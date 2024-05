Nuit des Musées 2024 : que faire à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ? Le programme

NUIT DES MUSEES. Ce samedi 18 mai 2024, c'est la 20e édition de la Nuit des Musées. L'événement se déroule dans différentes villes en France, notamment à Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux ou Lille. Notre sélection des sorties à ne pas manquer.

[Mis à jour le 18 mai 2024 à 14h00] Organisée par le ministère de la Culture, la Nuit européenne des musées a lieu ce samedi 18 mai au soir, donnant l'occasion aux visiteurs de découvrir gratuitement les richesses des collections de plus de 1 000 musées à des heures inhabituelles. La Nuit européenne des musées est une occasion unique de découvrir les collections des musées d'une manière différente et de se laisser surprendre par des animations inédites. C'est aussi une excellente occasion de passer une soirée en famille ou entre amis, tout en découvrant le patrimoine culturel de votre région.

Les musées ouvriront exceptionnellement jusqu'à minuit, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les œuvres autrement. Par exemple, une visite contée, une initiation au dessin, ou encore un spectacle son et lumière. On distingue aussi une thématique précise pour chaque année. L’édition 2024 propose ""La classe, l’œuvre !"" où les élèves des lycées, collèges et écoles primaires font office de médiateurs sur une œuvre étudiée au cours de l’année scolaire.

Quelle est la programmation de la Nuit des Musées 2024 ?

Disponible sur data.culture.gouv.fr, la carte du ministère de la Culture recense l’ensemble des établissements participant à la Nuit des Musées. Vous avez la possibilité de localiser les musées par région ou par département. Vous pouvez aussi effectuer une recherche selon les équipements et services d’accessibilité, afin que tous les publics soient pris en compte. Il peut s’agir, par exemple, d’un handicap moteur, visuel ou auditif. En complément, le site propose des informations pratiques sur les différentes activités culturelles organisées.

Que faire à Paris pendant la Nuit des Musées ?

Au sein de l’agglomération parisienne, on compte plus de 200 établissements participant à la Nuit des Musées. Parmi ceux-ci, on retrouve le musée du Louvre, qui propose, entre autres, les activités suivantes :

une démonstration de lutte gréco-romaine ;

une escale au cœur de l’Égypte antique ;

une course à la lenteur propice à la contemplation des œuvres d’art…

Dans le 9e arrondissement, vous pouvez aussi vous rendre au musée Gustave Moreau pour une visite libre ou une soirée théâtrale. Cette dernière ne nécessite aucune réservation. Autre idée de sortie : le musée de la Bibliothèque nationale de France (BNF). Vous pouvez y consulter certains ouvrages ou apprécier des pièces de collection historiques, comme l’échiquier de Charlemagne. Cela, sans oublier l’exposition consacrée à l’invention de la Renaissance. Quant au musée d’Orsay, il propose la découverte des collections permanentes, ainsi qu’une immersion en réalité virtuelle. Idéal pour voir ou revoir, au cœur de la capitale, l’œuvre des grands impressionnistes, ces artistes du XIXe siècle.

Une nuit au musée du Louvre à Paris © Xavier Francolon/SIPA (publiée le 16/05/2024)

Que faire en Île-de-France pendant la Nuit des Musées ?

A l’occasion de la Nuit des Musées, la région Île-de-France présente également de nombreuses idées de découverte. A Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines), la maison-musée Raymond Devos propose une enquête à destination d’un jeune public. L’objectif ? Retrouver certains objets perdus de Raymond Devos. Dans un registre différent, le musée d’archéologie nationale et le domaine national de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) organisent un spectacle d’ombres et de lumières en extérieur. Une occasion unique de découvrir l’architecture du château de la ville d’une manière inédite.

Pour une activité insolite à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines), la maison Elsa Triolet-Aragon propose une visite à l’aveugle afin de s’imprégner de l’ambiance des lieux et des écrits du couple d’auteurs. Chaque participant porte un bandeau sur les yeux ! En matière d’arts créatifs, vous pouvez vous rendre au musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour prendre part à un atelier de réalisation de photophores à l’aide de matériaux de récupération.

Que faire à Lyon pendant la Nuit des Musées ?

Lors de la vingtième édition de la Nuit des Musées, le musée archéologique Lugdunum vous propose de participer à la conception d’une fresque géante. Celle-ci s’érigera à l’aide de briques Lego. Un atelier dédié à la technique du pixel art est également organisé, en compagnie de l’illustrateur Theoschu. En collaboration avec la compagnie Albedo, le musée d’histoire Gadagne propose un spectacle déambulatoire et perturbateur qui implique directement les visiteurs. Quant aux médiateurs du musée, ils racontent des récits et des anecdotes dans le cadre de l’animation "L’Histoire en pagaille".

Au cours de la Nuit des Musées, un détour par le fort de Vaise vous permet de découvrir un concert poétique pour vous immerger dans l’imaginaire de Lucas Zambon. La scène est également ouverte à tous les participants. Avec des animations musicales et des compositions théâtrales, le musée des beaux-arts de Lyon donne carte blanche aux étudiants du conservatoire de Lyon pour agrémenter une visite libre des lieux.

Que faire à Bordeaux pendant la Nuit des Musées ?

Pendant la Nuit des Musées, la galerie des beaux-arts de Bordeaux prépare une visite flash, en 30 minutes chrono, autour de l’œuvre de Valérie Belin. L’occasion de découvrir les photographies, ainsi que les créations de l’artiste-plasticienne. Le musée d’art contemporain de Bordeaux propose également de nombreuses activités et animations. Parmi celles-ci figurent :

des ateliers de création et d’initiation pour les enfants ;

des lectures organisées en partenariat avec l’association Lire et faire lire ;

une visite ludique et familiale autour de l’exposition "Auto" de Nina Beier.

Au musée d’Aquitaine, les élèves du lycée Camille Jullian effectuent une lecture publique des contes de Charles Perrault. Cette découverte se déroule tout au long de la soirée, en continu. En parallèle, des Olympiades sont également organisées, pour les adultes comme pour les enfants. Au programme, des jeux de société et physiques, ainsi que des séances photo. Des récompenses sont prévues pour ceux et celles qui participent à l’ensemble des épreuves du circuit.

Que faire à Marseille pendant la Nuit des Musées ?

Parmi les différents établissements contribuant à la Nuit des Musées, le muséum d’histoire naturelle de Marseille propose une visite libre de l’exposition "Chiens et chats". Celle-ci s’agrémente d’un parcours ludique, avec des expériences interactives et sensorielles autour de nos compagnons à quatre pattes et leur manière de percevoir le monde qui les entoure. Quant au musée d’histoire de Marseille, il organise différentes activités :

une fresque participative autour du sport, de l’art et de l’histoire ;

un concert de musique de chambre avec les élèves du conservatoire Pierre Barbizet ;

une visite commentée de l’exposition sur Marseille et sa relation aux sports.

Durant la Nuit des Musées, vous pouvez aussi vous rendre au musée d’art contemporain de Marseille, dans le 8e arrondissement. Les élèves du lycée Périer organisent une lecture publique d’œuvres littéraires et poétiques. Au fil des textes contés, des démonstrations de danse sont également prévues dans des espaces dédiés.

Que faire à Lille pendant la Nuit des Musées ?

Pour la Nuit des Musées, le palais des beaux-arts de Lille prépare de nombreuses animations dédiées à la culture et aux créations artistiques. C’est notamment le cas des activités suivantes :

des visites guidées autour du bâtiment, des expositions et des chefs-d’œuvre du musée ;

un atelier d’initiation aux mandalas ;

une présentation de "Médée" d’Eugène Delacroix autour de "La classe, l’œuvre !".

Dans un registre insolite, vous pouvez participer à la nuit animée de la bougie. Celle-ci se fait au musée des écoles de Lille, où ont lieu également une découverte des outils de projection de lumière, et une collation à l’ancienne.

Autre idée de sortie : un détour par la maison natale de Charles de Gaulle, où des visites guidées en costumes d’époque sont à l’honneur. Elles sont organisées toutes les quinze minutes. Enfin, le musée de l’hospice Comtesse propose des déambulations libres au cœur des collections, des salles d’ambiance et du jardin médicinal. Cela, sans oublier des visites flash et des séances d’initiation au yoga.

Palais des beaux-arts de Lille de nuit © CHINE NOUVELLE/SIPA (publiée le 16/05/2024)

Que faire à Rennes pendant la Nuit des Musées ?

Dans le cadre de la Nuit des Musées, l’écomusée de la Bintinais de Rennes organise plusieurs activités autour de la culture et des légendes bretonnes. On peut évoquer une balade contée nocturne, où le parcours des visiteurs est éclairé à la lueur de lanternes. Des projections de films pour la jeunesse, des jeux de piste et des veillées sont aussi au programme. A noter que des stands de crêpes et de galettes permettent de se restaurer.

A Rennes, le musée de Bretagne propose un atelier d’initiation à la gravure. L’exposition "Quel toupet !" réalise des coiffures végétales pour les visiteurs qui souhaitent y prendre part. Avec la collaboration de l’association TéKiToi, des sessions de maquillage sont également prévues, autour de la thématique "El dia de los muertos". Quant à l'espace des Champs libres, vous pouvez y apprécier un concert de jazz dédié à La Nouvelle-Orléans, arpenter les étals d’une braderie, participer à des jeux de société. Des séances de karaoké constituent d’autres idées de distraction lors de la Nuit des Musées.

Que faire à Nice pendant la Nuit des Musées ?

Pour une plongée dans l’Antiquité romaine, le musée archéologique de Nice propose une visite du site de Cimiez. A l’aide de votre smartphone, vous pouvez ensuite compléter un quiz numérique et interactif. La Nuit des Musées peut se conclure avec une projection du film "Monty Python : La Vie de Brian". Au cœur de la vieille ville, le palais Lascaris participe au projet "La classe, l’œuvre !" autour des créations des frères Trachel. Un concert de l’association OPA (Orchestre à Plectres Azuréen) est aussi organisé, ainsi que des visites flash des salons d’apparat.

Au musée Matisse, des ateliers pédagogiques sont présentés autour du travail sur les dimensions, fait par les élèves de l’école maternelle Bellanda. Une visite commentée permet d’apprécier autrement l’exposition de Tatah sur une sélection d’œuvres picturales et sculpturales de Matisse. Pour découvrir des performances radiophoniques, des spectacles vivants et des animations de médiation itinérante, rendez-vous au musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice. Une rencontre autour d'Yves Klein est aussi prévue pendant la Nuit des Musées.

La Nuit des Musées 2024 marque la vingtième édition de l’événement. Pour cette année, il se déroule le samedi 18 mai 2024 sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’en Europe. En fonction des musées, plusieurs activités sont proposées pendant la journée, et ce, dès la matinée ou au cours de l’après-midi. Cependant, le démarrage officiel commence à 18 heures, et la manifestation se poursuit le plus souvent jusqu’à minuit, éventuellement 23 heures ou une heure du matin pour certains établissements. Là encore, tout dépend de l’organisation des musées eux-mêmes et des événements prévus.

En règle générale, la Nuit des Musées se déroule vers la fin du mois de mai, plus précisément pendant la troisième semaine. Selon le contexte et les contraintes d’organisation, on note toutefois des exceptions, comme l’édition 2020, qui a eu lieu à la mi-novembre, ou l’édition 2021 avec une date arrêtée au début du mois de juillet. D’où l’importance de bien se renseigner chaque année sur la date officielle afin de ne pas manquer l’événement.

Quelles sont les informations pratiques sur la Nuit des Musées ? Est-ce gratuit ou non ?

La Nuit des Musées est une manifestation gratuite pour tous les visiteurs. Il s’agit d’un élément d’attractivité pour interpeller et toucher différents publics, en particulier ceux qui ne sont pas habitués à ce type de découverte culturelle. La gratuité concerne également les activités et les animations organisées à cette occasion. Attention, certaines d’entre elles nécessitent une inscription préalable pour participer aux ateliers.

En complément du précédent lien pour localiser les musées participants, vous pouvez trouver des informations pratiques via une autre carte interactive de la Nuit des Musées. Effectuez une recherche et consultez le programme des musées proches de chez vous. Disponible en différentes langues, le site officiel de la Nuit des Musées comporte aussi des renseignements sur le programme et l’organisation générale de l’événement. N’hésitez pas non plus à vous tourner vers les musées eux-mêmes ou les villes participantes pour préparer votre soirée culturelle.