous longez le Boulevard Poniatowski en direction de la Seine et du Parc de Bercy, avant d'emprunter la Passerelle Simone de Beauvoir qui vous mène sur l'esplanade de la BnF. Enfin, vous pouvez continuer jusqu'aux Grands Moulins, ancienne minoterie industrielle de Paris transformée aujourd'hui en bâtiments universitaires".

: . "De la porte de Vincennes, partez vers la porte Dorée à la découverte des petites rues du 12eme arrondissement. Vous traversez ensuite le Bois de Vincennes en direction du vélodrome de la CIPALE, ce remarquable site construit en 1896 puis utilisé en 1900 et 1924 pour les JO, et qui recevait jusqu'en 1974 l'arrivée du Tour de rance ! Vous retournez ensuite vers la porte de Charenton, pour traverser le Centre sportif Léo Lagrange, véritable témoignage du patrimoine sportif de l'époque du Front Populaire. Puis, vous longez le Boulevard Poniatowski en direction de la Seine et du Parc de Bercy, avant d'emprunter la Passerelle Simone de Beauvoir qui vous mène sur l'esplanade de la BnF. Enfin, vous pouvez continuer jusqu'aux Grands Moulins, ancienne minoterie industrielle de Paris transformée aujourd'hui en bâtiments universitaires". Parcours Ouest : près de 4,5 km de Balard à la Porte d'Auteuil. "Depuis Balard, partez à la découverte du Parc André Citroën puis vers le Pont de Garigliano. De là, le GR® 75 vous emmènera à la découverte du Trinquet Village et de l'unique fronton parisien de Pelote Basque. Après avoir rejoint la porte de Saint-Cloud, vous découvrirez le parcours des grands stades, l'emblématique Parc des Princes et son étonnante architecture brutaliste, ainsi que le Stade Jean Bouin et sa fine résille réalisée par l'architecte Rudy Ricciotti. Vous pourrez ensuite découvrir le magnifique Jardin des Serres d'Auteuil, l'un des quatre pôles du jardin botanique de la Ville de Paris, bordant Roland Garros".

La Nuit Blanche 2021 s'étend de Paris à la banlieue. Outre Paris intra-muros, on la retrouve dans les Hauts-de-Seine (92) à Clamart, Malakoff, Montrouge ; en Seine-Saint-Denis (93) à Saint-Denis, Montreuil, La Courneuve, Bagnolet, Clichy-sous-Bois ou dans le Val-de-Marne (94) à Nogent-sur-Marne, Vitry-sur-Seine, Alfortville, Créteil. Découvrez la carte interactive des installations de la Nuit Blanche à Paris et en banlieue issue de l'application mobile Mapstr, téléchargeable sur Ios ou Android, conçue pour vous repérer pendant la Nuit Blanche :

Voici une liste non exhaustive des musées qui proposent un programme exceptionnel en nocturne, et gratuitement, durant la Nuit Blanche. Le pass sanitaire sera bien entendu requis en ces lieux, tout comme le port du masque :

MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (1er arrondissement) : Rencontres inattendues - Exposition du Fonds d'Art contemporain - Paris Collections de 19h à minuit

(1er arrondissement) : Rencontres inattendues - Exposition du Fonds d'Art contemporain - Paris Collections Musée de l'Orangerie (1er arrondissement) : Nuit du Quatuor avec des concerts de neuf quatuors à cordes parmi la fine fleur des interprètes européens, d'une durée de 30 à 40 minutes, toutes les heures, de 19h à 3h30

(1er arrondissement) : Nuit du Quatuor avec des concerts de neuf quatuors à cordes parmi la fine fleur des interprètes européens, d'une durée de 30 à 40 minutes, toutes les heures, 59 RIVOLI (1er arrondissement) : l'Aftersquat au clair de la lune avec performances, installations, concerts et surprises en tout genre de 18h à minuit

(1er arrondissement) : l'Aftersquat au clair de la lune avec performances, installations, concerts et surprises en tout genre Église Saint-Leu-Saint-Gilles (1er arrondissement) : exposition du sculpteur Julien Signolet à travers un parcours de la matière vers la lumière à travers les nuages de 19h à 2h

(1er arrondissement) : exposition du sculpteur Julien Signolet à travers un parcours de la matière vers la lumière à travers les nuages Église Saint-Eustache (1er arrondissement) : KEEP IT WILD : Installation / Vidéo / Performance / Musique / Hologramme de Patricia de Solages de 20h à 2h

(1er arrondissement) : KEEP IT WILD : Installation / Vidéo / Performance / Musique / Hologramme de Patricia de Solages Musée des Arts et Métiers (2e arrondissement) : le compositeur Bastien David et la Compagnie Les insectes pour un concert inédit de Métallophone. 5 représentations de 20 minutes et découverte des images des lieux où le Métallophone a voyagé de 20h à 1h

(2e arrondissement) : le compositeur Bastien David et la Compagnie Les insectes pour un concert inédit de Métallophone. 5 représentations de 20 minutes et découverte des images des lieux où le Métallophone a voyagé Le Carreau du Temple (3e arrondissement) : Rencontres inattendues - Exposition des oeuvres du Fonds d'Art contemporain, programmation de vidéo de Sabrina Belouaar, Kenny Dukan, Ludivine Large-Bessette et Matthieu Calmelet de 19h à 2h

(3e arrondissement) : Rencontres inattendues - Exposition des oeuvres du Fonds d'Art contemporain, programmation de vidéo de Sabrina Belouaar, Kenny Dukan, Ludivine Large-Bessette et Matthieu Calmelet Musée Carnavalet (3e arrondissement) : Faille - Pièce chorégraphique de Thierry Micouin et Pauline Boyer (TM Project) de 19h à minuit

(3e arrondissement) : Faille - Pièce chorégraphique de Thierry Micouin et Pauline Boyer (TM Project) La Gaîté lyrique (3e arrondissement) : "Un parcours de sculptures lumineuses et d'installations sonores" sur des musiques d'Alexandre Bouvier, de Thomas Vaquié et de Le Tone de 19h à 1h

(3e arrondissement) : "Un parcours de sculptures lumineuses et d'installations sonores" sur des musiques d'Alexandre Bouvier, de Thomas Vaquié et de Le Tone Musée Picasso (3e arrondissement) : nocturne de l'exposition Picasso-Rodin de 18h à 0h30

(3e arrondissement) : nocturne de l'exposition Picasso-Rodin Mémorial de la Shoah (4e arrondissement) : projection d'une vidéo de 40 minutes "Entre l'écoute et la parole : derniers témoins, Auschwitz, 1945-2005" de l'artiste Esther Shalev-Gerz sur la façade : Les visages des survivants, filmés en gros plans, sont captés dans le silence qui s'installe entre une question et l'articulation de sa réponse de 19h à 2h

(4e arrondissement) : projection d'une vidéo de 40 minutes "Entre l'écoute et la parole : derniers témoins, Auschwitz, 1945-2005" de l'artiste Esther Shalev-Gerz sur la façade : Les visages des survivants, filmés en gros plans, sont captés dans le silence qui s'installe entre une question et l'articulation de sa réponse Centre Georges Pompidou (4e arrondissement) : installation de Tim Etchells de plus de 43 mètres de long "Qu'y a-t-il entre nous ?" de 20h30 à 0h

(4e arrondissement) : installation de Tim Etchells de plus de 43 mètres de long "Qu'y a-t-il entre nous ?" Maison Victor Hugo Paris (4e arrondissement) : visite de l'appartement de Victor Hugo en nocturne et présentation de deux artistes de la collection municipale, Hélène Delprat et François Ribes, de 19h à 23h

(4e arrondissement) : visite de l'appartement de Victor Hugo en nocturne et présentation de deux artistes de la collection municipale, Hélène Delprat et François Ribes, Église Saint-Gervais Saint-Protais (4e arrondissement) : L'âge d'or : installation de Sandra Matamoros de 19h à minuit

(4e arrondissement) : L'âge d'or : installation de Sandra Matamoros Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux (4e arrondissement) : Des voix dans la Nuit - concert vocal de solidarité culturelle de 20h30 à 0h30

(4e arrondissement) : Des voix dans la Nuit - concert vocal de solidarité culturelle Eglise Saint-Paul-Saint-Louis (4e arrondissement) : Installation sonore de Tzu-Chun Ku, comprenant trois enceintes acoustiques de 20h à 2h

(4e arrondissement) : Installation sonore de Tzu-Chun Ku, comprenant trois enceintes acoustiques Église Saint-Louis en l'île (4e arrondissement) : voyage musical de Paris à Buenos Aires en passant par le Rio de Janeiro d'Hector Villa-Lobos de 20h à 23h

(4e arrondissement) : voyage musical de Paris à Buenos Aires en passant par le Rio de Janeiro d'Hector Villa-Lobos Clos des Blancs-Manteaux (4e arrondissement) : Festival Kiosquorama, musical éco-citoyen gratuit, de 19h à 22h

(4e arrondissement) : Festival Kiosquorama, musical éco-citoyen gratuit, Collège des Bernardins (5e arrondissement) : The Pit, une installation vidéo de l'artiste Vincent Chevillon, réalisée lors d'un transatlantique à bord d'un voilier depuis l'île de San Atao au Cap-Vert jusqu'en Martinique dans l'archipel Caraïbes, de 20h à 2h

(5e arrondissement) : The Pit, une installation vidéo de l'artiste Vincent Chevillon, réalisée lors d'un transatlantique à bord d'un voilier depuis l'île de San Atao au Cap-Vert jusqu'en Martinique dans l'archipel Caraïbes, Galerie Saint-Séverin (5e arrondissement) : "Intérieurs infinis" - Installation et exposition de Rosa Maria Unda Souk. Une idée de l'infini, déployée dans une approche contemplative, de 19h à 2h

(5e arrondissement) : "Intérieurs infinis" - Installation et exposition de Rosa Maria Unda Souk. Une idée de l'infini, déployée dans une approche contemplative, Musée du quai Branly Jacques Chirac (7e arrondissement) : exposition Ultime combat. Arts martiaux d'Asie de 19h à minuit

(7e arrondissement) : exposition Ultime combat. Arts martiaux d'Asie Musée de l'Armée (7e arrondissement) : accès aux collections et aux expositions Napoléon ? Encore ! avec des médiateurs, performances en armures de métal des artistes Delgado Fuchs de 19h à minuit

(7e arrondissement) : accès aux collections et aux expositions Napoléon ? Encore ! avec des médiateurs, performances en armures de métal des artistes Delgado Fuchs Grand Palais (8e arrondissement) : 1 km de l'Histoire du Grand Palais : fresque avec textes et images, installée sur la palissade du chantier du Grand Palais qui fait tout le tour du bâtiment, le Grand Palais étant fermé pour travaux. Créée par l'artiste Nayel Zeaiter, l'oeuvre en forme de bande dessinée raconte tout ce qui a fait vivre le monument depuis 1900. De 19h à 22h

(8e arrondissement) : 1 km de l'Histoire du Grand Palais : fresque avec textes et images, installée sur la palissade du chantier du Grand Palais qui fait tout le tour du bâtiment, le Grand Palais étant fermé pour travaux. Créée par l'artiste Nayel Zeaiter, l'oeuvre en forme de bande dessinée raconte tout ce qui a fait vivre le monument depuis 1900. Jeu de Paume (8e arrondissement) : Analphabète, performance dansée de Lenio Kaklea, de 17h30 à 18h, puis de 19h à 19h30

(8e arrondissement) : Analphabète, performance dansée de Lenio Kaklea, Galerie VU' (9e arrondissement) : exposition Poussières des photographes Ferhat Bouda, Catalina Martin-Chico, Andrew Quilty et Cyril Zannettacci en partenariat avec Action contre la Faim dans la cour de la galerie, sur les conséquences du dérèglement climatique, de 19h30 à 2h

(9e arrondissement) : exposition Poussières des photographes Ferhat Bouda, Catalina Martin-Chico, Andrew Quilty et Cyril Zannettacci en partenariat avec Action contre la Faim dans la cour de la galerie, sur les conséquences du dérèglement climatique, Point éphémère (10e arrondissement) : DREMMWEL, une "expérience documentaire" (Installation / Vidéo / Exposition / Performance) qui offre un regard documenté et poétique sur l'univers de la pêche et ses enjeux environnementaux en Méditerranée et Atlantique Est, de 19h à 2h

(10e arrondissement) : DREMMWEL, une "expérience documentaire" (Installation / Vidéo / Exposition / Performance) qui offre un regard documenté et poétique sur l'univers de la pêche et ses enjeux environnementaux en Méditerranée et Atlantique Est, Musée des Arts Forains (12e arrondissement) : "Paésine : promenade imaginaire à l'intérieur d'une pierre de rêve", une installation vidéo de Jean Paul Favand - de 19h à 1h

(12e arrondissement) : "Paésine : promenade imaginaire à l'intérieur d'une pierre de rêve", une installation vidéo de Jean Paul Favand - Église du Saint-Esprit (12e arrondissement) : Installation vidéo "Entre deux eaux" de Manuel Chauveheid et Clémentine Béjat qui évoquent la notion de passage, d'entre-deux, d'entre la vie et la mort, d'entre la mort et la vie, de 19h à 2h

(12e arrondissement) : Installation vidéo "Entre deux eaux" de Manuel Chauveheid et Clémentine Béjat qui évoquent la notion de passage, d'entre-deux, d'entre la vie et la mort, d'entre la mort et la vie, META (12e arrondissement) : Yes We Camp, installation artistique et lumineuse sur d'anciennes emprises ferroviaires en friche, avec dj sets et buvette festive, de 18h à 2h

(12e arrondissement) : Yes We Camp, installation artistique et lumineuse sur d'anciennes emprises ferroviaires en friche, avec dj sets et buvette festive, Vélodrome Jacques Anquetil (12e arrondissement) : le metteur en scène Mohamed El Khatib propose une performance avec les cyclistes vétérans du VCVP, de 19h à 23h45

(12e arrondissement) : le metteur en scène Mohamed El Khatib propose une performance avec les cyclistes vétérans du VCVP, La Fab. , centre d'art contemporain (13e arrondissement) : Graffiti et exposition agnès b. : 1985 - 2021, de 19h à 2h

(13e arrondissement) : Graffiti et exposition agnès b. : 1985 - 2021, Arc de Triomphe emballé , de Christo et Jeanne-Claude (16e arrondissement), de 20h à 7h

, de Christo et Jeanne-Claude (16e arrondissement), Musée d'Art Moderne de Paris (16e arrondissement) : Les Envoûtés, exposition des cinq œuvres lauréates de la 2e édition de la bourse, de 18h à minuit

(16e arrondissement) : Les Envoûtés, exposition des cinq œuvres lauréates de la 2e édition de la bourse, Abbesses (18e arrondissement) : Mixity, une Nuit à Montmartre, déambulation artistique en huit étapes offrant au public la possibilité de découvrir Montmartre et ses lieux les plus emblématiques à travers des performances chantées, dansées en live par des artistes danseurs, chanteurs et musiciens, de 20h30 à 22h30 .

(18e arrondissement) : Mixity, une Nuit à Montmartre, déambulation artistique en huit étapes offrant au public la possibilité de découvrir Montmartre et ses lieux les plus emblématiques à travers des performances chantées, dansées en live par des artistes danseurs, chanteurs et musiciens, . Philarmonie de Paris - Salle des concerts (19e arrondissement) : une nuit en apesanteur, par cinq figures féminines emblématiques : Felicia Atkinson, Suzanne Ciani, Chloé, Kali Malone et Christina Vantzou. 8 heures de musique propice à la relaxation et à la rêverie, de 21h à 5h

(19e arrondissement) une nuit en apesanteur, par cinq figures féminines emblématiques : Felicia Atkinson, Suzanne Ciani, Chloé, Kali Malone et Christina Vantzou. 8 heures de musique propice à la relaxation et à la rêverie, Musée de la Musique (19e arrondissement) : l'érotisme en musique via des créations atypiques, notamment Embrase-moi, une pièce ardente réunissant la danseuse Kaori Ito, le danseur Théo Touvet et le pianiste Nathanaël Gouin de 20h à 1h

(19e arrondissement) : l'érotisme en musique via des créations atypiques, notamment Embrase-moi, une pièce ardente réunissant la danseuse Kaori Ito, le danseur Théo Touvet et le pianiste Nathanaël Gouin Le Cirque Electrique (20e arrondissement) : Aquacirque, cabaret acrobatique et aquatique avec sirènes, dauphins, musiciens, clowns et circassiens avec Evandro Serodio et les Choeurs de l'Armée Rose, de 21h à 2h

(20e arrondissement) : Aquacirque, cabaret acrobatique et aquatique avec sirènes, dauphins, musiciens, clowns et circassiens avec Evandro Serodio et les Choeurs de l'Armée Rose, Piscine Georges-Vallerey (20e arrondissement) : projection Jellyfish d'Adrien Heinz, un ballet de méduses psychédéliques qui se déploie sur la façade de la piscine, laissant l'imaginaire libre de rêver un poème sur la naissance de la vie, de 19h à 2h.

Tripple dribble , performance de l'artiste Julia Borderie suivie de l'installation Nage Libre de Tanguy Clerc, sur le parvis et dans le hall de l'Espace Jean Lurçat

, performance de l'artiste Julia Borderie suivie de l'installation de Tanguy Clerc, sur le parvis et dans le Laps , une exposition personnelle de Tanguy Clerc à l'École et Espace d'art contemporain Camille Lambert

, une exposition personnelle de Tanguy Clerc à Respire, spectacle de la Compagnie des filles du renard pâle mêlant funambulisme et musique, hors les murs des Bords de Seine, en extérieur sur la rive de l'Orge

Rendez-vous à 16h30 devant la Gare RER Denfert-Rochereau au 2 Place Denfert-Rochereau pour emprunter l'autocar en direction de Juvisy-sur-Orge, de 16h30 à 22h

Le 6B invite la compagnie d'art vivant Soñal Sinor et le studio de création d'art numérique u2p050 pour faire vivre Protozoa, une création polymorphe entre art vivant, danse et création numérique. Au programme de la soirée : performances dansées du flamenco au krump en passant par la danse contemporaine et la danse-théâtre, installation sonore plongée dans le noir, projection de l'aventure de Protozoa avec la réalisation de 6 films de danse, de 17h30 à minuit.

Le long du Canal Saint Denis, assistez à "Lignes", un spectacle de breakdance flottant qui se reflète dans l'eau, avec musique et graffiti, de 21h à 4h. Découvrez toute la programmation autour de cette performance.

A la Maison Populaire , les artistes Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick proposent Moteur Idéal, une installation inspirée des travaux du philosophe Henri Bergson, autour du temps et de sa perception corporelle. De 20h30 à 22h30 .

, les artistes Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick proposent Moteur Idéal, une installation inspirée des travaux du philosophe Henri Bergson, autour du temps et de sa perception corporelle. . Au Centre Tignous d'art contemporain, dans le cadre de l'expo "A même la terre" (visite commentée à 17h), focus sur la rencontre avec l'éleveur de brebis, designer du paysage, à 20h, puis performance Misterien #4 Humus//Humilis à 21h30 par Barbara Schroeder et Chloé Romat : rituel shamanique, autour des forces telluriques, qui interroge notre rapport à la terre, jusqu'à 23h. Réservation

La ville de Rueil-Malmaison est labellisée Terre de Jeux 2024. Elle met à l'honneur les arts et le sport à travers une performance géante de la compagnie Remue Ménage sur l'espace public : déambulation, tissu aérien, danseur de feu et pyrotechnie de 19h30 à 21h

Le Centre d'art contemporain Chanot propose "Marathon vidéo", un programme de vidéos de sport, des courts-métrages, de documentaires, avec une programmation conçue également pour le jeune public dès 16h, suivi d'une présentation du jeu "Labano Twist" par la chorégraphe Lina Schlageter. Ensuite, Les Cuistots Migrateurs proposent aux visiteurs un banquet de spécialités pour accompagner cette nuit découverte, et des randonnées sportives et artistiques sont proposés au départ du Centre d'art contemporain Chanot, de 16h à minuit.

La Nuit Blanche est organisée chaque premier samedi du mois d'octobre. La 20e édition de la Nuit Blanche se déroulera à Paris le 2 octobre 2021 de 19 heures à 5 heures du matin selon l'endroit. Le budget annuel que la Mairie de Paris alloue à cet événement est en net recul, passant de 2,5 million d'euros à 810 000 euros. Comme chaque année, ce sera l'occasion de découvrir des installations étonnantes à travers Paris. Un moyen de redécouvrir son quartier et de l'observer sous un regard nouveau.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'accès aux événements programmés dans le cadre de Nuit Blanche sera obligatoirement soumis à la présentation d'un pass sanitaire ou certificat européen faisant apparaître un QR Code valide sous forme numérique ou sur papier. Le port du masque à partir de 6 ans est également exigé dans l'ensemble de ces lieux. Les spectateurs ne résidant pas en France ou dans l'Union européenne doivent réaliser un test RT-PCR ou antigénique. Du gel hydroalcoolique est à disposition des spectateurs dans les différents espaces.