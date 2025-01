Cette planète sera bientôt visible à l'œil nu, un phénomène rare qui ne se reproduira pas avant deux ans

En ce début d'année 2025, la planète Mars nous offre un joli spectacle en faisant son apparition dans le ciel nocturne. On vous dit tout sur cet évènement astronomique fascinant !

En ce moment, si vous levez les yeux pour observer le ciel à la nuit tombée, vous aurez sans doute la chance d'apercevoir un astre inhabituel d'une teinte rougeâtre : la planète Mars. Véritable star de cet hiver 2025, elle nous offre un spectacle fascinant chaque nuit et sera particulièrement brillante le soir du 16 janvier. Une occasion en or pour tous d'admirer la célèbre planète rouge, depuis votre jardin ou votre balcon, à condition de savoir où et quand regarder !

Actuellement, Mars apparaît dès le coucher du Soleil vers 18h30, en direction du nord-est. Mais pour profiter au maximum de l'évènement, attendez deux heures environ après le crépuscule : le ciel se sera alors suffisamment assombri et la planète aura pris de la hauteur au-dessus de l'horizon. Le soir parfait pour l'admirer sera celui du 16 janvier lorsqu'elle atteindra son éclat maximal et se trouvera bien haut dans le ciel. Si vous peinez à la localiser facilement parmi les étoiles, vous pouvez utiliser une carte de la voûte céleste comme celle du site Stelvision ou encore une application pour smartphone comme Sky Tonight.

Ce jeudi 16 janvier 2025, Mars brillera de mille feux dès le coucher du Soleil. © malp - stock.adobe.com

La bonne nouvelle ? Vous n'aurez besoin d'aucun matériel particulier pour assister au spectacle : Mars sera parfaitement visible à l'œil nu. Prenez tout de même soin de vous placer dans un endroit où le ciel est dégagé pour ne pas être gêné par un arbre ou un immeuble et aussi loin que possible des lumières artificielles. Si vous possédez un télescope amateur, n'hésitez pas à vous en servir. Vous pourrez peut-être distinguer des détails de la surface de Mars, mais rassurez-vous, cet instrument ne sera pas indispensable pour profiter du moment.

La planète rouge restera visible jusqu'au mois de juillet, mais elle brillera exceptionnellement fort ce jeudi 16 janvier 2025 grâce à un évènement astronomique qui se produit tous les deux ans : son opposition. Ce phénomène voit le Soleil et Mars s'aligner et la Terre se placer entre eux. Grâce à cette position, le Soleil éclaire la face visible de Mars depuis notre planète, la rendant particulièrement lumineuse dans le ciel nocturne. Il s'agit donc d'un rendez-vous astronomique à ne pas manquer, car le prochain n'aura lieu qu'en 2027. Alors, levez les yeux et laissez-vous émerveiller par la planète rouge !