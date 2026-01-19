Festival d'Angoulême 2026 : l'édition officielle annulée, un "Grand Off" programmé à la place

Le Festival d'Angoulême 2026 est annulé, mais la BD résiste ! Découvrez le programme du "Grand Off" à Angoulême avec 500 auteurs, les fêtes Girlxcott et les premières infos sur 2027.

C'est un séisme dans le monde du 9e art. Pour la première fois depuis sa création en 1974 (hors 2021 en raison du Covid), le Festival International de la Bande Dessinée (FIBD), qui se tient à Angoulême chaque année, est officiellement annulé pour son édition 2026. Cette décision radicale fait suite à une crise sans précédent entre la société organisatrice, 9e Art+, et les financeurs publics, sur fond de boycott massif des auteurs et des éditeurs. Face à une rupture de confiance totale et des accusations de mauvaise gestion, la mairie et la région ont retiré leur soutien, entraînant l'arrêt brutal du FIBD qui devait se tenir fin janvier.

Mais que les passionnés se rassurent : lors d'une conférence de presse le 9 janvier 2026, la mairie d'Angoulême a déjà annoncé une édition 2027 totalement refondue. Sous l'égide de la nouvelle ADBDA (Association pour le Développement de la Bande Dessinée d'Angoulême), un appel à projet est lancé pour désigner une nouvelle structure organisatrice en avril prochain, avec la volonté d'intégrer davantage la Cité Internationale de la BD et préserver l'aura mondiale de l'événement.

En attendant ce renouveau, la ville de Charente annonce une programmation éphémère baptisée "Le Grand Off" pour compenser l'absence du festival annuel. Prévu du 29 janvier au 1er février 2026 et porté par des collectifs d'auteurs, des libraires et des commerçants, ce festival alternatif investira 60 lieux de la ville avec un programme dense : expos indépendantes, tables rondes, dédicaces et spectacles. Pas moins de 500 auteurs sont attendus pour célébrer le 9e art malgré tout. Parmi les rendez-vous incontournables, l'exposition sur La timidité des arbres de Dimitri Tsekenis à l'espace Saint-Simon ou la rétrospective Bretécher à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image offriront de superbes haltes aux visiteurs.

Mais la contestation dépasse les frontières de la Charente avec le mouvement "Girlxcott". Ce boycott de grande ampleur, initié par les autrices pour dénoncer le sexisme, la précarité et la gouvernance passée, va se transformer en une célébration inclusive et solidaire du 28 janvier au 1er février dans une dizaine de villes en France, en Belgique et à Barcelone. A Paris, c'est le Ground Control qui deviendra l'épicentre du Girlxcott, accueillant des figures majeures comme Lisa Mandel, Marion Montaigne ou David B. Un symbole fort marque ce mouvement : l'affiche et le logo du mouvement sont signés Anouk Ricard, Grand Prix 2025, qui aurait dû réaliser l'affiche officielle du festival annulé.