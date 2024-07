Des cerveaux ont été envoyés dans l'espace, pour une avancée scientifique sans précédent

Des mini-cerveaux ont été envoyés dans l'espace et cultivés à bord de l'ISS. Une expérience scientifique inédite et passionnante !

Dans le cadre d'une expérience, des scientifiques de l'Institut Pasteur et SupBiotech, en partenariat avec le CNES (Centre national d'études spatiales) ont cultivé dans l'espace des structures cérébrales humaines fabriquées en laboratoire. Ces "mini-cerveaux" ont passé plus d'un mois sous la surveillance des astronautes de la Station spatiale internationale, constituant une première mondiale qui devrait faire avancer la recherche sur le vieillissement du cerveau et certaines maladies génétiques.

Face à l'impossibilité d'envoyer de vrais cerveaux dans l'espace, les chercheurs à l'origine de l'étude ont trouvé une solution astucieuse : les organoïdes ! Ces mini-organes fabriqués en laboratoire à partir de cellules prélevées sur des humains sont utilisés par les scientifiques pour étudier différents organes du corps humain. C'est ainsi qu'en novembre 2023, des mini-cerveaux créés en laboratoire on pris leur envol à bord d'une fusée Falcon 9 à destination de l'ISS. Pour transporter cette cargaison un peu spéciale, il a fallu la placer à l'intérieur de boîtes hermétiques dans lesquelles la température et la concentration en CO 2 restent stables pour s'assurer de la survie des organoïdes pendant le vol.

L'astronaute Lora O'Hara se charge de nourrir les organoïdes à l'aide de seringues préparées et numérotées par l'équipe de scientifiques restée sur Terre © NASA, 2023

Après plusieurs semaines dans l'espace, les mini-cerveaux ont été rapatriés sur Terre en février dernier et remis aux scientifiques du projet, soulagés de récupérer leur précieux matériel. Cependant, le travail est loin d'être terminé puisque les chercheurs doivent désormais étudier les échantillons pour publier leurs résultats. Au programme : analyse de la composition des cellules cérébrales mais également du milieu de culture dans lequel les organoïdes ont libéré des molécules qui livrent des indices intéressants sur leur état de santé. Tous ces résultats seront comparés à ceux obtenus sur des cultures similaires restées sur Terre.

Envoyer des mini-cerveaux dans l'ISS peut sembler surprenant, mais la Station spatiale constitue un laboratoire unique dans lequel on s'affranchit d'une contrainte centrale : la gravité qui peut parfois modifier les résultats des expériences que l'on réalise sur Terre. En outre, l'objectif de cette expérience pionnière était d'étudier les effets de l'absence de gravité sur le vieillissement du cerveau des astronautes. Les résultats de ces expériences serviront à préparer au mieux les futurs programmes spatiaux et notamment les missions longues qui pourraient avoir des conséquences encore inconnues sur la santé des astronautes.