Un alignement rare des planètes va se produire, voici le meilleur moment pour l'observer

Une rare parade des planètes va se produire dans le ciel, nous offrant un spectacle fascinant.

Le mois dernier, six planètes se donnaient rendez-vous dans la nuit étoilée. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune nous proposaient un grand ballet céleste, l'occasion intéressante de lever les yeux pour admirer Mars, Jupiter, Vénus et Saturne à l'œil nu ! Si cette vision vous plaît, nous avons une bonne nouvelle pour vous : ce mois de février, Mercure se joint à la fête, réunissant cette fois sept planètes du système solaire dans le ciel.

Cette parade planétaire se produira autour du vendredi 28 février 2025. Pendant plusieurs nuits, vous pourrez contempler les sept voisines de la Terre briller au-dessus de nos têtes. Pour profiter à 100% du spectacle, soyez au rendez-vous dès le coucher du Soleil au moment où les premières planètes deviendront visibles. N'hésitez pas à utiliser une carte du ciel comme les applications Stellarium ou Sky Tonight pour vous orienter. Pour différencier les étoiles des planètes, retenez que ces dernières reflètent la lumière du Soleil de manière continue, contrairement aux étoiles qui scintillent, faisant varier leur luminosité.

Les planètes ne formeront pas réellement une ligne droite sur la voûte céleste. Si le ciel est dégagé, on retrouvera ainsi Mars et son éclat rougeâtre accompagnée de Jupiter au-dessus de l'horizon sud. Uranus sera visible légèrement plus à l'ouest. Enfin, si vous dirigez votre regard encore plus à l'ouest, vous devriez apercevoir quatre planètes regroupées au-dessus de l'horizon : la très brillante Vénus, ainsi que Neptune, Saturne et Mercure. Comme en janvier, pour distinguer les lointaines Uranus et Neptune, vous devrez vous munir d'un télescope, mais pas d'inquiétude, le spectacle s'appréciera même sans équipement.

Bien que l'on parle d'"alignement" pour désigner ce phénomène, ne vous méprenez pas : les planètes ne se placeront pas en ligne dans le système solaire. Ce terme fait simplement référence au fait qu'elles s'alignent plus ou moins de manière apparente dans notre ciel terrestre et semblant proches les unes des autres. Mais ce n'est qu'un effet visuel lié à leur position par rapport à la Terre. Il s'agit toutefois d'un évènement très intéressant qui nous offre l'occasion de les contempler... en un coup d'œil !