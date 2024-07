Que se passe-t-il si l'on tombe dans un trou noir ?

Parmi les objets les plus fascinants du cosmos, les trous noirs sont entourés de mystères. Bien qu'il ne soit pas souhaitable de tenter une telle expérience, on peut se demander ce qui arriverait si l'on tombait dans un trou noir...

Les trous noirs sont des curiosités de l'Univers qui fascinent et font l'objet de multiples fantasmes. Jamais approchés de près, mais maintes fois théorisés par la physique et les mathématiques, ils sont présentés comme de véritables monstres cosmiques aspirant tout sur leur passage, d'où même la lumière n'arrive pas à s'extraire. S'il semble impossible de sortir de ce type d'objet, à quoi ressemblerait la chute d'une personne dans un trou noir ?

En imaginant que vous vous jetiez les pieds les premiers dans un trou noir, la force d'attraction qui s'appliquerait à vos pieds serait bien plus forte que celle que connaîtrait votre tête. Autrement dit, vos pieds seraient aspirés par le trou noir bien plus vite que le haut de votre corps, situé plus loin du centre du trou. Votre corps serait alors étiré en longueur à la manière d'un spaghetti comme l'ont décrit certains astrophysiciens. Ce phénomène serait particulièrement vrai pour les plus petits trous noirs dont la section est moins large que celle des trous noirs supermassifs. Mais avant de vous transformer en spaghetti, votre corps serait soumis à la température extrêmement élevée qui règne aux abords du trou noir. Une fin peu enviable, même s'il s'agit de faire avancer la science !

Que verrait un spectateur situé à distance du trou noir au moment où vous tomberiez dedans ? La physique des trous noirs est complexe et si l'on n'a pas encore percé tous leurs secrets, les scientifiques sont capables de prédire certains de leurs comportements. Ainsi, un ami placé à bonne distance de la scène et qui assisterait à votre chute ne vous verrait pas sombrer rapidement dans le monstre cosmique. Au contraire, la chute lui semblerait infiniment lente....

En effet, les trous noirs ont la particularité de déformer l'espace-temps autour d'eux. La lumière renvoyée par votre corps serait elle aussi aspirée par le trou noir et aurait de plus en plus de mal à s'en extraire pour arriver aux yeux d'un spectateur. Vous sembleriez alors chuter de manière infinie pour les personnes qui assisteraient à la scène. Une fois passée la limite où même la lumière ne peut plus échapper au trou noir, votre image se figerait pour eux, et ils ne distingueraient pas la fin de votre chute.