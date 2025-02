Les scientifiques savent comment le Soleil va mourir, une fin digne d'un film hollywoodien

Selon une étude internationale, dans cinq milliards d'années, le Soleil tirera sa révérence sous la forme d'une superbe nébuleuse planétaire. Voici les différentes étapes qui marqueront la fin de notre étoile.

Dans quelques milliards d'années, notre Soleil se transformera en une immense bulle de gaz lumineuse. Peut-être légèrement visible depuis d'autres galaxies, ce spectacle signera la fin de l'existence de l'étoile qui nous a vus naître. Grâce à l'observation d'astres similaires, les astronomes ont reconstitué les différentes étapes de ce qui pourrait être l'apothéose de la vie du Soleil, et ça promet d'être grandiose.

On sait depuis le XXe siècle que le Soleil n'est pas immortel et tirera sa révérence dans 5 milliards d'années. Depuis 4,6 milliards d'années, son cœur brûle continuellement, consommant de l'hydrogène, son carburant dont les réserves s'amenuisent lentement. À mesure qu'il aura épuisé l'hydrogène présent dans son cœur, le Soleil commencera à utiliser celui qui se trouve dans ses couches plus externes. Notre étoile gonflera alors, se transformant progressivement en géante rouge dont le diamètre atteindra près de 200 fois sa taille actuelle. À ce stade, elle englobera Mercure, Vénus et probablement la Terre. N'imaginez pas que des humains seront témoins de ce cataclysme : la vie sur notre planète se sera éteinte depuis bien longtemps à cause des chaleurs extrêmes liées à la proximité du Soleil.

D'après l'étude scientifique, le Soleil devrait se transformer en nébuleuse planétaire (ici la nébuleuse de la Lyre capturée par le télescope spatial James Webb) © /SIPA (publiée le 06/02/2025)

Jusqu'à récemment, la suite du destin de notre étoile était incertaine. Mais en 2018, une étude internationale publiée dans la revue scientifique Nature Astronomy a révélé que l'étape suivante de son existence pourrait être encore plus grandiose. Selon ses conclusions, lorsque le Soleil aura consommé tout son carburant, son cœur s'effondrera sur lui-même, libérant une telle quantité d'énergie que ses couches externes seront littéralement expulsées dans l'espace. C'est là que se formera la nébuleuse planétaire : une immense enveloppe de gaz et de poussière illuminée par le cœur de l'étoile. Cette splendide bulle brillante pourrait durer environ 10 000 ans.

Malgré la fin de la nébuleuse planétaire, le Soleil n'aura pas encore totalement disparu. En effet, il existera toujours sous la forme d'une naine blanche, petit astre pas plus grand que la Terre, refroidissant peu à peu, vestige d'une étoile brûlante mourant à petit feu. Ce processus prendra des milliards d'années et signera la fin de la vie du Soleil. Par ailleurs, les éléments expulsés dans l'espace par la nébuleuse (du carbone, de l'oxygène et de l'azote) seront exploités à nouveau lors de la formation de nouvelles étoiles et planètes, témoignant de l'éternel cycle de la mort et de la naissance des étoiles.