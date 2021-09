Journées du patrimoine 2021 : le programme à Paris et en France

JOURNÉES DU PATRIMOINE - C'est reparti pour les Journées européennes du patrimoine ! Ce week-end, à travers la France, de nombreux lieux habituellement fermés au public vont réserver quelques surprises aux plus curieux. Découvrez notre sélection de sorties à Paris, Nice, Rennes, Toulouse et les autres grandes villes de France.

[Mis à jour le 18 septembre 2021 à 16h54] Après deux années en berne dans le monde de la culture, avec la crise sanitaire, ce week-end est l'occasion de rattraper le temps perdu ! Vous l'aurez deviné, ce week-end, se tient la 38e édition des Journées européennes du patrimoine. Habituellement fermés au public, certains lieux vont faire découvrir au public leur plus joyaux, ce 18 et le 19 septembre. Une attention toute particulière sera portée sur les personnes en situation de handicap. Le thème de cette édition est d'ailleurs "Patrimoine pour tous". Selon la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot : "Ces journées vont mettre l'accent sur l'accessibilité de notre patrimoine, avec des parcours adaptés à tous les publics et une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap". Avec le quarantième anniversaire du TGV dans le paysage français, un focus particulier se fera sur le patrimoine ferroviaire français.

Après une année ternie par l'épidémie de Covid-19, l'édition 2021 marque la réouverture des sites patrimoniaux et offre de multiples possibilités de rencontre et de partage dans les 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France. Mais attention, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. C'est le cas notamment des circuits organisés par la RATP, la SNCF, ou le Palais de l'Elysée, et, selon les conditions d'accueil (en extérieur ou en intérieur, jauge de plus de 50 personnes), le pass sanitaire sera exigé.

À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelque 20 000 visites sont prévues. Comment faire son choix parmi le vaste programme des Journées du patrimoine 2021 ? Deux possibilités s'offrent à vous : grâce à la carte interactive ci-dessous qui permet, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous en fonction du type d'événement et du type de lieu grâce aux filtres, ou en consultant notre sélection de sorties par grandes villes plus bas dans notre article !

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2021 :

Le musée de la f ranc-maçonnerie ouvre les portes de son exposition permanente sur l'histoire de la franc-maçonnerie de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

La RATP organise un jeu de pistes dans le métro parisien, divisé en 6 étapes avec 6 thèmes, à faire en présentiel ou en distanciel. Le départ du parcours d'environ 1h30 a lieu à la Maison de la RATP, au 189 rue de Bercy pour des escales dans 6 stations thématiques : Gare de Lyon pour l'Histoire, Opéra pour la Musique, Saint-Germain-des-Prés pour la Littérature, Pont Cardinet pour l'Art, Sèvres-Babylone pour l'Architecture, Bibliothèque François Mitterrand pour l'Innovation et À demain. En savoir plus.

organise un jeu de pistes dans le métro parisien, divisé en 6 étapes avec 6 thèmes, à faire en présentiel ou en distanciel. Le départ du parcours d'environ 1h30 a lieu à la Maison de la RATP, au 189 rue de Bercy pour des escales dans 6 stations thématiques : Gare de Lyon pour l'Histoire, Opéra pour la Musique, Saint-Germain-des-Prés pour la Littérature, Pont Cardinet pour l'Art, Sèvres-Babylone pour l'Architecture, Bibliothèque François Mitterrand pour l'Innovation et À demain. En savoir plus. Dans les coulisses du patrimoine historique de la gare Saint Lazare lors de visites guidées et commentées. Uniquement sur inscription.

lors de visites guidées et commentées. Uniquement sur inscription. Le musée Carnavalet situé au 23 rue de Sévigné dans le 3e arrondissement, ouvre ses portes après une importante rénovation de quatre ans. Au programme, des visites guidées d'une durée de 30 minutes , pour plonger dans l'Histoire de ce musée de Paris et de ses œuvres.

situé au 23 rue de Sévigné dans le 3e arrondissement, ouvre ses portes après une importante rénovation de quatre ans. Au programme, des dans l'Histoire de ce musée de Paris et de ses œuvres. L' Institut du Monde Arabe ouvre les portes de ses collections permanentes et de son exposition Divas. Des visites guidées, ateliers, animations, sont prévus tout au long du week-end. Découvrir le programme.

ouvre les portes de ses collections permanentes et de son exposition Divas. Des visites guidées, ateliers, animations, sont prévus tout au long du week-end. Découvrir le programme. Le Musée de l'Homme propose de découvrir sa galerie à travers des animations et visites guidées.

propose de découvrir sa galerie à travers des animations et visites guidées. Visite du Palais de l'Elysée : comme tous les ans, le bâtiment est visité gratuitement. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la république, de la cour avec ses véhicules officiels au bureau du président en passant par les jardins, les visiteurs ont l'occasion de découvrir la résidence chargée d'histoire du président de la République. La vie du président de la République n'a plus de secrets pour vous !

Portes ouvertes au palais de l'Élysée pendant les Journées européennes du patrimoine. © HAMILTON-POOL/SIPA

Visite du Palais Bourbon et du patrimoine de l' Hôtel de Lassay à l' Assemblée Nationale située sur le quai d'Orsay. Uniquement sur inscription.

et du patrimoine de l' à l' située sur le quai d'Orsay. Uniquement sur inscription. Le Grand Rex , célèbre salle de cinéma sur les grands boulevards depuis 1932, vous invite à découvrir les coulisses du 7e Art, avec des anecdotes autour de la construction de la salle et ses spectacles.

, célèbre salle de cinéma sur les grands boulevards depuis 1932, vous invite à découvrir les coulisses du 7e Art, avec des anecdotes autour de la construction de la salle et ses spectacles. Visite libre des Beaux-Arts de Paris au 14 rue Bonaparte, 6e arrondissement : héritier des Académies royales de peinture et de sculpture, l'établissement abrite la chapelle des Augustins (XVIIe siècle) et un bâtiment signé Auguste Perret du XXe siècle. En plus de ces sublimes constructions architecturales, il est possible de visiter la cour d'honneur, la cour du mûrier, le Palais des études et sa cour vitrée, et l'amphithéâtre d'honneur.

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 3 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2021 :

Le château de Versailles : à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier , les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à découvrir, accompagnés de médiateurs, les richesses de la plus vaste collection d'œuvres consacrées à la période napoléonienne. Ouverture de l'Aile du Midi

: à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier Le Domaine national de Saint-Cloud ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et jeux d'eau. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds qui propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant l'Histoire de France à Saint-Cloud. Consulter les infos, horaires et tarifs.

ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et jeux d'eau. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds qui propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant l'Histoire de France à Saint-Cloud. Consulter les infos, horaires et tarifs. Le musée de la Grande Guerre à Meaux propose une visite guidée des collections permanentes à 14h30, des visites guidées des coulisses du musée à 10h30 et 16h, de l'exposition temporaire Georges Bruyer Graver la guerre, à 11h et 15h samedi et dimanche, et même une visite guidée en LSF le samedi à 10h30.

Voici une sélection de lieux emblématiques visitables gratuitement dans le cadre de l'événement 2021 sur le thème "Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine" :

Opéra de Lyon : visites commentées d'une heure de 10h à 18h (dernier départ à 17h). Sur réservation

: visites commentées d'une heure de 10h à 18h (dernier départ à 17h). Sur réservation Basilique Notre-Dame de Fourvière : visite libre de la basilique, de la crypte ou la chapelle de la Vierge, avec des guides bénévoles. Entrée libre de 8h à 19h.

: visite libre de la basilique, de la crypte ou la chapelle de la Vierge, avec des guides bénévoles. Entrée libre de 8h à 19h. Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, 14, avenue Berthelot dans le 7e arrondissement : visites chorégraphiées, performances dessinées, atelier jeune public. En savoir plus.

Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) de Lyon. © FAYOLLE/SIPA

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées Européennes du patrimoine 2021 :

De nombreuses visites guidées ou expositions sont proposées à travers le patrimoine bordelais. Voici les sites à ne pas manquer :

Visite de l' Observatoire astronomique de Bordeaux lors d'un parcours alliant patrimoine scientifique et artistique. Sur réservation obligatoire.

lors d'un parcours alliant patrimoine scientifique et artistique. Sur réservation obligatoire. Visite de la station d'épuration Louis Fargue : 3 visites d'1h15 chaque jour sur inscriptions.

: 3 visites d'1h15 chaque jour sur inscriptions. Gare SNCF de Bordeaux-Saint-Jean : visite des coulisses de la gare Bordeaux-Saint-Jean. L'occasion de redécouvrir un des joyaux du patrimoine architectural de la ville, situé au cœur d'un quartier en pleine évolution. Inscriptions.

A Montpellier, de nombreux équipements culturels et établissements publics ou privés ouvrent leurs portes à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine 2021 :

Visite guidée de La Chambre Peinte le samedi de 9h à 13h. Préinscription obligatoire auprès de l'office de tourisme au 04 67 60 60 60.

le samedi de 9h à 13h. Préinscription obligatoire auprès de l'office de tourisme au 04 67 60 60 60. Escape Game : Un Voyage Dans Le Temps, parsemé d'énigmes à 9h30 au CAUE de l'Hérault. Tout savoir.

: Un Voyage Dans Le Temps, parsemé d'énigmes à 9h30 au CAUE de l'Hérault. Tout savoir. Concert jazz à la Villa des cent regards par le Gardon Party Jazz Band.

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2021 :

Visite guidée patrimoine industriel et patrimoine artistique aux Abattoirs . L'occasion de redécouvrir l'histoire industrielle du lieu ainsi que l'exposition rétrospective consacrée au travail artistique de Marion Baruch. Visites le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, sur réservation uniquement du lundi au vendredi à l'adresse : reservations@lesabattoirs.org

. L'occasion de redécouvrir l'histoire industrielle du lieu ainsi que l'exposition rétrospective consacrée au travail artistique de Marion Baruch. Visites le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, sur réservation uniquement du lundi au vendredi à l'adresse : reservations@lesabattoirs.org La Maison de la Violette vous accueille à bord d'une péniche des années 30 pour découvrir l'histoire de la fleur et le Canal du Midi. Entrée libre, pour tous. Explications et dégustations proposées tout au long du week-end.

samedi 18 septembre - 10h à 19h, dimanche 19 septembre - 10h à 18h.

vous accueille à bord d'une péniche des années 30 pour découvrir l'histoire de la fleur et le Canal du Midi. Entrée libre, pour tous. Explications et dégustations proposées tout au long du week-end. samedi 18 septembre - 10h à 19h, dimanche 19 septembre - 10h à 18h. Visite guidée du Couvent des Dominicains, monument emblématique de l'histoire de Toulouse. Infos au 05 62 17 31 31.

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2021 :

La gare Lille-Flandres accueille le mythique train de l'Orient-Express qui reliait jadis Paris à Istanbul. L'occasion de se plonger dans ce train à l'histoire unique, grâce à des visites organisées pour l'occasion, sur inscriptions.

accueille le mythique qui reliait jadis Paris à Istanbul. L'occasion de se plonger dans ce train à l'histoire unique, grâce à des visites organisées pour l'occasion, sur inscriptions. L' escape game John Doe et la troupe Insolit'a Danse proposent une mission gratuite dans les rues de Lille le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h à 19h. Votre mission : empêcher le plus grand piratage de l'histoire. Pour jouer, téléchargez gratuitement l'application Graaly, puis flashez le QR code présent sur le stand de John Doe (place du Théâtre à Lille). Durée du jeu : 2h30.

et la proposent une mission gratuite dans les rues de Lille le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h à 19h. Votre mission : empêcher le plus grand piratage de l'histoire. Pour jouer, téléchargez gratuitement l'application Graaly, puis flashez le QR code présent sur le stand de John Doe (place du Théâtre à Lille). Durée du jeu : 2h30. Visite de la tour de Lille du quartier Euralille, à 116 mètres de hauteur. Le samedi à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. Rendez-vous au pied de la Tour, Boulevard de Turin.

La ville de Lille vue d'en haut. Parmi les monuments visibles, la grand place avec au premier plan la statue de la Deesse et le beffroi (tour) de la chambre de commerce. Au loin, la tour de Lille (forme sabot) implantée dans le quartier d'Euralille. © FIEVEZ/SIPA

Voici une sélection non exhaustive du programme des Journées européennes du patrimoine 2021 à Strasbourg :

Visite des coulisses de la Bibliothèque nationale universitaire le samedi 18 septembre entre 14h et 17h et le dimanche 19 septembre entre 11h et 17h30, sur inscription au 03 88 25 28 00.

la le samedi 18 septembre entre 14h et 17h et le dimanche 19 septembre entre 11h et 17h30, sur inscription au 03 88 25 28 00. Visite de la collection d'égyptologie de la Maison interuniversitaire des sciences de l'Homme-Alsace , créée à la fin du XIXe siècle (objets authentiques, moulages, estampages et photographies anciennes). Les samedi 18 septembre de 15h à 16h et dimanche 19 septembre de 15h à 16h sur inscription au 03 68 58 61 00.

, créée à la fin du XIXe siècle (objets authentiques, moulages, estampages et photographies anciennes). Les samedi 18 septembre de 15h à 16h et dimanche 19 septembre de 15h à 16h sur inscription au 03 68 58 61 00. Exposition et escape game du rendez-vous du Faubourg des créateurs au Faubourg de Pierre pour découvrir des illustrations, des sculptures ou des photographies de manière ludique, les samedi 18 septembre entre 11h et 18h et dimanche 19 septembre entre 11h et 18h.

Retrouvez ci-dessous notre sélection du programme des Journées européennes du patrimoine 2021 à Nantes :

Déambulation théâtrale au cimetière Miséricorde le dimanche à 11h et 16h, avec le spectacle Celles d'en dessous, un dialogue entre mortes et vivantes qui met en valeur notre matrimoine.

le dimanche à 11h et 16h, avec le spectacle Celles d'en dessous, un dialogue entre mortes et vivantes qui met en valeur notre matrimoine. Découverte du séminaire Saint-Jean, du parc et de sa chapelle , où se sont formés les futurs prêtres catholiques de la région nantaise et de plusieurs îles d'outre-mer. Sur inscription le samedi de 10h à 11h et de 11h à midi.

, où se sont formés les futurs prêtres catholiques de la région nantaise et de plusieurs îles d'outre-mer. Sur inscription le samedi de 10h à 11h et de 11h à midi. Visite des coulisses du Carnaval de Nantes avec l'association Nemo. Au programme : découverte de chars et de grosses têtes, rencontres avec les carnavaliers bénévoles, concerts de batucadas et fanfares. Samedi et dimanche de 10h à 18h au 19, rue des Carnavaliers.

A Rennes, des lieux de pouvoir ou du patrimoine historique ouvrent leurs portes aux visiteurs, découvrez notre sélection 2021 :

Le Couvent des Jacobins , témoin de la vie religieuse de Rennes, propose des visites guidées d'une heure les samedi et dimanche, de 10h à 18h. Accès dans la limite des places disponibles.

visites guidées d'une heure les samedi et dimanche, de 10h à 18h. Accès dans la limite des places disponibles. Les portes mordelaises , symbole des ducs de Bretagne : visites guidées d'une heure et demie sur réservations le samedi à 10h30 et 12 h et le dimanche à 14h30 et à 16h30.

, symbole des ducs de Bretagne : visites guidées d'une heure et demie sur réservations le samedi à 10h30 et 12 h et le dimanche à 14h30 et à 16h30. Le Théâtre national de Bretagne propose une visite découverte des coulisses du théâtre et des sous-sols le samedi à 11h et le dimanche à 11h et 16h. Inscriptions par téléphone au 02 99 31 12 31.

Que ne faut-il pas manquer durant les Journées européennes du patrimoine 2021 à Nice ?

Visite de la grotte du Lazaret, où sont évoquées les grandes étapes de la Préhistoire et de l'évolution de l'Homme les samedi et dimanche de 10h à 17h30 toutes les 30 minutes sans réservation et dans la limite des places disponibles. Trois ateliers d'initiation à la fouille archéologique sont proposés aux enfants de 7 à 12 ans à 10h, 11h30 et 14h30, sur réservation, au 04 89 04 36.

Les Galeries Lafayette de Nice proposent des visites commentées inédites sur l'histoire du magasin. Visite gratuite d'une heure sur inscription à ebouquet@galerieslafayette.com

proposent des visites commentées inédites sur l'histoire du magasin. Visite gratuite d'une heure sur inscription à ebouquet@galerieslafayette.com Exposition de locomotives historiques en gare SNCF de Nice-Ville. Visites libres en extérieur le samedi de 9h à midi et de 14h à 18h, et le dimanche de 9h à midi et de 14h à 16h.

La 38e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées avec l'ambition de s'interroger sur le patrimoine dans son contexte historique ou de divertissement, et de s'adresser aux personnes ayant une déficience sensorielle ou un handicap physique.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe.