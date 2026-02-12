Cette station française vous offre un aller-retour express en Italie sans quitter vos skis

Un domaine, deux pays : c'est ce que propose cette station de ski unique en France !

L'hiver 2026 est officiellement placé sous le signe de l'Olympisme. Alors que les yeux du monde entier se tournent vers l'Italie avec les JO de Milan-Cortina, l'envie de dévaler les pentes n'a jamais été aussi forte. On rêve de sommets enneigés, de sensations fortes et d'Italie ! Et si, pour vos prochaines vacances, vous n'aviez pas à choisir entre l'excellence des pistes françaises et la dolce vita italienne ? Il existe un spot unique où on change de pays comme on change de piste.

Imaginez-vous commencer votre journée sur un versant ensoleillé en France et, quelques remontées mécaniques plus tard, vous basculez en Italie. C'est le seul domaine skiable de l'Hexagone qui vous permet de traverser la frontière skis aux pieds pour une escapade improvisée. On y vient pour le ski, on y reste pour cette expérience que l'on ne trouve nulle part ailleurs : passer de la Savoie au Val d'Aoste en un clin d'œil !

La Rosière, station franco-italienne de l'Espace San Bernardo, située en Savoie. © Manu Reyboz - stock.adobe.com

Cette station, c'est La Rosière. Perchée en Haute-Tarentaise, elle partage avec sa voisine italienne, La Thuile, un domaine exceptionnel : l'Espace San Bernardo. Alors que l'Italie vibre au rythme des JO, cette station de ski française s'impose comme le trait d'union parfait entre la rigueur des pistes alpines et la chaleur de l'accueil italien, le tout relié par le col du Petit-Saint-Bernard.

Techniquement, le domaine envoie du lourd. Culminant à 2 800 mètres d'altitude, l'Espace San Bernardo déploie 152 kilomètres de pistes pour tous les niveaux. Avec 82 pistes (dont 14 noires pour les plus costauds) et 38 remontées mécaniques modernes, il est impossible de s'ennuyer ! Les amateurs de poudreuse disposent même de 12 kilomètres de "ski-routes" dédiés au freeride. Grâce à une double exposition sud et nord, l'enneigement est garanti et la vue sur le Mont-Blanc est partout. Mais le vrai luxe, c'est de pouvoir basculer côté italien pour un "pranzo" authentique !

Domaine skiable de La Rosière - Espace San Bernardo, entre la France et l'Italie. © La Rosière Tourisme

Pourquoi se contenter d'un sandwich en bas des pistes quand on peut s'offrir une véritable pizza croustillante ou des spaghettis al dente à quelques kilomètres de là ? À La Rosière, on skie le matin en France, et on s'offre un tiramisu maison en Italie avant de repartir. Comme le souligne Sébastien Delrue, Directeur de la station : "Les JO italiens nous rappellent que l'Italie est plus proche que jamais ! À La Rosière, la dolce vita est une réalité à portée de spatule".

Que vous soyez mordu de glisse ou adepte de la dolce vita, La Rosière propose ce voyage deux-en-un qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En cette période de ferveur olympique, c'est le moment ou jamais d'aller vibrer au rythme italien, tout en gardant un pied en Savoie. Prêts pour le grand saut ?