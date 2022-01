"Nouvel An lunaire 2022 : l'horoscope de votre signe chinois"

NOUVEL AN CHINOIS. Ce mardi 1er février 2022, place au Nouvel An lunaire, aussi appelé Nouvel An Chinois. Quelle signification revêt l'année lunaire du Tigre d'Eau ? Quelle influence a l'animal sur votre signe astrologique chinois ?

[Mis à jour le 31 janvier 2022 à 19h20] Que nous réserve ce Nouvel An lunaire 2022 placé sous le signe du Tigre d'Eau ? Dans l'astrologie chinoise, il s'agit d'une année placée sous le signe de la conscience de soi, invitant chacun à se respecter, à respecter autrui et à bâtir de nouveaux horizons. Le Tigre sera bienveillant avec les plus courageux d'entre nous qui iront dans ce sens. L'élément Eau Yang révèle ce qui est caché. Par conséquent, cette année 2022 risque de mettre en lumière nombre de scandales. Elle met également à l'honneur la maturité et les émotions profondes car l'Eau est un élément symbolique de la tempérance. Par conséquent, les relations humaines gagneront en profondeur, objectivité et transparence. L'année se terminera le 21 janvier 2023, pour laisser place au Lièvre d'Eau le 22 janvier 2023.

Quelle influence exerce le Tigre d'Eau sur votre animal chinois ? Mais au fait, savez-vous quel est votre signe astrologique chinois, son caractère, ses couleurs de prédilection et les personnalités qui lui sont associées ? En savoir plus dans notre dossier ci-dessous.

Comment cette année du Tigre d'Eau va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois (comment le connaître ?) sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

Rat : quelques obstacles vont se dresser sur votre route au fil des mois, et des turpitudes sont à prévoir dans votre vie sentimentale. Contrôlez votre humeur en faisant preuve d'optimisme et osez exprimer vos sentiments dans vos relations amoureuses. Ce sont les épreuves qui rendent plus forts, ne craignez plus d'aller de l'avant !

Buffle (ou Boeuf) : 2022 s'annonce intense en émotions. Au second trimestre, votre pouvoir de séduction sera au maximum. En couple, vous aurez envie de renouer avec l'être aimé, avec une union stable à la clé ! Cette année tout particulièrement, il faudra savoir faire preuve à la fois d'audace et de prudence. Ne soyez pas trop impulsif, soyez plutôt à l'écoute d'autrui. En revanche, ne prenez pas aucun risque, mais préservez toujours votre sécurité.

Tigre : cette année 2022 est la vôtre. En couple, vous améliorerez ensemble votre confort. Côté santé, vous prenez soin de vous grâce à une hygiène de vie saine et de la méditation. Un changement d'environnement est à prévoir aux beaux jours.

Lapin : 2022 sera signe de grands changements. Une nouvelle rencontre, un mariage, une affaire immobilière, un déménagement, un nouveau métier ? Vous trouverez le courage de vous élever. Niveau santé, vous aurez une pêche d'enfer !

Dragon : en amour, soyez à l'écoute de votre cher et tendre. Célibataire, vous écouterez votre intuition pour dénicher l'âme sœur. Côté pro, vous êtes apte à vous engager dans de nouveaux projets. Enfin, il vous est conseillé de pratiquer une activité sportive régulière.

Serpent : amour rime avec bienveillance cette année 2022, pour préserver la stabilité. Les célibataires trouveront l'âme sœur au cours d'un voyage ou, dans tous les cas, en terrain inconnu. Votre charme et votre charisme excellera. Côté professionnel, attention au rythme effréné !

Cheval : il sera temps de faire preuve de sagesse et de stabilité. Un changement de situation ou d'environnement est à prévoir en 2022. Vous donnerez vie à vos projets les plus fous ! Plus que jamais confiant, vous allez vous élever cette année !

Chèvre : cette année du Tigre raisonnera comme un nouveau départ, signe d'engagement ! Une histoire sérieuse s'annonce au printemps. Au travail, vous serez plus que jamais concentré, mais attention à lever du pied quand même !

Singe : vous aurez envie de nouveauté ! Vous vivrez au jour le jour, et aucun changement d'ordre professionnel ou autre (déménagement ?) ne vous fera peur. Laissez de la place à une activité personnelle, qui pourrait vous apporter du succès. Côté cœur, des instants très romantiques vous attendent !

Coq : en 2022, vous sortez de votre zone de confort, vous gagnez en confiance en vous et ne ressentez plus le besoin de plaire. Vous mettez le cap sur un avenir plus confortable tant amoureux, matériel et professionnel. Vous avez l'ambition d'exercer une activité épanouissante et vous gagnez en intimité dans votre relation de cœur. Côté pro, les affaires seront bonnes. Que du bonheur !

Chien : vous profiterez des bienfaits du printemps pour prendre de grandes décisions (engagement, déménagement, nouveaux projets professionnels ou reconversion). Côté santé, accordez-vous des moments de détente.

Cochon : l'amour sera votre priorité cette année 2022, à condition de ne pas trop l'exhiber ! Célibataire, vous aurez une grande envie de plaire. Côté pro, une reconversion ou un changement d'orientation se dessinent. L'été sera fort agréable mais l'automne un peu plus rude. Pensez à vous ressourcer.

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Découvrez le vôtre, dans notre dossier ci-dessous :

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

Comment se déroule le Nouvel An chinois 2022 en France ?

Le Nouvel An chinois est fêté en France par la diaspora chinoise, majoritairement concentrée dans le 13e arrondissement de Paris, avec 7 heures de décalage. En raison de la situation épidémique de Covid-19 en France, les défilés et spectacles de danse traditionnellement organisées dans le 13e arrondissement pour fêter l'année lunaire n'auront pas lieu, une fois de plus, cette année 2022. En revanche, c'est à Rennes en Bretagne qu'un défilé a pris place dans les rues ce week-end !

Mais ce Nouvel An chinois peut être aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les délices de la cuisine asiatique. Le Food Market de Belleville fera son grand retour le jeudi 3 février de 18h à 22h30, à l'occasion du Nouvel An Chinois, en s'associant avec le restaurant chinois Mr ZHAO, célèbre pour ses spécialités gastronomiques de Xi'an sous forme de "street food". A Rennes, un marché alimentaire de l'Institut Confucius s'est tenu ce samedi, mettant à l'honneur la cuisine gastronomique chinoise. Toutes les infos ci-dessous :

Le défilé emblématique de la capitale est annulé, comme l'an dernier, en raison de la cinquième vague de Covid-19, à cause des risques de propagation. Le célèbre défilé du Nouvel An chinois a pour coutume de rassembler plus de 100 000 personnes dans le 13e arrondissement. Les enfants devront prendre leur mal en patience avant de redécouvrir la belle danse du Dragon…

Heureusement le comité du Faubourg saint-Honoré localisé dans le 8e arrondissement de Paris a affirmé qu'il maintenait les festivités avec un défilé haut en couleurs le mardi 1er février 2022 de 15h à 17h30. "Une trentaine d'artistes du groupe Paris Lion Sport investit cette rue avec leurs personnages chamarrés et percussionnistes pour donner encore plus de rythme à ce défilé" explique Sortir à Paris.

Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé a pour habitude de commencer à 13h depuis le 44 avenue d'Ivry puis d'emprunter le parcours suivant : avenue de Choisy, place d'Italie, avenue d'Italie, rue de Tolbiac, avenue de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry.

Des animations sont proposées toute la semaine à la mairie du 13e arrondissement avec des tables rondes, des conférences, des projections débats et des expositions.

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la première nouvelle lune de l'année. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. En 2022, la date du Nouvel An chinois est fixée au mardi 1er février.

À chaque nouvelle année lunaire son horoscope chinois. Fini le Buffle de métal, nous passons à un nouvel animal, le Tigre d'eau. Le Tigre d'Eau, troisième animal du zodiaque chinois, est un animal "courageux, impulsif, et solidaire" selon le site Chine.in, spécialiste de l'événement. Cet animal s'associe facilement avec le Cheval et le Chien, mais très mal avec la Singe. Le Tigre a pour signe astrologique européen équivalent celui du Verseau.

Nouvel An lunaire 2022 : une année plus courte que l'année solaire

Nouvel An chinois ou Nouvel An lunaire ? Alors que les festivités en l'honneur du Nouvel An chinois battent leur plein le 1er février 2022, date officielle du Nouvel An lunaire, la question peut se poser. Car si les tambours et parades de dragons font partie du folklore, l'évolution du nom de l'événement reste encore méconnue du grand public. Ce changement de formulation n'est pourtant pas anodin... Première explication : le choix de la date de l'événement, qui change chaque année.

La mondialisation et le brassage des cultures que ces fêtes ont entraîné peuvent également permettre de comprendre cette évolution. Et pour cause, le Nouvel An chinois n'est plus célébré uniquement en Chine, mais également dans de nombreux pays d'Asie où l'empire du Milieu exerce une influence importante. Le Nouvel An dit lunaire est donc une formulation française qui veut prendre en considération le simple fait que d'autres États tels que la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie ou encore le Vietnam organisent des festivités pour cette occasion. Les Chinois eux-mêmes parlent d'ailleurs de "Nouvel An lunaire", ou encore de "Fête du printemps".

Mais alors, pourquoi ce changement de date ? Le calendrier chinois est dit luni-solaire, c'est-à-dire que les mois sont fixés non pas en fonction du cycle annuel du Soleil, comme le sont ceux du calendrier grégorien, mais en fonction du cycle régulier des phases de la Lune. En conséquence, la date du Nouvel An chinois, ou lunaire, varie d'une année sur l'autre sur notre calendrier. Or pour éviter que les saisons dérivent, le calendrier lunaire doit régulièrement être réajusté au calendrier solaire...

Pour mieux comprendre cela, il est important de savoir que les 12 mois lunaires ont une durée d'environ 354 jours, ce qui nous donne des mois de 29,5 jours, soit 11 jours de moins que dans le calendrier solaire. Tous les trois ans, un 13e mois lunaire est donc ajouté afin de faire correspondre ce calendrier lunaire au calendrier solaire, et ainsi éviter cette fameuse dérive des saisons non désirée. L'un dans l'autre, les années n'ont pas toutes le même nombre de jours, mais le Nouvel An chinois survient finalement toujours entre le 21 janvier et le 20 février du calendrier grégorien. Et si l'on se base sur le cycle lunaire, l'événement arrive très précisément à l'occasion de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Comme pour tous les débuts des mois chinois, le Nouvel An lunaire correspond au premier jour d'une nouvelle lune.

Contrairement à ce qu'indique son nom, ce Nouvel An ne se fête pas uniquement en Chine dans le continent asiatique. Il est en effet célébré dans plusieurs pays d'Asie : au Viet Nam (où on l'appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à Singapour, Hong Kong ou encore à Bruneï. Tradition qui remonte à plus de 4 000 ans, le Nouvel An chinois est fêté durant une quinzaine de jours, jusqu'à la veille de la fête des lanternes, le 26 février.