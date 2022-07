"Nuit des étoiles 2022 : quel programme partout en France ?"

NUITS DES ETOILES. Du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022 a lieu le plus grand festival des amoureux du ciel de nuit. A Paris, Lille, Marseille, Bordeaux ou encore Toulouse, des centaines d'événements se dérouleront pour observer la voûte céleste. A vos agendas !

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 15h48] Qui ne s'est jamais laissé tenter par une nuit à la belle étoile à regarder les merveilles de la voûte céleste ? Du 5 au 7 août 2022, la 32e édition des Nuits des étoiles propose près de 476 manifestations prévues dans 335 communes, organisées par 290 structures aux quatre coins de la France, ainsi qu'en Belgique, Suisse et Algérie notamment. L'événement idéal pour rassembler tous les curieux ou aficionados d'astronomie, qu'ils soient petits ou grands !

Voilà 32 ans que l'Association Française d'Astronomie (AFA) permet aux amateurs d'astronomie de côtoyer des scientifiques qui partagent leur savoir et leurs connaissances. Des conférences, des ateliers mais aussi des observations avec des lunettes astronomiques ou des télescopes sont proposés chaque année afin que le public découvre ou perçoive mieux les mystères de notre univers. Ces Nuits des étoiles seront l'occasion immanquable d'observer le ciel à la recherche d'étoiles filantes comme les Perséides, mais d'autres belles surprises astronomiques vous attendent également. Grâce à une lunette ou un télescope, il sera possible d'observer la planète Jupiter, Saturne, mais aussi Uranus et Neptune. Ce sera évidemment une belle occasion d'observer la Lune et ses cratères, mers et montagne à la tombée de la nuit, et les nébuleuses et les galaxies un peu plus tard.

Le thème donné par L'Association française d'astronomie (AFA), organisatrice de l'événement est l'exploration, "à l'heure où le retour à la Lune se concrétise avec Artémis, de l'exploration de Mars." L'Association française d'astronomie (AFA) accueille gratuitement tout le monde dans des lieux propices à l'observation du ciel et des étoiles, c'est-à-dire loin des lumières. Plus d'informations sur le site officiel de L'Association Française d'Astronomie.

Un moment à vivre pendant les vacances scolaires ! La Nuit des étoiles filantes avait un intitulé au singulier à sa création en 1991 puisque l'événement ne durait qu'une seule journée. Mais il est devenu pluriel : "Les Nuits des Etoiles", puisque l'événement a été étendu à 3 nuits d'observation consécutives à partir de l'édition de l'an 2000. Si la météo est de la partie dans plusieurs endroits d'observation en France, elle permet d'observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne ainsi que la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ces étoiles proviennent de la constellation Persée. Elles se trouvent en dessous de la constellation appelée Cassiopée, en forme de W.

Pour optimiser ses chances de voir les étoiles, mieux vaut s'éloigner des sources de pollution lumineuse comme les éclairages urbains. Les étoiles s'observent dès 22 heures, à la nuit tombée. Si l'horizon est dégagé vers le Nord-Ouest, là où se couche le Soleil, vous n'en louperez pas une miette. D'autant plus, si vous avez des jumelles ou un télescope.

Les Nuits des Etoiles ont eu lieu sur 3 jours, du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022. Depuis 1991, la Nuit des étoiles est organisée en France, et dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'Association Française d'Astronomie. Ce sont des astrophysiciens ou des scientifiques renommés, comme Hubert Reeves ou Alain Cirou, en association avec France 2, qui lancèrent l'événement.

Chaque année, la Terre traverse les Perséides. Il s'agit d'un essaim de météores constitué des débris d'une ancienne planète : Swift Tuttle. Leur masse va de la tête d'épingle à celle... d'un petit pois ! En entrant en contact avec l'atmosphère terrestre, ces petites roches offrent un spectacle naturel magnifique : des étoiles filantes. La pluie d'étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022.

La pluie d'étoiles filantes des Perséides se tient, cette année, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022. Lors de cette nuit exceptionnelle, une centaine d'étoiles filantes sera visible après 22 heures, au coucher du soleil. S'il s'agit du pic d'activité, les étoiles filantes seront observables en nombre dans le ciel jusqu'au 25 août 2022.