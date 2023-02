ExoMars 2023 : toujours une mission impossible ?

EXOMARS. La mission ExoMars, à l'arrêt depuis bientôt un an, pourra-t-elle voir le jour sans la participation de la Russie ? Le documentaire "ExoMars, l'impossible mission" diffusé mercredi dernier sur la chaîne National Geographic est revenu sur ce programme à l'avenir incertain.

Depuis 20 ans, l'ESA travaille sur l'ambitieux programme ExoMars qui pourrait conduire l'Europe sur la planète rouge. Dotée d'un rover particulièrement performant, capable de forer le sol martien jusqu'à deux mètres de profondeur et d'un orbiteur lancé en 2016, la mission ExoMars avait tout pour réussir. Mais depuis le début du projet, les difficultés se succèdent et malgré la pugnacité des scientifiques qui ont vaillamment lutté pour que le programme aboutisse, ExoMars reste aujourd'hui un échec de l'exploration spatiale. Après de nombreux revers, la guerre en Ukraine aura eu raison de la collaboration entre les agences spatiales européenne et russe sur ce programme.

Aujourd'hui, l'ESA fait face à un nouveau défi : remplacer les éléments russes de la mission avec l'aide de la NASA et utiliser une fusée de l'entreprise SpaceX pour le lancement. C'est un pari audacieux qui constitue une tentative de plus pour donner vie à ce projet marqué par les déceptions et les reports. L'ESA espère désormais voir s'envoler le rover Rosalind Franklin vers la surface martienne avant la fin de la décennie et transformer cet échec en une grande réussite.

Qu'est-ce que la mission ExoMars ?

ExoMars est une mission spatiale à destination de la planète Mars élaborée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, accompagnée dans un premier temps par la NASA puis par l'Agence spatiale russe, Roscosmos jusqu'en mars 2022. L'objectif principal de ce projet consiste à envoyer le premier rover européen à la surface de Mars afin de rechercher la présence de traces de vie sur la planète rouge. Pour cela, l'ESA a développé un rover, nommé Rosalind Franklin, capable de réaliser des forages à une profondeur jusqu'alors inégalée sur Mars. L'Agence européenne met donc toutes les chances de son côté pour faire de grandes découvertes.

Le projet initial prévoyait une mission en deux temps. En 2016, l'orbiteur TGO et l'atterrisseur Schiaparelli ont décollé à bord d'une fusée Proton de Roscomos. Si l'orbiteur s'est placé sans difficulté sur la trajectoire prévue autour de Mars, l'atterrisseur en revanche s'est écrasé à la surface de la planète rouge suite au dysfonctionnement d'un capteur.

La deuxième partie du projet doit voir décoller le rover Rosalind Franklin pour Mars. L'orbiteur servira alors de relais pour les transmissions du rover qui évoluera à la surface martienne. Mais cette phase du programme est toujours en attente de réalisation.

Quand aura lieu le lancement d'ExoMars ?

Le lancement d'ExoMars devait avoir lieu en septembre 2022 et le rover était prêt à être transféré à Baïkonour, lieu de décollage de la fusée Proton, lorsque le conflit en Ukraine a éclaté. Avec la suspension de la collaboration entre l'Europe et la Russie, le projet a été mis de côté depuis mars 2022 et doit désormais être repensé sans la participation de l'agence russe. En attendant un prochain départ, le rover est stocké sur le site Thales Alenia Space en Italie comme l'indique l'agence européenne sur son site internet.

Aujourd'hui, l'ESA envisage de créer elle-même un atterrisseur pour son rover. Pour cela elle s'appuiera sur des éléments provenant de l'atterrisseur russe et compte sur l'aide de la NASA qui pourrait également fournir des équipements clés comme des moteurs de freinage ou encore un système de chauffage pour conserver le rover durant les nuits martiennes où la température peut descendre jusqu'à -143°C. Si l'information est confirmée au cours de l'année, une fusée Falcon Heavy de SpaceX pourrait alors se charger du lancement.

Quand le rover d'ExoMars pourra-t-il être lancé ?

Si le projet se concrétise enfin, le rover d'ExoMars décollera accompagné du futur atterrisseur à bord d'une fusée qui pourrait être la Falcon Heavy de SpaceX. Ce décollage pourrait avoir lieu en 2028 si le programme n'accuse pas un nouveau retard. Le rover ne sera libéré qu'une fois que l'atterrisseur sera posé à la surface martienne.

Le rover Rosalind Franklin pourrait compléter les recherches effectuées par le rover américain Perseverance en mission sur Mars depuis maintenant 2 ans. En effet, l'astromobile européen est capable de forer le sol à une profondeur de 2 mètres. Il pourrait ainsi atteindre des échantillons protégés des radiations nocives qui nous aideront à comprendre le passé de la planète rouge et qui sait, peut-être trouver des traces de vie.

Que raconte le documentaire "ExoMars, l'impossible mission" ?

Le mercredi 8 février, la chaîne National Geographic a diffusé le documentaire "ExoMars, l'impossible mission" consacré au programme d'exploration spatiale ExoMars qui ambitionne d'envoyer un rover européen à la recherche de traces de vie sur la planète rouge. Ce programme spatial ambitieux développé depuis plus de 20 ans a subi de nombreux déboires. Changements de partenaire, crash de l'atterrisseur, crise sanitaire, retards techniques puis guerre en Ukraine, le documentaire de National Geographic retrace l'échec de cette mission qui n'a toujours pas vu le jour.

Illustré de nombreuses images exclusives et d'interviews de différents acteurs de cette grande aventure technique et scientifique, le documentaire revient sur les étapes qui ont marqué la mission ExoMars, les difficultés rencontrées et les solutions imaginées pour que le projet aboutisse contre vents et marées.

Pourquoi ExoMars se révèle être une mission impossible ?

La mission ExoMars a tout d'une mission maudite depuis ses débuts il y a maintenant 20 ans. Son premier gros revers remonte à 2011 lorsque la NASA se retire du projet pour des raisons économiques. L'ESA se tourne alors vers Roscosmos, l'Agence spatiale russe qui accepte de prendre part au projet de manière considérable. Elle doit fournir le lanceur, l'atterrisseur ainsi que quelques équipements scientifiques sur le rover martien.

Le 16 octobre 2016, alors que tout se déroule parfaitement, l'atterrisseur Schiaparelli s'écrase sur le sol martien. Puis, le lancement du rover qui devait avoir lieu en 2018 prend du retard, et se voit repoussé en 2020 puis en 2022. En février 2022, alors que tous les voyants sont au vert pour un lancement en septembre, le conflit en Ukraine éclate et porte le coup de grâce au projet en interrompant la collaboration entre la Russie et l'Europe. Aujourd'hui le programme pourrait renaître de ses cendres puisqu'en novembre 2022, les pays membres de l'ESA ont décidé d'allouer un nouveau budget au projet afin de lui permettre de voir le jour. L'ESA fera alors cavalier seul mais pourrait bénéficier de l'aide de la NASA pour certains équipements. Sans nouveau rebondissement, le lancement pourrait avoir lieu en 2028 à bord d'une fusée de SpaceX, comme l'explique le magazine Science et Avenir.