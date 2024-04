Ce sont les tout derniers jours pour admirer l'énorme comète du diable, voici comment faire

Il ne vous reste que quelques jours pour admirer la gigantesque comète du diable : toutes les infos pour ne rien manquer de l'évènement !

Depuis quelques semaines, un astre lumineux inhabituel attire les regards des astronomes amateurs et professionnels. Surnommée "comète du diable" à cause de sa forme évoquant une paire de cornes, il ne s'agit pas d'une nouvelle étoile mais de la comète 12P/Pons-Brooks qui file au-dessus de nos têtes à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'apercevoir, n'attendez pas trop car il ne vous reste probablement que quelques jours pour en profiter avant qu'elle ne disparaisse pour très longtemps. Avec un diamètre de trente kilomètres, soit plus de trois fois la hauteur de l'Everest, ce monstre de l'espace est composé de roche et de glace qui se transforme en un panache de vapeur lorsque la comète se rapproche du Soleil.

Pour profiter du spectacle offert par ce visiteur cosmique, il faudra sortir au moment du coucher du Soleil aux alentours de 21h30 et diriger votre regard vers l'horizon ouest dans la constellation du Bélier. À mesure que le ciel s'assombrit avec la nuit qui avance, la comète devrait apparaître progressivement, relativement bas dans le ciel et descendre peu à peu avant de disparaître un peu avant minuit derrière l'horizon. En fonction de la zone géographique où vous vous trouvez, de la luminosité de la comète et de la visibilité dont vous disposez, il sera possible d'observer la comète du diable jusqu'au 21 avril. À cette date elle aura atteint son point le plus proche du Soleil et deviendra visible pour les habitants de l'hémisphère sud.

Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être admirer la comète à l'œil nu mais rien n'est moins sûr car sa luminosité est très difficile à prévoir avec précision. Il faut donc rester à l'affut pour ne pas rater le spectacle ! Cependant, si vous possédez des jumelles ou un petit télescope, il sera plus facile de distinguer l'astre ainsi que sa chevelure d'une couleur verdâtre caractéristique. Pour une observation optimale, placez-vous dans un endroit où l'horizon est dégagé afin de prolonger l'observation le plus longtemps possible une fois le Soleil couché et pour profiter de l'obscurité de la nuit.

Le passage de 12P/Pons-Brooks à proximité de notre planète constitue un évènement astronomique à ne pas manquer. Découverte par un astronome français de l'observatoire de Marseille, cette comète sait se faire attendre puisque sa prochaine visite à proximité du Soleil n'aura lieu qu'en 2095 tandis que la dernière remonte à 1954. Ne perdez donc pas plus de temps et profitez du spectacle avant que la comète ne s'éloigne pour plusieurs décennies dans les profondeurs du cosmos.