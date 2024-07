Feux d'artifice du 15 août : annulés chez vous ? Voici où ils sont programmés

FEU D'ARTIFICE 15 AOUT. Place aux feux d'artifice du 15 août ! Mais attention, cette année, en raison des JO, certains feux d'artifice ont du être annulés. Voici la liste des feux villes où il est annulé, et le programme de cette soirée à Cannes, Biarritz, Royan, Toulon, etc.

[Mis à jour le 27 juillet 2024 à 9h34] Comme chaque année, des feux d'artifice ont lieu le 15 août un peu partout en France. Mais petite particularité cette année, plusieurs villes et communes ont dû annuler l'évènement à contrecœur. La raison ? Les Jeux olympiques qui mobilisent les forces de l'ordre. Par sécurité, de nombreux évènements estivaux ont donc été annulés.

Mais bonne nouvelle, de nombreux feux d'artifice ont été maintenus le 15 août, et de nombreuses villes vont pouvoir célébrer des feux d'artifice, pour le plus grand plaisir des vacanciers et des habitants. Ce spectacle estival n'a rien à envier au feu d'artifice tiré lors de la Fête nationale. Les animations peuvent même être plus impressionnantes que celles du 14 juillet. Voici toutes les informations concernant les feux d'artifice tirés le 15 août en France.

Sur le thème "A fleur d'eau, à fleur de peau", la baie de Cannes propose un voyage pyrotechnique et musical avec des titres de Billie Eilish, Nina Simone ou encore, Ludovico Enaudi, qui "explore les contrastes et les paradoxes qui habitent l'âme humaine, passant de la passion ardente à la mélancolie profonde, de la frustration à la libération". Le feu d'artifice du 15 août 2022 est tiré à 22 heures dans le cadre du "Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit.

Comme chaque année, un feu d'artifice est tiré le 15 août à 22 heures depuis le Fort Saint Louis. Le spectacle pyrotechnique a pour thème "Soir de fête" avec des tubes des années 1960 pour musique. Quel feu d'artifice du 15 août 2024 au Lavandou ? Jeudi 15 août 2024, à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement de Provence, la municipalité du Lavandou organise une cérémonie du souvenir à 11 heures au Square des Héros, puis un vin d'honneur à midi sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. Le feu d'artifice est tiré à 22h30, suivi d'un bal populaire.

La ville de Biarritz embrase le ciel de créations pyrotechniques signé Ruggieri le 15 août 2024 dès 22h45 sur le thème "Biarritz sous les étoiles". Rendez-vous sur la Grande Plage pour observer le feu tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais.

Sur le Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île, un feu d'artifice est tiré à 22 heures 30 le 15 août 2024, précédé d'un bal populaire sur le Loveboat et suivi d'un concert.

Pour le 15 août 2024, le feu d'artifice du Touquet sera tiré depuis le front de mer, et non pas au Jardin d'Ypres comme d'habitude en raison de la sécheresse, à 22h30.

À Royan, comme tous les ans, un grand feu d'artifice de l'Arc Atlantique a lieu le 15 août à 22h30 depuis la Grande Conche de Royan. Cette année 2024, il a pour thème "HEROES, le pyro-mélodique des Super-Héros" : une célébration de l'audace, du courage et de la grandeur.

Le feu d'artifice de Cassis, prévu le 15 août, est tiré à 22 heures, depuis le port. Il est suivi du traditionnel bal du 15 août, à 22h30 sur la place Baragnon.

Arras n'est peut-être pas au bord de la mer, mais la ville du Pas-de-Calais a tout de même droit à son feu d'artifice le jeudi 15 août 2024. Il est tiré depuis la base de loisirs des Grandes Prairies aux alentours de 23 heures. Plus de renseignements.