Feu d'artifice du 14 juillet 2024 : un spectacle sans public à Paris, où le voir partout en France ?

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille... Les feux d'artifice du 14 juillet sont attendus dans les grandes villes de France. En raison des Jeux Olympiques, le public ne pourra pas se rendre au abords de la tour Eiffel pour observer le feu d'artifice du 14 juillet.

Les feux d'artifice prévus pour la fête nationale du 14 juillet s'apprêtent à illuminer le ciel nocturne ce dimanche 14 juillet 2024. Le plus grand feu d'artifice du 14 juillet sera tiré comme d'habitude depuis la Tour Eiffel ce dimanche à 23 heures, mais sans public, à cause du site olympique installé sur le Champ-de-Mars qui est encore en cours de montage. Pour compenser, la mairie de Paris prévoit une édition spéciale à l'occasion des JO qui vous en mettra plein les yeux.

D'autres villes de France vont tirer leur feu d'artifice du 14 juillet comme à Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse. Attention cependant, certaines villes vont tirer leurs feux le samedi 13 et non pas le dimanche 14 juillet. Des villes des départements du Gard, des Bouches-du-Rhône ou de la Vendée ont cependant dû annuler leur programme en raison de la chaleur et de la sécheresse, qui accentuent le risque d'incendie. Retrouvez le programme de la soirée, ville par ville, à l'aide de notre sommaire ci-contre.

Le feu d'artifice de Paris est l'un des plus attendus et marque cette année l'arrivée de la flamme olympique dans la capitale. Lancé à 23 heures dimanche 14 juillet 2024 depuis la Tour Eiffel de Paris, le spectacle pyrotechnique proposera un spectacle de 30 minutes de surprises visuelles et sonores, avec des innovations techniques, une explosion de couleurs et une bande sonore immersive selon la Mairie de Paris. Il se fera sans public sur le Champ de Mars en raison de l'installation olympique mais il sera possible de profiter d'autres spots.

Les meilleurs endroits pour l'observer restent ainsi le Toit-terrasse de la tour Montparnasse, le parc de Belleville, la butte Montmartre ou encore depuis la Seine grâce aux Bateaux Parisiens qui attendent les spectateurs pour des dîner-croisières. L'idéal est de réserver une place depuis les rooftops des restaurants moins convoités par exemple, comme Le Molitor, Girafe, Forest, Le Canopy - by Hilton Paris Trocadéro, Le Pley, La Réserve Paris, Créatures ou encore Là-Haut.

Toujours en raison des imprévus des JO, le grand concert symphonique de Paris n'aura pas lieu comme à son accoutumée sur le Champs de Mars, mais sur le parvis de l'hôtel de ville avec Lang Lang, Nadine Sierra, Khatia Buniatishvili, Thibault Cauvin et Matthieu Chedid.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon ?

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré ce dimanche depuis la colline de Fourvière à Lyon dans le 5e arrondissement. Célébrant à leur manière "les valeurs de l'olympisme", 18 séquences sont tirées à partir de 22h30, d'une durée de 20 minutes où se dérouleront 24 couleurs différentes. Le feu d'artifice s'admire depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Bordeaux ?

Le feu d'artifice du 14 juillet, éco-responsable de la société Ruggieri, est tiré depuis une berge de la Garonne à 22h30. Il est observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l'Ermitage, la rive droite de la Garonne ou à bord de la Sardane (un bateau croisière sur la Garonne).

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Marseille ?

Le rendez-vous est donné à 22h30 pour une durée de 30 minutes. Le feu d'artifice est tiré depuis 16 pontons sur le plan d'eau du Vieux-Port et depuis le fort d'Entrecasteaux. Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice est bien sûr le Vieux Port où un espace est aménagé, mais aussi dans le jardin du Pharo ouvert au public pour l'occasion.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Toulouse ?

Le grand feu d'artifice est tiré non pas le dimanche 14 mais le samedi 13 juillet 2024 à 22h30 depuis 49 barges au milieu de la Garonne, après les concerts du NRJ Music Tour. Pensé en hommage à Claude Nougaro pour les 20 ans de sa disparition, il est observable depuis le Pont Neuf, le pont Saint-Michel, le pont Saint-Pierre ou le pont des Catalans.

Où et quand a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Strasbourg ?

Les Strasbourgeois pourront admirer le feu d'artifice dès 22h30 ce dimanche 14 juillet 2024. Tiré depuis le parc de l'Étoile, le spectacle pyrotechnique est agrémenté pour la première fois de séquences de drones.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lille ?

À Lille, le grand feu d'artifice se tiendra à 23 heures à l'Esplanade du Champ de Mars ce dimanche 14 juillet 2024, sur le thème des Jeux Olympiques. "Certaines rues seront interdites à la circulation du dimanche 14 juillet à 18h au lundi 15 juillet à 2h, et interdites au stationnement du dimanche 14 juillet à 1h au lundi 15 juillet à 2h", précise la municipalité.

Où et quand est tiré le feu d'artifice du 14 juillet à Montpellier ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2024 est tiré à 23 heures au parc Georges Charpak du quartier Port Marianne après le concert de l'Orchestre national Montpellier Occitanie sur le parvis de l'Hôtel de ville. Il a pour thème les Jeux olympiques.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet à Annecy ?

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis l'esplanade du Pâquier à 22h15 à Annecy-le-Vieux. Il est recommandé de réserver votre place à l'avance, autrement, d'autres endroits en hauteur et plus éloignés permettent d'admirer le spectacle.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Rennes ?

A Rennes, le feu d'artifice sera tiré le samedi 13 juillet 2024 et non pas le 14, depuis le stade de la Bellangerais. Intitulé "La flamme Pyr'Olympique", il rendra hommage aux Jeux olympiques de Paris 2024. A partir de 23h15, le spectacle pyrotechnique et musical dure une vingtaine de minutes.

Y a-t-il un feu d'artifice du 14 juillet à Saint-Malo ?

Il n'y aura pas de feu d'artifice pour la Fête Nationale à Saint-Malo cette année 2024, en raison de la mobilisation des pompiers et policiers pour les Jeux olympiques de Paris. A la place, la ville propose un spectacle pyrotechnique à 22h30 avec les Commandos Percu et leur concert du feu sur l'esplanade Saint-Vincent.

Le feu d'artifice sera tiré à 23 heures le samedi 13 juillet, et non pas le 14 ! Tiré du pont-Anne de Bretagne et visible depuis les bords de Loire et autour des ponts, il a pour thème "Nantes et le sport", en raison des JO.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Pornic ?

Pornic tire son feu d'artifice depuis le pied du Château à 23 heures à l'issue de la fête de la moule organisée pour la fête nationale, avec au programme, moule frites, bal populaire et concerts à partir de 18 heures.

À quelle heure et où voir les feux d'artifice du 14 juillet à Arcachon ?

Pour les festivités du 14 juillet 2024, la ville d'Arcachon organise un feu d'artifice tiré à partir de 23 heures depuis la Jetée Thiers et ravira comme chaque année le public installé le long de la promenade du Front de Mer.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet au Cap d'Agde ?

Explosions, son, lumière, fumée… Le Cap d'Agde propose un feu d'artifice dès 23 heures le 14 juillet 2024, visible depuis le Vieux-port, Richelieu, et depuis les Falaises.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Cannes ?

Dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'illumine à 22 heures, le 14 juillet, sur la thématique "Love's Symphony: A Fireworks Extravaganza". Les artificiers interprètent une fresque pleine d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres ou singulières.

Le feu d'artifice du 14 juillet à Nîmes est-il de retour ?

Tiré depuis les Jardins de la Fontaine à 22h15, le feu d'artifice du 14 juillet fait son grand retour à Nîmes cette année 2024, alors qu'il avait été remplacé par un spectacle de drones l'an dernier. Le specatcle dure 22 minutes avec pour thème "Balade musicale autour de musiques actuelles françaises et de classique instrumental.