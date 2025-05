Hellfest 2025 : la programmation complète des concerts

HELLFEST 2025. Le plus célèbre des festivals de metal est de retour ce mois de juin avec au programme plus de 180 groupes à l'affiche à découvrir pendant 4 jours.

Le Hellfest, grande messe du metal qui prend place sur les terres de Clisson en Loire-Atlantique, se tiendra du 19 au 22 juin 2025, étalée sur 4 jours. Le groupes qui se sont succèderont sur les 6 scènes du festival ont été annoncés dans leur intégralité. Au menu, des gros poissons comme Korn et Till Lindemann, frontman de Rammstein, le jeudi, Muse et Sex Pistols le vendredi, les Scorpions et le duo Joe Satriani/Steve Vai le samedi, Linkin Park et Jerry Cantrell le dimanche...

Au-delà de la programmation gargantuesque, une nouveauté attend les festivaliers : aux portes du site du Hellfest se tient désormais un brewpub/restaurant "Hellcity", accessible aux festivaliers avec pass. Ce bar à bières et restaurant inspiré de l'ambiance du Hellfest proposera durant les 4 jours (du 18 juin à 18h au 22 juin à 22h30) un menu unique seulement sur réservation. " Attention : places ultra-limitées" , ont prévenu les organisateurs.

Quelle est la programmation du Hellfest 2025 ?

La 18e édition du Hellfest va réunir pas moins de 180 groupes sur six scènes. avec des légendes du hard-rock bien sûr - Scorpions, Judas Priest et Savatage - et surprise, la venue le jeudi du chanteur controversé de Rammstein, Till Lindemann, réputé pour ses lives provocateurs, en compagnie de Korn, Airbourne et Ultra Vomit, et du groupe Muse le vendredi, une première pour le festival de metal !

Le samedi, nous aurons également la joie de retrouver les Scorpions, et le duo Joe Satriani et Steve Vai en tournée et enfin, le dimanche signera le retour de Linkin Park, Cypress Hill ou encore des Eagles Of Death Metal. Petite surprise sur la War Zone le vendredi, le Hellfest accueillera les Sex Pistols avec Franck Carter comme chanteur. Enfin, la nouvelle génération du metal sera représentée par les groupes Falling in Reverse, A Day to Remember, Motionless in White, Turnstile ou encore Knocked Loose… Pour le reste, on vous laisse découvrir plus bas le line up en détail.

Quel est le line-up du Hellfest 2025 ?

Hellfest Jeudi 19 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Skindred, Apocalyptica, Airbourne, Till Lindemann, Korn

: Skindred, Apocalyptica, Airbourne, Till Lindemann, Korn Mainstage 2 : Seven Hours after Violet, Kim Dracula, Imminence, Ultra Vomit, Electric Callboy

: Seven Hours after Violet, Kim Dracula, Imminence, Ultra Vomit, Electric Callboy Warzone : Teen Mortgage, Street Dogs, Soft Play, The Hellacopters, Turbonegro

: Teen Mortgage, Street Dogs, Soft Play, The Hellacopters, Turbonegro Valley : Tar Pond, Slomosa, Chat Pile, Monkey3, Orange Goblin

: Tar Pond, Slomosa, Chat Pile, Monkey3, Orange Goblin Temple : Misþyrming, Thy Catafalque, Ihsahn, Sunn O))), Alcest

: Misþyrming, Thy Catafalque, Ihsahn, Sunn O))), Alcest Altar : Walkways, Mental Cruelty, Fit for an Autopsy, Jinjer, Whitechapel

Hellfest Vendredi 20 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Cachemire, Vowws, Last Train, The Warning, Royal Republic, The Cult, The Hu, Muse

: Cachemire, Vowws, Last Train, The Warning, Royal Republic, The Cult, The Hu, Muse Mainstage 2 : Sun, Charlotte Wessels, Amira Elfeky, Future Palace, Kittie, Spiritbox, Epica, Within Temptation, Heilung

: Sun, Charlotte Wessels, Amira Elfeky, Future Palace, Kittie, Spiritbox, Epica, Within Temptation, Heilung Warzone : Béton Armé, Mike McColgan and the Bomb Squad, Frustration, Lion's Law, Leftöver Crack, The Real McKenzies, Les Garçons Bouchers, The Damned, Sex Pistols & Frank Carter

: Béton Armé, Mike McColgan and the Bomb Squad, Frustration, Lion's Law, Leftöver Crack, The Real McKenzies, Les Garçons Bouchers, The Damned, Sex Pistols & Frank Carter Valley : Wormsand, Castle Rat, Dirty Sound Magnet, Sandrider, Arabrot "Rite of Dionysus", Dopethrone, Crippled Black Phœnix, Pentagram, Hermano

: Wormsand, Castle Rat, Dirty Sound Magnet, Sandrider, Arabrot "Rite of Dionysus", Dopethrone, Crippled Black Phœnix, Pentagram, Hermano Temple : Morgaten, Belore, Skiltron, Luc Arbogast, Manegarm, Sowulo, Trollfest, Wind Rose, In Extremo

: Morgaten, Belore, Skiltron, Luc Arbogast, Manegarm, Sowulo, Trollfest, Wind Rose, In Extremo Altar : Furies, Hexecutor, The Night Eternal, Burning Witches, Nervosa, 3 Inches of Blood, Tankard, Exodus, Sacred Reich

Hellfest Samedi 21 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Lucie Sue, Audrey Horne, The Southern River Band, D-A-D, Myles Kennedy, Black Country Communion, Satchvai Band (Joe Satriani et Steve Vai), Scorpions

: Lucie Sue, Audrey Horne, The Southern River Band, D-A-D, Myles Kennedy, Black Country Communion, Satchvai Band (Joe Satriani et Steve Vai), Scorpions Mainstage 2 : ADX, Majestica, Ross The Boss, Freak Kitchen, Visions of Atlantis, Beyond The Black, Savatage, Judas Priest, Dream Theater

: ADX, Majestica, Ross The Boss, Freak Kitchen, Visions of Atlantis, Beyond The Black, Savatage, Judas Priest, Dream Theater Warzone : Last Hounds, Pest Control, Spy, The Chisel, Nasty, Stick to Your Guns, Terror, Defeater, Turnstile

: Howard, The Midnight Ghost Train, Mars Red Sky, Stoned Jesus, Conan, My Sleeping Karma, Windhand, Have a Nice Life, Russian Circles

: Lunar Tombfields, Witch Club Satan, Tryglav, Agriculture, Spectral Wound, Grima, Deafheaven, Abbath "Doom Occulta", Blood Fire Death

: Lunar Tombfields, Witch Club Satan, Tryglav, Agriculture, Spectral Wound, Grima, Deafheaven, Abbath "Doom Occulta", Blood Fire Death Altar : Vestige, Syk, Urne, Vulture Industries, Persefone, Wheel, The Ocean, Vola, Leprous

Hellfest Dimanche 22 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Bastardane, Ashen, Blackgold, Dead Poet Society, Eagles of Death Metal, Refused, Cypress Hill, Linkin Park

: Bastardane, Ashen, Blackgold, Dead Poet Society, Eagles of Death Metal, Refused, Cypress Hill, Linkin Park Mainstage 2 : The Chainsaw Motel, Blood Command, Novelists, Poppy, Lorna Shore, Motionless in White, A Day to Remember, Falling ine Reverse

: The Chainsaw Motel, Blood Command, Novelists, Poppy, Lorna Shore, Motionless in White, A Day to Remember, Falling ine Reverse Warzone : Calcine, Gouge Away, Pain of Truth, Guilt Trip, Gorilla Biscuits, Good Ridance, Walls of Jericho, Knocked Loose

: Calcine, Gouge Away, Pain of Truth, Guilt Trip, Gorilla Biscuits, Good Ridance, Walls of Jericho, Knocked Loose Valley : Black Bile, Crows, Faetooth, Prayers, Messa, Kylesa, Health, Jerry Cantrell

: Black Bile, Crows, Faetooth, Prayers, Messa, Kylesa, Health, Jerry Cantrell Temple : Gravekvlt, The Cemertary Girlz, Aluk Todolo, Unto Others, Shaârghot, Priest, The Kovenant, Eisbrecher

: Gravekvlt, The Cemertary Girlz, Aluk Todolo, Unto Others, Shaârghot, Priest, The Kovenant, Eisbrecher Altar : Tsar, Guineapig, Une Misère, Signs of The Swarm, Gutalax, Cattle Decapitation, Unleashed, Dethklok

Est-il encore possible de se procurer des pass 4 jours pour le Hellfest 2025 ?

Il est bon de rappeler que la billetterie des pass 4 jours pour cette nouvelle édition s'était écoulée au mois de juillet dernier en un temps record de moins de 30 minutes pour une vente réalisée à plus de 345 jours avant l'événement. Selon Le Parisien, 95 000 personnes s'étaient connectées en même temps pour accéder à la billetterie. Au total, ce sont 55 000 pass qui ont été vendus au prix unitaire de 339 euros, camping et parking compris. Un tarif qui n'a visiblement pas effrayé les festivaliers. "Il y a encore plus d'engouement que l'an passé. C'est la première fois qu'on vend tous les billets aussi tôt dans l'année et ils sont partis aussi vite que les pass vendus en deux fois l'an dernier (en juin et en octobre)" a annoncé le responsable de la communication du Hellfest au Parisien. Il vous reste toujours la possibilité de vous rendre sur la plateforme officielle de revente des billets, au petit bonheur la chance !