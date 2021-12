Marché de Noël de Strasbourg 2021 : un protocole sanitaire durci

MARCHE DE NOEL STRASBOURG - Le protocole sanitaire du marché de Noël de Strasbourg a évolué en raison de l'évolution épidémique de Covid-19 : les principales places de la ville, ainsi que des zones de restauration étendues sont soumises au pass sanitaire. Les horaires d'ouverture ont été réduites.

[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 14h24] Le marché de Noël de Strasbourg, ouvert depuis le vendredi 26 novembre, a renforcé ses règles sanitaires depuis mardi 30 novembre, en raison de l'évolution du taux d'incidence dans la capitale alsacienne, qui a doublé en l'espace d'à peine une semaine, passant à 414 cas pour 100 000 habitants.

Le pass sanitaire est désormais requis à l'entrée des places Kléber et Broglie, et les zones de restauration soumises au pass sanitaire, appelées food court, sont étendues, avec un balisage complété par des pancartes et des ballons lumineux. Par ailleurs, les contrôles de police sont renforcés tout comme le balisage et l'information des visiteurs et des commerçants. A partie de ce vendredi 3 décembre, le marché de Noël ferme à 20 heures tous les soirs, au lieu de 21 heures le vendredi et 22 heures le samedi.

Cette année, 314 chalets ont refait leur apparition, plus espacés (de 6 à 8 mètres contre la moitié auparavant) et répartis sur de nouvelles places de la ville, au total 14 sites, afin de favoriser la fluidité des visiteurs. "Nous avons opté pour un système de rue", explique la mairie de Strasbourg en conférence de presse. Parmi les 14 sites sur lesquels se tient le marché de Noël de Strasbourg, quatre nouveaux font leur apparition, sur la place Kléber, dans le square Louise Weiss, avec un village de l'Avent.

A compter du 3 décembre, selon le dispositif sanitaire du marché de Noël de Strasbourg remanié, les zones de consommation de boissons et de nourriture, appelées "food court", ainsi que les places Kléber et Broglie, sont conditionnées à la détention du pass sanitaire.

En revanche, le port du masque est obligatoire sur toute la Grande-Île pendant toute la durée et les horaires du marché de Noël, soit de 11h à 20h tous les jours. Le port du masque est donc obligatoire dans l'ensemble du marché de Noël et il n'est possible de le retirer que dans les secteurs dédiés à la consommation de nourriture ou de boisson.

Enfin, en terme de sécurité, il n'y a plus de checkpoints systématiques (sauf pour les voitures avec 4 points d'entrée seulement), mais des contrôles aléatoires sur tous les ponts et les passerelles qui sont ouverts aux piétons et vélos. Les trams circulent à nouveau dans le centre sauf à l'arrêt Broglie qui reste fermé.

La manifestation accueille 90 associations réparties sur les 14 sites dont 4 nouveaux, habillés de 33 kilomètres de guirlandes. Le marché off est de retour place Grimmeissen. 6 nouveautés sont annoncées au programme :

Une marche inaugurale participative de la place de l'Etoile jusqu'au grand sapin.

Un chemin des étoiles au sud de la Grande-Ile du square Louise-Weiss au quai des Bateliers.

Des spectacles de l'avent se tiennent tous les samedis du 27 novembre au 18 décembre.

Un village de l'avent se tient sur le square Louise Weiss.

Un spectacle visuel en mapping, "l'hôtel des contes", sur la légende du Christkindel est projeté sur la façade de l'hôtel de ville place Broglie.

Le pays invité est l'Allemagne, avec toute une programmation artistique dédiée.

Le marché de Noël de Strasbourg a démarré le 26 novembre 2021 dans les rues de la capitale alsacienne, et prend fin le 26 décembre 2021.

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.