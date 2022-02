Salon de l'agriculture 2022 : date, horaires et tarifs, les infos

SALON DE L'AGRICULTURE. Ce samedi 26 février 2022, le Salon international de l'agriculture (SIA) ouvre ses portes à la Porte de Versailles à Paris, avec port du masque, pass vaccinal obligatoire et ventilation optimisée. Les infos.

[Mis à jour le 22 février 2022 à 19h05] Le Salon de l'Agriculture se tient ce samedi 26 février à Paris Expo Porte de Versailles jusqu'à dimanche 6 mars 2022, drainant pas moins de 600 000 visiteurs. Pendant 9 jours, des rencontres et des échanges entre agriculteurs et grand public, et de nombreuses activités sont proposés : concours d'exception, ateliers familiaux, animations insolites, dégustations et bien plus encore. Pour pouvoir se rendre au Salon de l'Agriculture, il faudra disposer d'un masque et d'un pass vaccinal obligatoires, et s'acquitter d'un billet plein tarif de 15 euros, contre 8 euros pour les enfants de 6 à 10 ans (gratuit en dessous de cet âge). Découvrez dans notre dossier toutes les infos pratiques, le plan et les horaires du 58e Salon de l'Agriculture. Bonne visite !

Le salon de l'Agriculture se tient habituellement à la fin de l'hiver, la dernière semaine de février et début mars. En 2022, le SIA ouvre ses portes au public ce samedi 26 février 2022 et fermera ses portes le dimanche 6 mars 2022. Le salon durera donc deux semaines complètes, 15 jours où les people seront aussi attendus... ainsi que les (nombreux) candidats à la présidentielle 2022 qui devraient en faire un passage obligé de la campagne électorale.

Dès votre entrée au Salon de l'Agriculture, il ne faudra pas manquer la star de l'édition 2022, Neige, une laitière de race Abondance. Retrouvez-la dans le Pavillon 1, avec toutes les autres vaches, les cochons, les chèvres et les moutons. La vache Neige a été nommée égérie du salon SIA 2022 et aura sans doute tous les regards braqués sur elle. Neige a 4 ans et vit à la montage au Grand-Bornand. On lui doit les fromages reblochon, tomme ou encore raclette. "C'est la première fois que la race Abondance est mise à l'honneur sur le Salon ! C'est l'opportunité pour moi de valoriser la race, notre métier, notre savoir-faire et notre territoire car il est important de montrer la diversité et la richesse des élevages français", explique son propriétaire et éleveur Philippe Missillier à France 3.

Le Salon de l'Agriculture se tient tous les ans au parc des Expositions de Paris-Versailles, au sud de la capitale. L'adresse complète est la suivante : 1 place de la porte de Versailles, 75013 Paris. Il est conseillé de s'y rendre en transport en commun. Les lignes 12 (station : Porte de Versailles) et 8 (station Balard) proposent des arrêts à proximité. Même chose pour le tram : ligne T2 (arrêt : Porte de Versailles) et ligne T3A (Porte d'Ivry).

Quel est le prix du billet pour visiter le Salon de l'Agriculture ?

Le billet est valable pour une journée au Salon de l'Agriculture. Le prix est de 15 euros pour une entrée plein tarif, 8 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte bénéficient d'une entrée gratuite. Voici les tarifs à connaître :

Plein tarif : 15 euros

Enfants de 6 à 12 ans : 8 euros.

Enfants de moins de 6 ans : gratuit.

Tarif de groupe : 13 euros pour les groupes de 15 à 49 adultes et 12 euros pour les groupes de 50 et +.

Étudiant : 8 euros (sur présentation au guichet d'une carte d'étudiant en cours de validité).

Visiteur porteur d'une carte PMR : 10 euros (sur présentation d'un justificatif aux caisses).

Tarif accompagnateur de visiteur PMR : 10 euros.

Peut-on acheter ses billets en ligne ?

Oui, il est possible d'acheter ses billets en ligne. La billetterie en ligne du Salon de l'Agriculture est déjà ouverte. Vous pouvez acheter vos billets plein tarif ou enfant en ligne. Les autres billets nécessitant la présentation d'un justificatif ou d'un document (carte d'étudiant, carte PMR...) ne peuvent être achetés que sur place aux caisses centrales de Paris Expo.

Peut-on obtenir des invitations pour le Salon de l'Agriculture ?

Il est possible d'obtenir des tarifs réduits voire des invitations via certains partenaires du salon. Les invitations 2022 devraient prochainement pleuvoir sur le web mais il faudra être réactif et/ou participer à des jeux concours pour les obtenir !

Combien y a-t-il d'exposants au Salon de l'Agriculture ?

4 univers seront proposés aux visiteurs lors du Salon de l'Agriculture avec plus de 1000 exposants attendus tout au long des allées du SIA :