Éclipse de lune du 14 mars : à quelle heure et où observer l'éclipse lunaire ?

Une éclipse de lune ne sera pleinement observable que dans certaines régions de France ce vendredi 14 mars 2025. Heure, conditions d'observation, on vous dit tout.

Une éclipse de Lune totale se déroulera le vendredi 14 mars 2025, doublée d'une pleine lune de Sang qui viendra recouvrir la lune d'une teinte cuivrée. Si le continent américain, la Martinique et la Guadeloupe auront la chance de l'observer dans sa totalité, elle sera visible seulement de manière partielle en France métropolitaine quand l'ombre de la Terre commencera à grignoter la Lune, à 6h09, mais pas de n'importe où.

Le début de l'éclipse de Lune sera observable à condition que l'horizon ouest soit dégagé et plus la Lune se couchera tard, plus les conditions d'observation seront idéales. Ce qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la pointe de la Bretagne comme à Brest, qui verront une éclipse plus avancée avant le coucher de Lune. Les régions de la Bretagne, de la Normandie, de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire seront les plus avantagées pour observer ce spectacle grandiose du début de l'éclipse avant le lever du soleil. En effet, dans les régions situées à l'est de l'Hexagone, si le spectacle continuera en réalité, il ne sera plus visible en raison du lever du soleil qui se produit plus tôt. En effet, le pic du phénomène est attendu à 7h58, et la fin du phénomène à 9h47...

Les experts de SIXT, spécialistes du voyage, ont identifié les meilleurs endroits de France où observer cette éclipse : "à l'extrême ouest de la France, la Pointe Saint-Mathieu, près de Brest, est le meilleur endroit en France pour observer l'éclipse avec une visibilité totale de 100 %", car il est dépourvu de pollution lumineuse. En Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle sera l'un des meilleurs endroits pour observer la Lune de Sang, "avec une obscuration atteignant 95,36 %". En Normandie, la ville de "Cherbourg-Octeville sera l'un des meilleurs points d'observation de la région, avec une obscuration de 95,36 %". Et enfin, dans les Pays-de-la-Loire, "Nantes sera l'un des meilleurs choix pour observer l'éclipse, avec une obscuration de 95,36 %. Son horizon dégagé et une pollution lumineuse relativement faible par rapport à d'autres grandes villes permettent une observation optimale", ont-il précisé.

Contrairement aux éclipses totales de soleil, pas besoin de protections particulières pour assister au phénomène. Il suffit de lever les yeux au ciel et de s'armer de patience. L'endroit d'observation doit être situé loin de toute pollution lumineuse (en haut d'une colline, sur une plage etc...) Conseils d'observation, mais également signification, on vous dit tout sur le phénomène ci-dessous :

Quand aura lieu la prochaine éclipse de lune ?

La prochaine éclipse de lune en France sera totale et elle aura lieu le vendredi 14 mars 2025 à partir de 6h09. Bonne nouvelle, elle sera en partie observable depuis la France.

Qu'est-ce qu'une éclipse de lune ?

Il est important de souligner que le phénomène astronomique de l'éclipse de lune n'est possible que lorsque la Lune est pleine. Une éclipse de lune ne peut avoir lieu que lorsque la Lune se trouve à l' opposé du Soleil par rapport à la Terre et qu'elle se trouve donc en phase de pleine lune.

Si le ciel est dégagé, il n'y a pas de problème pour observer une éclipse de Lune à l'oeil nu, sans aucun danger (contrairement à l'éclipse solaire) et sans équipement particulier. Nous vous conseillons de vous placer en direction de l'horizon dégagé et de vous tourner vers le sud-ouest. L'endroit d'observation doit être situé loin de toute pollution lumineuse (en haut d'une colline, sur une plage etc...) Comme pour une super lune, au cas où vous vous trouvez dans une zone où les nuages voilent sa visibilité, vous pouvez vous armer de votre télescope, de vos jumelles ou d'une paire de lunettes astronomiques pour observer encore mieux l'éclipse lunaire.

Pour ceux qui souhaitent immortaliser le phénomène, vous pouvez aussi bien vous munir d'un objectif standard de 50 mm comme d'objectifs à plus longue focale (entre 200 mm et 2 700 mm sur capteur full frame). L'important étant de pouvoir disposer d'un trépied pour éviter le flou de bougé. L'usage d'un téléobjectif est évidemment idéal afin que la lune rentre entièrement dans le cadre, mais pour les photographes munis d'une petite focale, vous pourrez réaliser un filé d'éclipse (surimpressions successives des différentes phases de l'éclipse sur la même photographie). Etant donné la faible luminosité durant l'éclipse de lune, réglez votre appareil avec une sensibilité de moyenne à élevée en fonction de la phase de l'éclipse, ainsi qu'une grande ouverture.