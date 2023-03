Journée de la visibilité transgenre 2023 : une mobilisation le 31 mars

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA VISIBILITE TRANS. Vendredi 31 mars 2023, place à la 14e édition de la Journée internationale qui célèbre la communauté transgenre, dite TDOV.

[Mis à jour le 28 mars 2023 à 17h38] L'événement annuel destiné à célébrer la communauté transgenre et à dénoncer la discrimination auxquelles sont confrontées les personnes transgenres dans le monde se tient cette année 2023 le vendredi 31 mars. A l'occasion de cette journée, de nombreuses personnalités transgenres se mobilisent sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr) en postant des selfies ou des histoires personnelles, et les associations militent pour une meilleure prise de conscience des difficultés que rencontrent les transgenres, jeunes et moins jeunes, en termes de discriminations, de difficultés administratives et de violences transphobes.

A Morlaix dans le Finistère en Bretagne par exemple, une lecture publique sur le thème de la santé chez les transgenres est organisée ce vendredi entre 17h et 19h sur la place des otages de la cité du Viaduc par l'association LGBTQI+ de la ville. Pour la porte-parole Laurane, dont les propos ont été rapportés par Le Télégramme, "c'est important d'en parler et que les soignants savent qu'en consultation, avec des personnes transgenres, ils peuvent être amenés à voir des choses qu'ils ne soupçonnent pas". Du côté des comptes Instagram pédagogiques à suivre en France, on ne fera pas l'impasse sur bienveillance_en_spray, Agressively Trans, ou encore Translovestories.

Quelle histoire derrière la Journée internationale de la visibilité transgenre ?

La première Journée internationale de visibilité transgenre (Trans Day of Visibility en anglais) remonte au 31 mars 2009, à l'initiative de la militante transgenre Rachel Crandall originaire du Michigan, qui a crée l'événement en réaction à la seule journée commémorative des personnes transgenres alors existante, le Transgender Day of Remembrance (Journée du souvenir trans) qui rend hommage aux personnes transgenres victimes de meurtres haineux. La Journée internationale de la visibilité transgenre est quant à elle consacrée à célébrer les membres vivants de la communauté transgenre, pour une meilleure déconstruction des stéréotypes de genre. L'événement, dirigé depuis par le Trans Student Educational Resources (TSER), est célébré à l'international, notamment en Irlande et en Écosse en 2014, et en France depuis 2018.

La Journée internationale de visibilité transgenre, appelée également TDOV (pour Trans Day of Visibility) sur les réseaux sociaux, est organisée à Paris depuis 2018 par l'Inter-LGBT, Pari-T, le centre LGBT de Paris et d'Île-de-France, les associations Bi'Cause et MAG Jeunes LGBT. Les manifestations prennent place habituellement sur la promenade Coccinelle dans le 18e arrondissement, parce qu'elle porte le nom de l'artiste transgenre Jacqueline Charlotte Dufresnoy (1931-2006), dite Coccinelle, née Jacques Charles Dufresnoy, première personnalité française à avoir changé d'état civil.