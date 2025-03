Voici le moment où le Soleil va disparaître, un spectacle rare à ne surtout pas manquer à cette date

Retenez bien cette date : un phénomène astronomique rare et fascinant sera observable dans le ciel de France, à condition de respecter les mesures de sécurité.

Le ciel est en effervescence ce mois de mars. Après l'éclipse lunaire, un phénomène astronomique fascinant se prépare dans le ciel, promettant un spectacle inoubliable à ne manquer sous aucun prétexte. C'est un rendez-vous céleste tantôt redouté, tantôt vénéré selon les civilisations, qui va survenir dans notre ciel.

Ce spectacle astronomique rare et fascinant va se produire samedi 29 mars. Le Soleil va disparaître derrière la Lune et ainsi, le ciel va s'obscurcir en plein jour. On pourra se croire dans l'aventure de Tintin du "Temple du Soleil", lorsque notre héros se retrouve ligoté à un poteau par des Incas et qu'il leur fait croire qu'il a le pouvoir de commander le Soleil. Dans de nombreuses cultures anciennes en effet, une éclipse solaire était considérée comme un présage de mauvaise augure, symbolique de la colère des dieux.

Le phénomène traversera la France, bien sûr, mais n'y atteindra pas sa totalité. Mais on ne va pas se plaindre d'assister à la 17ᵉ éclipse partielle du XXIᵉ siècle ! Notez bien que selon la région où vous serez situés, le spectacle ne sera pas le même : Brest en Bretagne sera la ville la plus chanceuse : grâce à sa localisation au nord-ouest du pays, ses habitants pourront observer la Lune occulter le Soleil à 32,5 %. Les Parisiens ne seront pas si mal lotis, avec un Soleil occulté à 23,5 %. Plus vous irez à l'est et pire sera le spectacle. Marseille ne verra le Soleil occulter par la Lune qu'à 11,7 % et pour Nice ce sera seulement un Soleil grignoté par la Lune à 9,9 %.

Si le phénomène astronomique est observable par tous, contrairement à l'éclipse lunaire, il n'est pas observable directement à l'œil nu, au risque de se brûler la rétine avec des conséquences peuvent aller d'une vision floue temporaire à une cécité permanente. Il vous sera donc indispensable de porter des lunettes spéciales (norme ISO 12312-2), que vous pourrez vous procurer en pharmacie, chez les opticiens ou en ligne sur des sites agréés. Une autre solution, pour les connaisseurs, est d'observer l'éclipse solaire par projection à travers un sténopé.

Préparez vos lunettes spéciales, réservez votre après-midi du 29 mars, et laissez-vous emporter par la magie de cet événement céleste où la Lune vient masquer partiellement le disque solaire. Et si vous manquez l'événement, sachez que le prochain rendez-vous n'aura pas lieu avant le 12 août 2026, avec l'observation d'une éclipse quasi totale depuis la France !