Comète 2023 : nos astuces pour observer le passage de Nishimura

COMÈTE. Bientôt visible à l'œil nu, la comète C/2023 P1 Nishimura gagne peu à peu en luminosité. Quand et comment l'observer ? Nos recommandations pour ne rien manquer du spectacle !

Découverte le 11 août dernier par un astronome amateur japonais, la comète C/2023 P1, également connue sous le nom de comète Nishimura, du nom de son découvreur, se rapproche peu à peu de notre planète. Le 13 septembre prochain, elle devrait se situer à 128 millions de kilomètres de la Terre avant de passer à proximité du Soleil, une étape périlleuse de son voyage, à laquelle elle pourrait ne pas résister.

Avant de se rapprocher du Soleil, la comète devrait être visible dans le ciel et nous offrir un beau spectacle. Quand pourra-t-on l'observer à l'œil nu ? Comment la trouver sur la voûte céleste ? On vous dit tout sur le passage de ce petit corps de glace et de poussières venu du fond du système solaire.

Que sait-on sur la comète C/2023 P1 Nishimura ?

C'est un astronome amateur japonais du nom de Hideo Nishimura qui a découvert la comète C/2023 P1 le 11 août dernier. Elle évoluait alors dans une zone située très proche du Soleil dont elle devrait se rapprocher peu à peu. Elle passera au plus près de ce dernier le 18 septembre prochain à seulement 33 millions de kilomètres.

D'après le site spécialisé Star Walk, il est possible que cette comète soit périodique et effectue un passage à proximité de la Terre tous les 300 ans environ. Cela signifie qu'elle a peut-être déjà été aperçue par certains de nos ancêtres au 18e ou encore au 15e siècle…

Quelle est la position exacte de la comète C/2023 P1 Nishimura dans le ciel ?

La comète Nishimura traversera différentes constellations au cours de son voyage. Ainsi, vous la trouverez dans la constellation du Cancer jusqu'au début du mois de septembre. Elle traversera ensuite la constellation du Lion entre le 7 et le 15 septembre. À partir de cette date, la comète sera difficile à apercevoir dans les lueurs de l'aube, mais si sa luminosité le permet, elle sera visible dans la constellation de la Vierge.

Il existe des outils qui vous permettront de localiser plus facilement la comète dans le ciel. C'est le cas des applications Star Walk 2 (disponible sur Google Play et App Store) et Sky Tonight (disponible sur Google Play et App Store).

À quelle heure peut-on observer la comète C/2023 P1 Nishimura ?

Pour avoir une chance d'apercevoir la comète Nishimura, il faudra être matinal puisque cette dernière apparaîtra vers 5h30 le 31 août 2023 et les jours suivants dans la constellation du Cancer. Plus les jours avanceront, plus son passage au-dessus de l'horizon sera tardif. Elle se confondra alors avec les lumières de l'aube et son observation deviendra de plus en plus délicate. Jusqu'au 13 septembre, on peut espérer pouvoir l'admirer malgré le lever du Soleil.

La comète Nishimura est visible depuis le mois d'août dans le ciel nocturne pour les astronomes équipés d'un télescope. Mais pas de panique, si vous ne possédez pas ce type d'équipement, il sera possible de l'admirer à l'œil nu à partir du 7 septembre prochain. Sa magnitude, c'est-à-dire son éclat, sera de 4,3, ce qui signifie qu'elle sera suffisamment brillante pour être visible sans outil.

Vous pouvez également photographier une comète lorsqu'elle est visible à l'œil nu avec un simple appareil à réglages manuels. Vous utiliserez un objectif grand angle en utilisant des expositions assez longues comme 20 secondes et ISO 1600 (minimum 800). Attention, si la pollution lumineuse est importante, il convient de baisser l'ISO. Pensez à la composition, en plaçant la comète au-dessus d'un bâtiment ou d'un arbre, ou entre deux montagnes. Si vous ne disposez pas de trépied, utilisez un retardateur pour éviter que la photo soit floue au moment de la prise.

Quelle est la prochaine comète visible en 2023 ?

C/2023 P1 Nishimura est donc la prochaine comète à passer à proximité de la Terre. Pour assister à sa prochaine visite, il faudra attendre 300 ans, ne manquez donc pas ce spectacle céleste ! Toujours en 2023, la comète 103P Hartley pourrait également "frôler" la Terre à la date du 13 octobre 2023.

Qu'est-ce qu'une comète ?

Une comète est un corps céleste composé de gaz gelés, de roches et de poussières qui proviennent de la formation du système solaire. Il s'agit de véritables boules de neige cosmiques. Ainsi lorsque ce type d'objet passe à proximité du Soleil, ce dernier chauffe la comète et fait fondre la matière. La comète se met alors à cracher de la poussière et des gaz sous une forme rougeoyante gigantesque, bien plus grande que la plupart des planètes. La taille d'une comète peut varier de quelques kilomètres à des dizaines de kilomètres de large, lorsqu'elle est en orbite au plus près du Soleil. Lorsque ses substances s'écoulent, elles forment un spectaculaire nuage de gaz et de poussière qui se traine derrière elle sur des millions de kilomètres et c'est à ce moment-là qu'elle peut être vue depuis la Terre à l'œil nu.

Deux queues se forment derrière la comète. La première est composée de poussières et est directement liée au déplacement de l'objet. C'est la plus spectaculaire car elle peut mesurer plusieurs millions de kilomètres. La seconde est constituée de gaz et est appelée queue ionisée.

Quelle est la composition d'une comète ?

Les comètes sont formées des matériaux restant de la formation du système solaire. Ces objets sont donc des témoins de la formation du système solaire. "Cette matière n'a pas évolué, elle a été conservée intacte, comme si elle avait été placée au congélateur, et elle est donc le témoin de ces premiers instants." disait l'astrophysicien Françis Rocart, responsable du programme Rosetta dans un article du Monde en 2014.

Le noyau d'une comète est composé de gaz gelés sous forme de glace, de roches et de poussières de roches. Les études menées sur la comète Tchouri indiquent que celle-ci est également couverte de carbone et ont également repéré de nombreuses molécules organiques qui n'avaient jamais été identifiées ailleurs que sur la Terre. Ainsi, il se pourrait que les éléments qui ont permis l'apparition de la vie sur notre planète viennent de l'espace et aient été amenés par un bombardement intensif d'il y a 4 milliards d'années. Pour en savoir plus, il faudrait étudier la composition de nombreuses autres comètes…