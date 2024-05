L'Agence Spatiale Européenne vient de dévoiler une image de notre galaxie à couper le souffle

L'Agence Spatiale Européenne (ESA) vient de révéler le cliché inédit d'une nébuleuse capturée à l'aide des instruments de pointe de son télescope spatial Euclid.

Lancé il y a moins d'un an, le 1er juillet 2023, le télescope spatial Euclid nous a transmis une nouvelle série de clichés capturés depuis son poste d'observation situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Conçu par l'Agence spatiale européenne (ESA), le télescope entame un long travail d'observations spatiales qui devrait participer à la compréhension de l'Univers qui nous entoure. Galaxies, nébuleuses et pouponnières d'étoiles, les clichés capturés par Euclid ont été obtenus en seulement 24 heures d'observation et sont à couper le souffle !

Des cinq clichés transmis par l'Agence spatiale européenne, le plus saisissant est sans doute celui de la nébuleuse Messier 78, une véritable pouponnière d'étoiles découverte en 1780 dans la constellation d'Orion. Ce nuage de gaz et de poussières interstellaires au sein duquel des étoiles se forment a été capturé par la caméra infrarouge d'Euclid. On peut voir apparaître les filaments de gaz et de poussières au sein desquels naissent des étoiles. C'est la composition de ces gaz qui confère ses couleurs à la nébuleuse. Sur cette image inédite, plus de 300 000 nouveaux objets sont visibles, selon l'ESA. L'étude de ce type de formations permet de mieux comprendre l'apparition et le devenir des étoiles qui nous entourent dans l'Univers.

Sur les quatre autres clichés transmis par l'ESA, Euclid nous offre une nouvelle vision de plusieurs structures cosmiques comme des amas de galaxies, des galaxies en fusion ou encore l'étoile Beta Phoenicis appartenant à la Voie lactée. Les clichés ainsi révélés constituent une mine de données pour les scientifiques qui s'efforcent de percer les secrets de la formation des galaxies au sein de l'Univers. Après un léger incident au mois de mars lorsque du givre s'était formé sur un de ses instruments, Euclid a finalement retrouvé la vue. Il est donc désormais fonctionnel et nous le prouve à travers ces images venues du fond de l'espace.

Installé au point Lagrange 2, Euclid doit atteindre des objectifs scientifiques pour le moins ambitieux. Pour mener à bien sa mission, le télescope mesurant 1,2 mètre de diamètre est doté de deux caméras dont l'une fonctionne dans l'infrarouge. Il doit notamment cartographier l'Univers observable, percer les secrets de la matière noire et étudier l'expansion de l'Univers. En somme, l'appareil doit permettre aux chercheurs qui analysent ses données de répondre aux grandes questions de la cosmologie moderne. Un travail titanesque qui nous promet encore des images spectaculaires.