Salon de l'agriculture 2022 : programme, prix, horaires, les infos

SALON DE L'AGRICULTURE. Jusqu'au 6 mars 2022, la 58 édition du Salon international de l'agriculture (SIA) bat son plein à la Porte de Versailles de Paris, avec un accès soumis au pass vaccinal. Horaires, accès, programme, plan et tarif des billets, toutes les infos de visite.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 18h44] Le Salon de l'Agriculture bat son plein à Paris Expo Porte de Versailles jusqu'à ce dimanche 6 mars 2022, drainant pas moins de 500 000 visiteurs. Avec des concours d'exception, des ateliers familiaux, des animations insolites, des dégustations, nous avons des arguments pour vous convaincre de ne pas manquer ce rendez-vous des passionnés du monde agricole à la la Porte de Versailles, sans oublier que le 58e Salon de l'Agriculture nous réserve quelques nouveautés, avec en clôture du salon, une transhumance insolite sur les Champs-Elysées, le dimanche 6 mars !

Pour pouvoir se rendre au Salon de l'Agriculture, il faudra s'acquitter d'un billet plein tarif de 15 euros, contre 8 euros pour les enfants de 6 à 10 ans (gratuit en dessous de cet âge). S'il s'agit de l'édition "des retrouvailles", le succès de l'événement repose "sur sa capacité à proposer un moment de rencontre et de partage dans le respect des consignes sanitaires", précisent les organisateurs de l'événement. Parmi les mesures sanitaires appliquées, le pass vaccinal (ou sanitaire pour les 12-15 ans) obligatoire, une "ventilation optimisé des pavillons" et des "référents Covid par zone du salon". Le port du masque a en revanche été levé depuis le lundi 28 février 2022, puisque c'est un lieu clos soumis au pass vaccinal, conformément à l'allègement des restrictions sanitaires voulu par le gouvernement.

Que propose le Salon de l'Agriculture 2022 ?

Durant 9 jours du 26 février au 6 mars 2022, quelques 500 000 visiteurs et professionnels se donnent rendez-vous dans les allées du Salon de l'Agriculture pour des dégustations de spécialités et produits du terroir français et pour découvrir les dernières innovations au service de l'humain et de la technologie. Animations, concours et dégustations sont répartis au sein du Salon de l'Agriculture sur 134 000 m² à travers quatre thèmes : "élevage et filières", "cultures et filières végétales", "produits des Régions de France d'Outre-Mer et du Monde" et "services et métiers de l'agriculture".

Les visiteurs du salon parisien auront notamment l'occasion de parfaire leurs connaissances sur le monde de l'élevage à l'intérieur des pavillons 1, 2.1, 4 et 6, qui rassemblent près de 4 000 animaux. De nombreux professionnels dispensent leurs savoirs sur l'élevage des béliers, sur le mode de vie des taureaux, sur l'alimentation des moutons, sur la traite et la production de lait, etc. De l'avis de beaucoup de visiteurs, l'élection du Meilleur Chat du Concours Général Agricole constitue l'un des moments forts du Salon de l'Agriculture.

Pour clôturer cette 58e édition, une transhumance est organisée le dimanche 6 mars 2022, dès midi entre l'Arc de Triomphe et le rond-point des Champs-Élysées. Au programme, dans le cortège : 2022 brebis, 20 attelages bovins et équins, circassiens et danses !

Qu'y a-t-il au programme du Salon de l'Agriculture 2022 ?

Des expositions, des démonstrations et des ateliers sont proposés aux familles afin de parfaire leur connaissance sur le monde de l'élevage et de la gastronomie de nos régions et de favoriser les rencontres et les découvertes autour de la modernité de l'agriculture française.

Le must, c'est la ferme pédagogique où l'on retrouve tous les animaux de la basse-cour : des lapins, des poules et des chèvres attendent les visiteurs dans le pavillon 4, entrée par la porte D. Vous trouverez également dans le hall 1 des moutons, des veaux, des taureaux et des porcs par les portes L et V. Pour les amoureux des chiens et des chats, rendez-vous Pavillon 2.1. Ceux qui préfèrent les chevaux, ânes et poneys, ils vous attendent au Pavillon 6.

Les chevaux de trait au Salon de l'agriculture. © Alain Roy

Vous l'avez bien compris, les animaux ont leur place de choix dans le salon, et ils font l'objet de concours. 1400 éleveurs, 2166 animaux et 369 races participent au Concours Général Agricole des Animaux. L'élection du Meilleur Chat du Concours Général et Agricole constitue l'un des moments forts du Salon de l'Agriculture. Dès votre entrée au Salon de l'Agriculture, il ne faut pas non plus manquer l'incontournable salle de traite et la vache égérie du Salon, Neige, une laitière de race Abondance âgée de 4 ans.

Face aux enjeux environnementaux, les nouvelles méthodes de culture émergent. Le Salon International de l'Agriculture 2022 met en avant de nombreuses initiatives à travers des espaces pédagogiques expérientiels : sur le stand AGRI'EXPO au cœur du pavillon 4, vous en saurez plus sur l'utilisation des matières agricoles. Rendez-vous notamment à l'espace AGRI'4.0, le point de convergence des acteurs de la transition numérique agricole, des professionnels en quête de nouveauté et du grand public attiré par les solutions numériques. Comptant pas moins de 70 start-up, dont 50 de La Ferme Digitale, une collective au centre d'innovation collaborative pour une agriculture performante, durable et citoyenne.

Enfin, les producteurs de toutes les régions de France, 400 exposants au total sont quant à eux réunis au Pavillon 3, proposant aux visiteurs "le plus grand marché de France des produits du terroir" : des milliers de produits incontournables à découvrir, savourer ou emporter. Des restaurants proposent une carte de matières premières essentiellement locales. Enfin, des animations sont également au programme.

Quelle est la vache égérie du Salon de l'Agriculture 2022 ?

Dès votre entrée au Salon de l'Agriculture, il ne faudra pas manquer la star de l'édition 2022, Neige, une laitière de race Abondance. Retrouvez-la dans le Pavillon 1, avec toutes les autres vaches, les cochons, les chèvres et les moutons. La vache Neige a été nommée égérie du salon SIA 2022 et aura sans doute tous les regards braqués sur elle. Neige a 4 ans et vit à la montage au Grand-Bornand. On lui doit les fromages reblochon, tomme ou encore raclette. "C'est la première fois que la race Abondance est mise à l'honneur sur le Salon ! C'est l'opportunité pour moi de valoriser la race, notre métier, notre savoir-faire et notre territoire car il est important de montrer la diversité et la richesse des élevages français", explique son propriétaire et éleveur Philippe Missillier à France 3.

Regardez qui voilà !!! Neige vient darriver sur le #SIA2022 #SIAdesretrouvailles pic.twitter.com/b4Fqm3lHMM — Salon International de l'Agriculture (@Salondelagri) February 24, 2022

Le billet est valable pour une journée au Salon de l'Agriculture. Le prix est de 15 euros pour une entrée plein tarif, 8 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte bénéficient d'une entrée gratuite. Voici les tarifs à connaître :

Plein tarif : 15 euros

Enfants de 6 à 12 ans : 8 euros.

Enfants de moins de 6 ans : gratuit.

Tarif de groupe : 13 euros pour les groupes de 15 à 49 adultes et 12 euros pour les groupes de 50 et +.

Étudiant : 8 euros (sur présentation au guichet d'une carte d'étudiant en cours de validité).

Visiteur porteur d'une carte PMR : 10 euros (sur présentation d'un justificatif aux caisses).

Tarif accompagnateur de visiteur PMR : 10 euros.

Acheter ses billets en ligne

Quel est le plan du Salon de l'Agriculture ?

Les emplacements des animaux sont les suivants : les bovins, ovins, caprins et porcins au pavillon 1, les canins et les félins au pavillon 2.1, la ferme pédagogique au pavillon 4 et les equins et les asins au pavillon 6. Retrouvez tous les emplacements évoqués sur le plan du Salon de l'Agriculture 2022.

Quels sont les horaires du Salon de l'Agriculture ?

Les horaires du Salon de l'Agriculture sont identiques d'année en année : les halls de le Porte de Versailles ouvrent de 9 heures à 19 heures tous les jours. Attention pour les anciens habitués : la nocturne du vendredi jusqu'à 22h n'existe plus !

Peut-on obtenir des invitations pour le Salon de l'Agriculture ?

Il est possible d'obtenir des tarifs réduits voire des invitations via certains partenaires du salon. Les invitations 2022 devraient prochainement pleuvoir sur le web mais il faudra être réactif et/ou participer à des jeux concours pour les obtenir !

Le salon de l'Agriculture se tient habituellement à la fin de l'hiver, la dernière semaine de février et début mars. En 2022, le SIA ouvre ses portes au public ce samedi 26 février 2022 et fermera ses portes le dimanche 6 mars 2022. Le salon durera donc deux semaines complètes, 15 jours où les people seront aussi attendus... ainsi que les (nombreux) candidats à la présidentielle 2022 qui devraient en faire un passage obligé de la campagne électorale.

Le Salon de l'Agriculture se tient tous les ans au parc des Expositions de Paris-Versailles, au sud de la capitale. L'adresse complète est la suivante : 1 place de la porte de Versailles, 75013 Paris. Il est conseillé de s'y rendre en transport en commun. Les lignes 12 (station : Porte de Versailles) et 8 (station Balard) proposent des arrêts à proximité. Même chose pour le tram : ligne T2 (arrêt : Porte de Versailles) et ligne T3A (Porte d'Ivry).