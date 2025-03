Une éclipse solaire va embraser le ciel, qui sera le mieux placé pour la voir ?

Une éclipse solaire partielle sera bien visible en France, avec une meilleure observation à ces endroits.

C'est un spectacle céleste rare qui nous attend dans le ciel, car il ne survient jamais plus d'une à deux fois par an. Une éclipse partielle de Soleil sera visible en France samedi 29 mars, donnant à voir une partie du Soleil occultée par la Lune : entre 9,9 % et 30 % de sa surface sera plongée dans le noir. Les habitants des différentes régions de l'Hexagone ne seront pas logés à la même enseigne pour l'observer. Et selon votre ville d'observation, l'horaire diffère.

Les habitants du nord-ouest de la France seront les plus avantagés pour l'observer, contrairement à ceux du sud-est. Ainsi à Brest dans le Finistère, le Soleil sera caché à 32,5% par la Lune avec un maximum de l'éclipse prévu à 11h55 (heure de Paris), tandis qu'à Nice, la surface du Soleil ne sera masquée qu'à hauteur de 9,9% avec un maximum prévu à 11h59 (heure de Paris). Les Parisiens ne seront pas si mal lotis, car le Soleil sera occulté par la Lune à hauteur de 23,5% avec un maximum prévu à 12h03 (heure de Paris). Enfin, à Bordeaux l'occultation sera à hauteur de 22%, à Biarritz à 21,6%, à Perpignan à hauteur de 14,2%, à Dunkerque à 26,7%. A Strasbourg dans le Grand Est, elle ne sera que de 16%...

Éclipse solaire dans un ciel nuageux © alexander rieber/EyeEm - stock.a

Sachez qu'il est indispensable d'être équipé de lunettes spéciales éclipse certifiées pour observer une éclipse solaire. Elles doivent impérativement porter le marquage CE de conformité. On se les procure pour quelques euros chez les opticiens, en pharmacie ou dans les enseignes spécialisées en matériel astronomique. En effet même si la tentation est grande de lever les yeux au ciel, l'exercice peut s'avérer particulièrement dangereux : les ultraviolets et les infrarouges présents dans la lumière du Soleil provoquent des dommages importants à la rétine. Ces brûlures sont indolores et leurs conséquences n'apparaissent que quelques heures plus tard sous la forme de céphalées et de troubles de la vision.

Si vous n'avez pas de lunettes spéciales le jour J, tout n'est pas perdu. Vous pourrez faire appel à l'une de ces solutions de secours : la première consiste en une observation indirecte du phénomène astronomique : il suffit de projeter la lumière de l'éclipse sur une surface claire comme une feuille de papier ou un mur en lui faisant traverser un carton percé d'un petit trou, au moyen d'une épingle. Vous pourrez ainsi observer indirectement le phénomène. La seconde consiste à se rendre dans un des nombreux clubs d'astronomie en France. Enfin si le ciel s'avère couvert au-dessus de chez vous, sachez que l'éclipse solaire sera transmise en ligne, en direct et en replay sur la chaîne YouTube du site d'astronomie Time and Date.