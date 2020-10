Salon de l'agriculture 2021 : annulation de l'événement à cause du coronavirus

SALON DE L'AGRICULTURE - La 58e édition du Salon international de l'agriculture (SIA) qui devait se tenir au mois de février 2021 à la Porte de Versailles de Paris a été annulée en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Mais les organisateurs s'adaptent néanmoins, en maintenant deux événements.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 20h21] L'épidémie de coronavirus aura eu raison du Salon de l'Agriculture, qui devait battre son plein à Paris Expo Porte de Versailles du 27 février au 7 mars 2021. En effet, la dégradation de la situation sanitaire à Paris est incompatible avec l'événement, qui a drainé l'an dernier pas moins de 600 000 visiteurs. La 58e édition du Salon de l'Agriculture est reportée à l'année 2022 mais en revanche, le Concours général des produits n'est pas annulé et sera organisé en régions aux dates souhaitées et des marchés fermiers se dérouleront à Paris.

Jean-Luc Poullain, le propriétaire du Salon de l'agriculture et directeur du Centre national des concours et expositions agricoles, s'est exprimé ce mercredi à ce sujet auprès de l'AFP : "Il est de notre responsabilité (...) de dire le plus en amont possible notre décision qui est de reporter à l'année suivante le salon de l'Agriculture, tout en maintenant à Paris et dans différentes villes des événements dont les agriculteurs ont besoin".

Le Salon de l'Agriculture est un des événements les plus prisées des Français. Rendez-vous incontournable de tous les amoureux du terroir et, bien évidemment, de nos dirigeants qui en font un passage obligé, il réunit durant 9 jours près de 650 000 visiteurs et professionnels dans les allées du salon, pour des dégustations de spécialités et produits du terroir français, et pour découvrir les dernières innovations au service de l'humain et de la technologie.

Animations, concours et dégustations sont répartis habituellement au sein du Salon de l'Agriculture sur 134 000 m² à travers quatre thèmes : "élevage et ses filières", "cultures et filières végétales", "services et métiers de l'agriculture" et "produits des régions de France, d'outremer et du monde". Cette année 2021, c'est à Paris et dans différentes villes de France, dans un "format adapté", que se tiendront des événements dont les agriculteurs ont besoin.