Le jour le plus long de l'année approche, voici la date précise

On lève le voile sur ce phénomène astronomique qui se produit une fois par an.

Il existe des endroits dans notre hémisphère où le jour le plus long de l'année peut atteindre 24 heures d'ensoleillement continu. C'est le cas de la Norvège, de la Suède ou de la Finlande. En France métropolitaine, l'événement est un peu plus timide mais compte toutefois 16 heures d'ensoleillement contre 8 heures de nuit sur les 24 heures d'une journée. Comment expliquer ce phénomène ?

La réponse est à chercher du côté des astronomes. Si cela n'a rien à voir avec la distance de la Terre par rapport au Soleil, le phénomène résulte de l'inclinaison de l'axe de la Terre (qui tourne sur elle-même) par rapport à son orbite autour du Soleil (il est bon de rappeler que la Terre fait le tour complet du Soleil en 365,26 jours). Plus une région de la Terre sera inclinée en direction du Soleil, plus sa durée du jour y sera longue.

Le phénomène du jour le plus long de l'année en France correspond donc au jour où notre hémisphère (nord) se retrouve incliné le plus directement vers le Soleil. A cette date, les rayons du Soleil arriveront de manière plus directe sur notre hémisphère, avec un Soleil plus haut dans le ciel à midi et une trajectoire plus longue au-dessus de l'horizon. Conséquence, le Soleil se lèvera plus tôt et se couchera plus tard, offrant un temps d'ensoleillement maximal. Ce jour correspond à l'été astronomique.

Le solstice d'été est célébré chaque année à Stonehenge. © watcharee - stock.adobe.com

Ce phénomène a été baptisé Solstice d'été, et il survient chaque année dans notre hémisphère entre les 20 et 21 juin (la date peut varier d'une année à l'autre en raison de l'année bissextile), plus fréquemment le 21, comme c'est le cas cette année. A l'inverse, au même moment, l'hémisphère sud (les régions situées sous l'Equateur) sera incliné alors au plus loin du Soleil, ce qui correspondra à son jour le plus court de l'année, communément baptisé Solstice d'hiver.

Cette année 2025, le Solstice d'été se produira à 4h42 (heure de Paris) samedi 21 juin selon l'IMCCE. Le lendemain, la durée du jour commencera à diminuer progressivement jusqu'au Solstice d'hiver qui se produira 6 mois plus tard, lorsque la Terre aura parcouru la moitié de son orbite. A cette date, le 21 décembre 2025, notre hémisphère sera à ce moment précis incliné le plus loin du Soleil avec un astre au plus bas dans le ciel et une trajectoire plus courte, correspondant au jour le court de l'année. Entre ces deux extrêmes, au printemps et à l'automne, les hémisphères nord et sud recevront une quantité égale de lumière solaire.

Après le Solstice d'été, nous perdrons jusqu'à 4 minutes d'ensoleillement par jour jusqu'au Solstice d'hiver, où l'ensoleillement reviendra progressivement. Dans les pays nordiques, le jour le plus long de l'année peut se prolonger sur plusieurs semaines, en raison de la haute latitude de ces pays. Au-dessus du cercle polaire arctique, on appelle ce phénomène "Soleil de Minuit", une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie !